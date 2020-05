Les meilleurs filateurs du cricket ODI: Kuldeep Yadav et Rashid Khan au sommet

Les filateurs sont devenus une denrée précieuse, surtout quand il s’agit de cricket limité.

Leur capacité à limiter le taux de score dans les overs intermédiaires a toujours été un grand atout pour tous les skippers ODI, de nombreuses équipes préférant opérer deux spinners en tandem pendant la phase.

Mais alors que les filateurs étaient auparavant considérés comme une tactique pour contrôler le flux des pistes et garder les choses serrées, leur rôle a considérablement évolué dans le cricket moderne. Les filateurs commencent maintenant à émerger comme de véritables options de prise de guichet, avec plusieurs d’entre eux dans le jeu de puissance et la mort.

Avec leur importance accrue dans le cricket ODI, nous examinons huit des meilleurs filateurs du format. Nous l’avons fait en les triant en quatre niveaux distincts.

NIVEAU 4

Mitchell Santner – Nouvelle-Zélande

Mitchell Santner n’est peut-être pas le guichetier le plus prolifique du cricket ODI, mais il joue un rôle important pour les Blackcaps avec une certaine distinction.

Le spinner orthodoxe armé de gauche pourrait n’avoir que 71 guichets à montrer pour ses 72 apparitions ODI, bien que sa valeur soit bien supérieure à ces chiffres. Un voltigeur dans le champ extérieur et un batteur maniable dans l’ordre, Santner est habile à étouffer les pistes pour l’opposition.

Son taux d’économie de carrière de seulement 4,89 est assez impressionnant et il a le don de proposer des sorts d’embrayage pour les Blackcaps quand cela compte le plus. Il suffit de regarder son bilan de 2-34 contre l’Inde en demi-finale de la Coupe du monde 2019, qui a ouvert la voie à une victoire sensationnelle des Blackcaps.

Avec un style de bowling similaire à celui de la légende néo-zélandaise Daniel Vettori, Santner s’appuie davantage sur son plongeon et sa ruse pour contenir les batteurs. Il n’est pas le plus gros tourneur du ballon par tous les temps, mais il sait frapper le bon endroit à chaque fois.

Adam Zampa – Australie

Fileur sous-évalué, Adam Zampa a réussi à s’imposer comme un élément crucial de l’attaque de bowling australienne au cours des 18 derniers mois environ. La fascination de l’Australie pour trouver un remplaçant Shane Warne comparable signifie que Zampa pourrait ne jamais obtenir la reconnaissance qu’il mérite, bien que le spinner à jambes ait réussi à faire du bon travail pour les tenues à survêtement limité ces derniers temps.

Il a le bois sur la superstar indienne Virat Kohli, certainement, après l’avoir renvoyé à cinq reprises. Le joueur de 28 ans pourrait faire tourner la balle aussi brusquement que Warne ou Stuart MacGill, mais il se rattrape avec un bowling intelligent.

Armé d’un bon flipper et d’un googly, le penchant de Zampa à toujours attaquer les souches le tient en bonne position. Il a réclamé 33 guichets pour l’Australie en 22 matchs depuis le début de 2019, malgré avoir joué la majeure partie de son cricket sur des terrains inutiles pour les filateurs. Il s’imagine pour une bataille contre n’importe quel batteur du monde et est le complément parfait à la formidable attaque au rythme australien.

NIVEAU 3

Adil Rashid – Angleterre

Bien qu’il n’ait peut-être pas été en mesure d’attribuer une place dans l’équipe de test d’Angleterre, Adil Rashid reste partie intégrante de leurs formats limités. Le leg-spinner a toutes les qualités d’un grand spinner, avec un virage serré, un vol et une lecture googly difficile dans son arsenal. Cependant, comme de nombreux tourneurs de poignet, il a l’habitude de livrer la balle lâche étrange dans chaque endroit, ce qui offre aux batteurs une chance de soulager la pression.

Cette lacune lui aurait peut-être coûté le ballon rouge pour l’Angleterre, mais le ballon blanc est plus indulgent. Avec l’unité enviable de frappeurs d’Angleterre capable de chasser n’importe quel total, Rashid a reçu la licence pour attaquer purement et simplement les guichets dans les formats limités.

C’est un travail qu’il fait bien avec pas moins de 69 guichets lors de ses 46 dernières apparitions à l’ODI pour l’Angleterre. Il a joué un rôle important et non annoncé dans la victoire de l’Angleterre en Coupe du monde 2019 et a apporté des guichets cruciaux au cours de cette campagne. Bien qu’il puisse concéder quelques runs dans le processus, Rashid garantit des guichets au format ODI où les batteurs sont plus enclins à l’attaquer.

Shadab Khan – Pakistan

Toujours à seulement 21 ans, Shadab Khan est déjà un vétéran de 43 matches ODI pour le Pakistan. Depuis ses exploits à l’adolescence dans la campagne gagnante du Pakistan Champions Trophy 2017, le jeune a réussi à s’imposer comme le pilier des Men in Green.

