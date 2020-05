Les meilleurs films et émissions quittant Netflix en juin 2020 – / Film

L’été approche à grands pas, et avec des fermetures à l’échelle nationale cherchant à s’étendre jusqu’aux mois les plus ensoleillés, il n’y a pas de meilleur moment pour rattraper son retard sur les films et les émissions avant de quitter Netflix le mois prochain. Ce sont les émissions de télévision et les films qui quittent Netflix en juin 2020.

Journée de congé de Ferris Bueller

John Hughes«Le classique de 1986 est une comédie pour adolescents exubérante avec un côté mélancolique. C’est Matthew BroderickFerris Bueller, le maniaque du rêve de lutin maniaque, écrase un défilé pour diriger une performance dans la rue de «Twist and Shout», oui, et une intrigue hilarante mettant en vedette le principal ressentiment Ed Rooney (Jeffrey Jones), mais c’est aussi une histoire douce-amère de passage à l’âge adulte sur l’ami de Ferris, Cameron Frye (Alan Ruck) sortant de sa coquille. Si vous regardez Ferris Bueller du point de vue de Cameron en tant que protagoniste, vous tirerez encore plus parti de ce classique des années 80.

Début

Un blockbuster d’horlogerie parfait, Début tient toujours comme l’un des Christopher NolanLes meilleurs films. Avec un casting bourré de poids lourds dirigé par Leonardo DiCaprio, Début est une explosion avec chaque nouvelle couche qui est introduite. Les discussions sans fin sur ce que signifie la fin a éclipsé la qualité de ce film, mais il vaut la peine d’être revu avant de quitter Netflix.

Mad Men Seasons 1-7

Des hommes fous peut-être l’un des spectacles que vous vouliez vous déplacer un jour. Matthew WeinerLa série gagnante aux Emmy Awards était comme une couverture réconfortante – vous saviez qu’elle serait toujours sur Netflix et vous pouviez la terminer quand vous le vouliez pour pouvoir cesser de prétendre l’avoir vue lorsque vos amis les plus intelligents en parlaient lors de fêtes. Mais vous avez maintenant un délai, et il ne reste que quelques semaines avant qu’il ne soit définitivement perdu.

La matrice

Tous les trois Matrice les films quittent Netflix en juin, ce qui signifie que vous n’avez que peu de temps pour être rattrapé lorsque le très attendu Matrice 4 est libérée. On ne peut pas sous-estimer à quel point ce film est influent – de ses influences de cinéma d’action à Hong Kong, au phénomène cyberpunk anime, aux stupides mèmes de la «pilule rouge». La matrice à la hauteur de cet héritage (pilule rouge de côté) et plus encore.

Rapport minoritaire

Le film de science-fiction intelligent de Steven Spielberg reste l’un de ses plus sous-estimés. Tom Cruise donne une performance effrénée en tant que chef d’une unité Precrime qui est accusé d’un meurtre qu’il n’a pas encore commis. Mais la partie la plus frappante de Partie minoritaire était sa capacité énervante à prédire l’état de surveillance dans lequel nous vivons aujourd’hui.

