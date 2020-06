Les meilleurs films d’horreur de 2020 à ce jour et où les regarder – / Film

Dans une autre simulation, mon récapitulatif d’horreur de mi-année pourrait se lire différemment. Earthrealm # 2895 a évité la propagation de la pandémie de COVID-19 et a regardé Saint Maud, Bois, et Candyman (ainsi que d’autres) quand ils sont sortis à leurs dates initialement prévues. Les cinémas n’ont jamais fermé, les studios n’ont pas effacé les horaires et leur gouvernement a correctement anticipé une propagation virale avec des mesures préventives et proactives. Nous, sur ce malheureux morceau de rock spatial, avons été privés de nouvelles sorties massivement attendues (petites pommes de terre dans le grand schéma). Pourtant, il existe une vérité oubliée en cette année maudite dans l’histoire de notre planète: 2020 ne manque pas de sorties d’horreur valables.

Curieusement, le genre d’horreur n’a pas manqué de rythme avec la fermeture de chaînes de théâtre nationales. J’ai vu plus de 70 films d’horreur en 2020, en ne comptant que ceux officiellement publiés à la date de publication de cet article, grâce à une sortie toujours continue du contenu de genre qui frappe les plateformes de vidéo à la demande (pandémique ou non). D’innombrables joyaux méconnus atterrissent sur des services comme Netflix ou Shudder, et il existe toujours des titres en location sur les plateformes VOD à large diffusion. Ne laissez pas l’idée fausse des entrées AMC ou Cinemark embarquées vous convaincre du contraire. Le cinéma d’horreur continue de prospérer en tant que genre, même si nous devrions tous garer nos fesses à l’intérieur. Besoin de preuves et de tueurs de temps? Voici mes films d’horreur préférés de 2020 jusqu’à présent, avec des instructions précises sur où les trouver.

Restez à la maison, partagez des cris ou des hurlements et gardez-vous et les autres en sécurité afin que nous puissions rouvrir en toute confiance avec des chiffres aplatis assez tôt. S’il vous plaît. J’ai vraiment, vraiment besoin d’une coupe de cheveux.

Snatchers

Streamable: HBO Max, YouTube (3,99 $), Google Play (3,99 $), Amazon Prime (3,99 $), Vudu (4,99 $)

En ce qui concerne les comédies d’horreur, 2020 n’est pas beaucoup mieux que Snatchers. J’avais ça à dire du festival South by Southwest de l’année dernière à propos Stephen Cedars et Benji KleimanFolie de maternité décalée: «Les premiers parallèles avec la Les dents s’estompe rapidement lorsque le film s’épissure Méchantes filles ADN avec Créatures ou Gremlins, ou de manière plus appropriée, Glisser. » Franky, plus de films d’horreur sur la grossesse chez les adolescentes devraient inclure des «vag-canons». Je suis désolé d’être grossier, mais l’un des meilleurs genres de l’année jusqu’à présent est un gynécologue qui se fait éviscérer la tête par un projectile inattendu.

Étoiles Mary Nepi et Gabrielle Elyse parcourez les hormones du lycée, les malédictions de naissance mexicaines et les créatures extraterrestres en tant que besties ravivées avec des traits de caractère « Joseph Kahn-adjacent ». Leur voyage est scandaleux, dicté par un ton très énergique et favorablement sanglant. C’est comme revivre le lycée à nouveau, mais avec des monstres bien plus pratiques utilisés pour leurs conceptions de créatures les plus complètes. Honnêtement, comment plus de gens ne parlent-ils pas Snatchers?

Avaler

Streamable: Amazon Prime (3,99 $), Google Play (3,99 $), Vudu (3,99 $)

Conseil de pro: regarder Avaler juste avant L’homme invisible. Leur calendrier narratif pourrait correspondre à la relation violente d’une femme avec Avaler comme avant / pendant, et L’homme invisible décrivant comment cela ne s’arrête pas après. Une image plus complète où les caractéristiques singulières ne peuvent souvent traiter que l’un des «avant», «pendant» ou «après».

Haley Bennett incarne une victime prise dans l’emprisonnement domestique si troublante qu’elle consomme des objets ménagers comme une libération rebelle indépendante. C’est sa seule récupération de soi, trop effrayée d’échapper à son verrouillage de banlieue. Un aperçu provocateur du désespoir, de notre ignorance des traumatismes dans les moments destructeurs, et des façons néfastes que nous appelons au secours sans attirer l’attention. Pas de fantômes ni de méchants slasher ici, mais la terreur et la tension persistent Avaler comme une pièce de jeu aiguisée à travers votre muqueuse intestinale.

