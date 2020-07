Les meilleurs jeux de Double Fine sont bon marché dans le nouveau pack Humble

Si vous cherchez à ajouter des jeux Double Fine à votre collection avant la date de sortie de Psychonauts 2, ce nouveau pack Humble vous gardera trié pendant un petit moment. Le pack Humble Double Fine 20e anniversaire comprend des titres Psychonauts, Grim Fandango, Gang Beasts, et plus encore. La vente a débuté le 30 juillet et se poursuivra jusqu’au jeudi 13 août.

Si vous faites un don de 0,79 £ / 1,09 $ ou plus, vous aurez accès à Psychonauts, Double Fine Adventure, Amnesia Fortnight 2012, Amnesia Fortnight 2014 et Amnesia Fortnight 2017. Si vous mettez plus que la moyenne donnée à l’époque, vous ‘obtiendra Day of the Tentacle Remastered, Broken Age, Brutal Legend, Psychonauts in the Rhombus of Ruin, Massive Chalice et Costume Quest. Alternativement, vous pouvez faire un don de 9 $ / 7 £ pour obtenir tous les jeux mentionnés précédemment aux côtés de Rad, Gnog, 140, Thoth, Mountain, Everything, Escape Goat 2, Gang Beasts, Kids, Full Throttle Remastered, Grim Fandango Remastered et Headlander.

Comme le souligne le site Web, le transport de jeux vous coûterait généralement environ 300 $, et tout don que vous faites va à des associations caritatives SpecialEffect, Girls Make Games et une autre de votre choix. Le pack Double Fine Humble n’existe que depuis un peu plus d’un jour, mais il est déjà livré 10 187 lots au moment de la rédaction.

Ailleurs dans le pays de Double Fine, nous avons récemment reçu une nouvelle bande-annonce de Psychonauts 2 qui présente une chanson de l’acteur de School of Rock et du leader de Tenacious D, Jack Black – elle est tout aussi puissante et délicieuse que vous le pensez.

Prenez le pack

Nous avons également découvert que la date de lancement du jeu de plateforme avait été repoussée à 2021. Alors peut-être que le moment est venu de s’adonner à certains psychonautes.

