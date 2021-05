Les meilleurs jeux Batman en attendant la sortie de Gotham Knights

Alors que l’industrie du jeu vidéo continue de ressentir les effets de la pandémie en cours, Gotham Knights en subit les conséquences, Warner Bros ayant décidé de repousser la sortie du prochain jeu d’action RPG. Le titre à l’honneur de notre super héros chauve-souris préféré, normalement prévu en 2021, pourrait être disponible à une date encore inconnue en 2022.

L’inévitable probabilité que Suicide Squad : Kill the Justice League soit également retardé (également prévu pour 2022). Alors, cela signifie qu’il n’y aura pas eu de nouveau jeu Batman pendant quatre ans. Un jour sombre pour Gotham. Et si vous n’avez pas encore entendu parlé de Gotham Knights on vous propose la bande-annonce ci-dessous. La nouveauté dans ce titre est que Batman est mort et ne sera donc pas jouable, mais vous pourrez toutefois incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin pour combattre le crime et protéger les habitants de Gotham.

Heureusement, le chevalier noir dispose déjà d’une pléthore d’excellentes sorties sur les principales consoles et sur PC pour occuper les fans ; ils ont de quoi se mettre dans la peau de Batman. Alors, enfilez votre costume, préparez la batmobile et attrapez la bombe anti-requins la plus proche que vous puissiez trouver, nous allons plonger dans les meilleurs jeux Batman à jouer en attendant Gotham Knights.

Batman : Return to Arkham

Depuis 1986, le héros capé a fait l’objet de toutes sortes d’expériences de jeu, on le retrouve même adapté sur ces casinos en ligne en tant que machines à sous où il figure au côté du Pingouin, Mr. Freeze, Superman et même Batgirl ! Mais ce n’est qu’avec Arkham Asylum, en 2009, que les joueurs ont vraiment ressenti ce que c’était que d’être LA chauve-souris. Les développeurs Rocksteady ont poursuivi sur leur lancée avec la suite, Arkham City, créant non seulement les meilleurs jeux Batman de cette liste, mais aussi deux des plus grands jeux vidéo ayant jamais existé.

La décision de faire revenir Kevin Conroy dans le rôle de Batman et Mark Hamill dans celui du Joker était un choix inspiré, offrant aux fans de la série animée et aux autres des performances mémorables qui perdureront dans les années à venir. Cette remasterisation réunit ces deux aventures passionnantes en une seule collection, incluant tout le contenu téléchargeable précédemment publié. Superbe !

Batman : The Telltale Series

Vous êtes plutôt du genre à aimer une bonne histoire et moins à la recherche du gameplay ultime ? Dans ce cas, Batman : The Telltale Series est peut-être exactement ce que vous cherchez. Cette aventure point-and-click en cinq épisodes (par saison) vous place fermement dans la peau de Bruce Wayne, prenant des décisions qui ont un impact sur l’arc narratif global, pour le meilleur ou pour le pire.

Si vous y allez avec un esprit ouvert, cette adaptation est extrêmement gratifiante, notamment en raison de son ton sombre et de la quantité surprenante de travail de détective qui oblige le Batman à prouver qu’il l’est. Sans oublier que la nature épisodique du film en fait un excellent divertissement de soirée, divisant chaque segment de deux heures en morceaux que vous pouvez parcourir à votre guise… ou simplement regarder en boucle (jouer ?) l’ensemble du film, comme nous l’avons fait sans regret.

Batman : Arkham Origins

Inspiré de Batman : Year One et Legends of the Dark Knight, Arkham Origins est piloté par WB Games Montréal. La veille de Noël, le jeune Batman affronte Black Mask et huit autres assassins après que le patron de la mafia a mis sa tête à prix.

Le Gotham enneigé est une merveille à explorer, tandis que les combats sont extrêmement satisfaisants sans trop s’éloigner du système quasi parfait établi dans Asylum et City. A noter que ce préquel de 2013 a été le dernier jeu réalisé par WB Games Montréal jusqu’au futur Gotham Knights – soit neuf ans d’intervalle. Espérons que l’histoire ne se répétera pas.

Lego DC Super-Villains

Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un titre sur Batman, le personnage est très présent dans cette aventure de Lego. Quiconque a joué à un jeu Lego sait à quel point Traveller’s Tales y met de l’amour et du charme. Lego DC Super-Villains est à la hauteur des standards élevés du studio, avec une liste de personnages encore plus impressionnante.

Avoir la possibilité de se déguiser n’importe quel personnage : du Joker, à Lex Luthor, en passant par Polka-Dot-Man ,et Condiment King, c’est exactement le genre de configuration délirante qui rend cette franchise aussi amusante. De plus, il est difficile de ne pas tenir compte de l’ajout d’un mode coopératif à deux joueurs, qui fonctionne à merveille, permettant aux joueurs occasionnels et aux joueurs invétérés d’explorer ensemble sans que l’un d’eux ne soit gêné par l’autre.

Batman : Arkham Knight

C’est une véritable preuve de l’ingéniosité de Rocksteady que, près de six ans plus tard, Batman : Arkham Knight reste l’un des meilleurs jeux de cette dernière génération. Clôturant la trilogie Arkham de belle manière, Bruce affronte l’Épouvantail dans un Gotham au monde ouvert qui pousse le milliardaire philanthrope au bord de la folie.

Et surtout, la batmobile fait son apparition : elle est entièrement jouable pour parcourir les rues, lancer le Chevalier Noir dans les airs et remettre à leurs place (gentiment) les voyous en cas de méfait. N’oubliez pas. Batman ne tue pas (ou pas ?). Cette apothéose de la série est pleine de moments mémorables, d’une tension saisissante et d’une belle résonance émotionnelle. Quelle réussite !