Cliquez sur le lien pour mon examen complet de Avaler, ou vous pouvez lire Sarah Foulkes / Critique du film dans laquelle elle a laissé le film beaucoup plus déçu que moi.

La plateforme

Streaming: Netflix

Une dalle en lévitation pleine de délices culinaires qui sont ramassés à chaque fois que la fête atteint votre cellule de détention? Bienvenue à La plateforme, une vision diabolique du classisme dystopique où des «volontaires» sont testés à l’intérieur d’une tour où chaque étage abrite deux colocataires. L’expérience est simple: les meilleures histoires ne mangeront-elles que ce qui est nécessaire pour les rations quotidiennes, ou pelleteront-elles leur ventre plein comme des gloutons? Galder Gaztelu-UrrutiaL’effondrement de la société stimule intellectuellement, fait preuve d’une barbarie impuissante et arme la nutrition d’une manière qui favorise la narration visuelle de classe mondiale. N’oubliez pas, comme je le ferai toujours, la panna cotta le message!

Vous pouvez faire un tour ici pour mon examen complet de La plateformeou obtenez une éducation au genre en lisant Meredith Borders / Critique du film.

La chasse

Streamable: Amazon Prime (5,99 $), Google Play (5,99 $), YouTube (5,99 $)

Craig ZobelBouton chaud de La chasse était l’une des dernières sorties en salles avant l’entrée en vigueur des commandes de séjour à domicile, ce qui représente un total de 6,5 millions de dollars au box-office après avoir débuté avec 5,3 $. Puis, après la fermeture des théâtres, il a été annoncé La chasse (entre autres titres) pivoterait directement sur les plateformes domestiques pour le prix du billet comparable de 20 $. Tout cela pour dire, oui, j’inclus une sortie Blumhouse dans cette liste, qui n’a jamais gagné la reconnaissance théâtrale qu’elle méritait, puis a dû rivaliser avec des titres comme Injecté de sang et L’homme invisible parmi d’innombrables options de VOD moins chères.

Des amis fatigués m’ont grillé encore et encore La chasse parce qu’ils ne voulaient pas que des agendas politiques leur bousculent la gorge. Compréhensible, mais Nick Cuse et Damon LindelofLe scénario de l’entreprise est l’exploitation de la terre brûlée d’abord et avant tout. La vocalité est omniprésente, tous les «agendas» politiques, mais plus comme une représentation de la culture en ligne dans un style d’agression «tout craint». Personne n’est en sécurité, mais personne ne devrait être offensé. Appréciez juste le carnage sanglant et le caquetage sanglant alors que tous les stéréotypes des pires humains imaginables rencontrent des morts titaniquement violentes. Oh et Betty Gilpin comme l’une des héroïnes les plus badass de l’année.

Tu ferais mieux de croire que j’ai un examen complet de La chasse ici, qui Chris ’/ Critique du film ne correspond pas en accord.

Monstrum

Streamable: Shudder

Vous êtes d’humeur pour une créature féodale sud-coréenne des années 1500? Enfer ouais! Encore mieux? La mythique bête montagnarde qui commence à mutiler les gardes du royaume est nommée, attendez-la, «Sparkles». Abandonné en tant que petit chiot, forcé de survivre en se nourrissant de cadavres en proie à des fléaux, Sparkles grandit pour devenir une menace pour les dirigeants qui l’ont laissé pour mort. Maintenant ex-général Yoon-gyeom (Myung-Min Kim) doit chasser la bête « sauvage » comme l’a ordonné son seigneur, ce qui frappe un grand Chasseur de monstre se rencontre Guerriers de la dynastie vibe (jeux vidéo, pour le contexte). « J’aurais pu regarder Sparkles dévorer onze milliards de fonctionnaires et de soldats corrompus en flagrant délit, en partie parce que la justice est divine, alternativement parce que des combos doux et rapides définissent des mêlées intensives », ai-je précédemment écrit et me tiens toujours derrière. C’est beaucoup de coups de poignard politique, de mort de jouets à mâcher et d’amour éternel pour Sparkles. Maintenant, laissez-moi câliner le «Monstrum» gazeux et couvert d’ébullition.

Oh, et vous avez raison de supposer que j’ai un plein Monstrum revoir ici si vous êtes si enclin à cliquer.