Un leg-spinner classique qui peut tourner le ballon prodigieusement, Shadab a toutes les variantes du livre pour être un succès limité. Après une impressionnante année 2018 et 2019, le leggie a subi une baisse de forme l’année dernière où il en moyenne plus de 41 avec le ballon. Pourtant, il a beaucoup de temps de son côté pour surmonter ce petit problème et son bilan passé suggère qu’il devrait être de retour parmi les guichets très bientôt.

Son nombre de carrières global est toujours en bonne santé, avec 59 guichets à une moyenne de 29,66 et un taux d’économie de seulement 5,02. Sa valeur croissante en tant que batteur maniable d’ordre inférieur en fait un incontournable de tout XI limité au Pakistan.

NIVEAU 2

Yuzvendra Chahal – Inde

En ce qui concerne les filateurs de jambes, il n’y a pas beaucoup mieux dans l’entreprise que Yuzvendra Chahal. Un épanouissement tardif, la route de Chahal vers l’équipe indienne est venue après quelques affichages cohérents dans la Premier League indienne pour Royal Challengers Bangalore.

Il ne lui a pas fallu trop de temps pour trouver ses marques dans le cricket international, avec Chahal nouer un partenariat de rotation du poignet avec Kuldeep Yadav. Ayant perfectionné ses compétences principalement dans l’IPL, le joueur de 29 ans a ajouté toutes sortes de variations à son arsenal, y compris une fine googly.

Cependant, c’est le fait qu’il n’a pas peur de piloter le ballon qui fait un tel succès pour l’Inde. 91 guichets en seulement 52 matchs à une moyenne de seulement 25,83 est un excellent record pour n’importe quel quilleur ODI. Sa capacité à jouer avec le nouveau ballon, ainsi que dans les overs de mort, fait de lui un atout pratique pour le skipper indien Virat Kohli.

Mujeeb ur Rahman – Afghanistan

Avec un classement ICC ODI de No3, Mujeeb ur Rahman est l’un des jeunes talents les plus brillants dans le sport du cricket. Le rasage vient d’avoir 19 ans, l’adolescent afghan a déjà développé une excellente réputation en tant que spinner mystère difficile à choisir.

Il est devenu célèbre en menant l’Afghanistan à un titre historique de la Coupe d’Asie U19, ces exploits lui ayant valu un contrat IPL lucratif avec Kings XI Punjab en 2018. Bien que le fileur puisse être sa livraison de stock, l’homme afghan peut également jouer aux jambes. spin et googlies avec la même action.

C’est ce mystère qui l’a vu devenir l’un des quilleurs les plus économiques du circuit. Dans 40 ODI, Mujeeb a maintenu un taux économique stupéfiant de seulement 3,94 tout en s’aidant de 63 guichets. L’adolescent a été l’une des rares étincelles brillantes de la sombre campagne de la Coupe du monde 2019 en Afghanistan, où il n’a pas réussi à gagner un seul match.

Avec lui et Rashid Khan, l’Afghanistan a l’une des attaques de pirouette les plus jeunes et les plus redoutables au monde.

NIVEAU 1

Rashid Khan – Afghanistan

En ce qui concerne les filateurs à tirage limité, aucun homme n’a la réputation de Rashid Khan. Classé n ° 1 au format T20I, le leg-spinner est également efficace dans la version 50 ans et plus.

En seulement 71 ODI pour l’Afghanistan, Rashid a réussi à piéger 133 guichets à une moyenne exceptionnelle de seulement 18,54. Il est la plus grande superstar du pays et est sans doute le filateur le plus demandé dans le secteur du cricket T20.

Le joueur de 21 ans garantit des guichets à chaque fois qu’il entre sur le terrain, et il est rarement pris pour courir. Son taux d’économie ODI n’est que de 4,16, ses variations faisant de lui un lanceur difficile à attaquer.

Ce qui fait tressaillir Rashid, c’est la capacité de lancer des cuissardes à filer au rythme, ne donnant pas aux batteurs le temps de lire sa livraison. Qu’il ait également un écoulement mortel dans sa manche ne fait que semer davantage de doutes dans la tête des batteurs.

Kuldeep Yadav – Inde

Regarder un tourne-poignet armé à gauche en mouvement est toujours une belle vue et Kuldeep Yadav fournit cette rareté dans le cricket avec un peu d’aplomb.

Le joueur de 25 ans est un pur guichetier avec 104 cuirs chevelus en 60 apparitions ODI pour l’Inde. Comme son partenaire de spin Chahal, Kuldeep n’hésite jamais à donner au ballon beaucoup de vol tout en possédant la capacité de le faire plonger brusquement.

Comme tous les filateurs de poignet modernes, Kuldeep a un googly habilement déguisé dans son arsenal et cette variation lui a rapporté plusieurs de ses 104 guichets. Depuis qu’il a fait ses débuts en Inde en 2017, aucun joueur de bowling à part Rashid Khan (106) n’a ramassé plus de guichets que Kuldeep.

Il reste beaucoup de cricket à venir pour Kuldeep, et il ne fera que s’améliorer avec plus d’expérience à son actif. Parfois, il peut laisser la pression l’emporter et il peut devenir une bête complète avec un peu de travail sur son tempérament.