Ghost Killers Vs. Bloody Mary

Streamable: Tubi, Amazon Prime (3,99 $), YouTube (3,99 $), Google Play (3,99 $), Vudu (3,99 $)

Ghost Killers contre Bloody Mary est la comédie d’horreur brésilienne la plus gorgée, la plus farfelue, la plus diabolique (d’une manière amusante) que vous désirerez. Son niveau de maturité est parfois équivalent à celui de l’école primaire, et bien que «l’horreur des médias sociaux» soit généralement difficile à vendre pour moi, la rencontre de cette équipe paranormale de YouTube avec le mal en face à face chatouille mon drôle d’horreur. L’analyse de l’ADN du film révélerait des traces de Sam Raimi et Todd et le livre du mal pur, car les « Ghoulbusters » sont punis sans remords pour avoir simulé épisode de rencontres hantées après épisode. Pas exactement le crayon le plus tranchant de la remise à outils, mais certainement le plus sanglant, le plus loufoque et le plus indulgent quand il s’agit de terroriser un slapstick superposant scène après scène.

Malheureusement, je n’ai pas un examen complet de Ghost Killers contre Bloody Mary écrit – JUST KIDDING. C’est ici. De plus, vous avez Andrew Todd / Critique du film ici!

Viens voir papa

Streamable: Amazon Prime (5,99 $), YouTube (5,99 $), Google Play (5,99 $), Vudu (5,99 $)

Par la seule exécution, vous n’avez aucune idée Viens voir papa Des marques Ant TimpsonDébuts de réalisateur où Elijah Wood joue un hipster «garçon de soja» qui doit honorer son père par une violence extrême. Il est sans équivoque tapageur dans tous les sens du terme, de Stephen McHattieLa performance maniaque de Deadbeat aux toxines fécales selon l’inspiration horrible de Wood. Vous vous sentirez méchant de rire de certains des morceaux comiques les plus sombres du film étant donné la brutalité et le sang présents, qui incarnent les libertés du cinéma de minuit dans trop de sens (un positif). Toujours à son meilleur quand Michael Smiley est autorisé à faire tout ce que son tueur à gages psychédélique ose désirer. Bonkers, sans honte, et psychotique looney tooney.

Pour une plongée plus profonde, lisez mon examen complet ici ou de Caroline Cao Tribeca 2019 / Critique du film ici.

Extra ordinaire

Streamable: Amazon Prime (3,99 $), YouTube (3,99 $), Google Play (3,99 $)

Et qu’est-ce qui se passerait si Activité paranormale était un rom-com irlandais excentrique qui a abandonné les images trouvées, a choisi un plus chasseurs de fantômes itinéraire, puis ajouté un soupçon de satanisme? Ce serait l’adorable, ectoplasmique-visqueux, et tendre réconfortant Extra ordinaire. Comme mon avis sur SXSW 2019 lit, « Mike Ahern et Edna Loughman’S Extra ordinaire se réunit en tant qu’amant tonal de Jared Hess et Taika Waititi, se moquant de façon ludique des rythmes d’horreur au lieu de les déchaîner. » Le genre de film où un civil ho-hum ignore sa capacité de chuchotement fantôme tandis que les appareils flottent dans les airs, et les communications ne font que devenir plus charmantes à mesure que le film progresse. Oh, ai-je mentionné Will Forte joue un musicien émerveillé qui essaie maintenant d’invoquer une divinité des enfers? De plus, la combustion sacrificielle spontanée! Extra ordinaire il a tout.

Sous-marin

Streamable: YouTube (5,99 $), Amazon Prime (5,99 $), Google Play (5,99 $)

«Matt, je sais Sous-marin. C’est une sortie d’horreur grand public avec Kristen Stewart, idiot. » Oui, mais as-tu regardé Sous-marin? William EubankLa pièce désastreuse de l’horreur aquatique est plus que réparable, elle n’a récolté que 17,3 millions de dollars nationaux, ce qui m’amène à croire que vous avez évité une méchante peur des fonds marins. Ne laissez pas les opposants influencer votre opinion. « Ses Extraterrestre, mais sous l’eau « est un résumé précis de la durée du film, et il n’y a rien de mal à cela.

La construction mondiale captivante d’Eubank nous emmène à des lieues dans une installation de forage immergée, où il ne perd pas de temps à inonder les couloirs de compression de la structure. Des gens comme Stewart, Vincent Cassel, et Mamoudou Athie fuyez non seulement leur station endommagée, mais des créatures chaudes dans leur sillage. Je n’aime pas qui meurt tôt (allez), mais certains d’entre vous seront heureux d’apprendre [spoiler alert] T.J. Meunier subit en effet un sort horrible plus tard. Les gens prétendent que c’est un argument de vente pour certains, alors voilà! De plus, ce troisième acte révèle? Sous-marin est tout ce que je veux, depuis un blockbuster d’horreur de début d’année jusqu’à Stewart qui interprète sa meilleure Ellen Ripley.

Oh regarde, voici mon examen complet de Sous-marin! Aussi, voici Chris / Critique du film!

Articles sympas du Web: