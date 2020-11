Les meilleurs étuis Ringke que vous pouvez acheter

Les smartphones sont plus populaires que jamais. Les principaux appareils phares sont également plus avancés en termes de matériel et de fonctionnalités. Cela signifie également qu’ils sont également plus chers que jamais. Il est avantageux d’avoir un bon étui ou une bonne couverture pour vous assurer que votre investissement est protégé. Ringke Les coques sont parmi les meilleures pour offrir une protection complète à vos smartphones préférés. Voici ce que vous devez savoir.

Pourquoi choisir Ringke?

Ringke a commencé en 2003. Alors qu’il fabriquait des étuis pour téléphones portables, puis des smartphones, il a lancé une percée en 2012 avec son premier étui Fusion. Son design, qui offrait une excellente protection tout en permettant aux utilisateurs de smartphones de voir leurs appareils avec des matériaux transparents, est devenu bien connu dans l’industrie.

Un autre facteur important du succès de Ringke est que les prix des étuis sont généralement bien inférieurs à ceux de ses concurrents. Il propose également des étuis pour une large gamme de smartphones, y compris de nombreux mal desservis par d’autres fabricants de cas. Si vous possédez un téléphone plus ancien, il y a de fortes chances que Ringke vende toujours un étui pour celui-ci.

De quel type d’étui Ringke ai-je besoin?

Ringke vend plusieurs étuis minces pour smartphone. Cependant, sa gamme de produits Fusion offre toujours la certification MIL-STD, tout en n’offrant pas autant de protection que les étuis Otterbox. Ringke propose également de nombreuses couleurs et designs différents pour les étuis.

Avez-vous besoin de modules complémentaires? Certains étuis Ringke sont livrés avec des trous de lanière QuikCatch intégrés. Ils sont conçus pour permettre aux utilisateurs d'attacher des sangles pour la main ou le cou à l'étui pour empêcher le téléphone de tomber.

Dessins et coloris: Vous pouvez choisir parmi des nuances de couleurs différentes lorsque vous achetez un étui Ringke. Beaucoup proposent même des designs spéciaux comme le camouflage ou l'hexagone pour leur donner une touche supplémentaire pour les faire se démarquer de la foule

Le meilleur étui Ringke: la série Fusion X

Le Ringke Fusion X a été lancé pour la première fois en 2017 et est devenu le cas phare de l’entreprise. Une extension du boîtier Fusion d’origine, le Fusion X est livré avec un design à double couche qui offre beaucoup de protection. Le dos en polycarbonate dur est transparent et vous permet de montrer la couleur et le design du téléphone. Une lèvre surélevée protège l’écran et la caméra arrière, tandis que les côtés et les coins sont renforcés par un pare-chocs en TPU pour une protection supplémentaire contre les chutes. Vous obtenez également un trou de lanière intégré pour connecter les sangles de poignet et de cou.

Vous devriez pouvoir acheter l’étui Fusion X pour la plupart des principaux smartphones.

Obtenez le Ringke Fusion X pour:

Autres cas Ringke à considérer

Ringke Fusion – Protection avec un design mince

Le Ringke Fusion offre une protection solide, mais pas robuste, pour votre smartphone. Cependant, le dos en polycarbonate transparent permet aux propriétaires de voir l’arrière de leur smartphone. Il a également un côté TPU pour cette protection supplémentaire. Les lèvres surélevées offrent également une certaine protection pour l’écran d’un téléphone, l’empêchant de se rayer.

Obtenez le Ringke Fusion pour:

Ringke Air: transparent et fin pour le style

Les étuis Ringke Air sont faits pour montrer votre smartphone, surtout s’il a une couleur froide à l’arrière. Ils sont complètement transparents et sont également très fins, grâce au matériau TPU pliable. Ils n’offrent pas beaucoup de protection pour votre téléphone. Leur objectif est de donner aux gens une chance de découvrir votre téléphone élégant. Même s’il s’agit d’étuis clairs, vous pouvez également les obtenir dans une variété de teintes de couleur. Ils sont également parfois fournis avec une lanière à bandoulière.

Obtenez le Ringke Air pour:

Ringke Onyx: durable mais toujours élégant

Les étuis Ringke Onyx sont conçus pour une meilleure protection que les modèles Air, mais offrent toujours aux utilisateurs de smartphones de belles options de style. Ils sont faits d’un matériau TPU flexible pour que vous puissiez enfiler et retirer l’étui. Ils viennent également dans une variété de couleurs. Pourtant, ils sont toujours classés MIL-STD 810G-516.6 pour une protection solide contre les chutes de plusieurs pieds. Gardez à l’esprit que le modèle Onyx n’est pas disponible pour de nombreux téléphones actuels.

Obtenez le Ringke Onyx pour:

Questions fréquemment posées

Q: Les boîtiers Ringke sont-ils étanches?

R: De nombreux boîtiers Ringke, comme le Fusion X et l’Onyx, sont classés MIL-STD-810G pour la protection contre l’eau. Bien que cette note ne soit pas une garantie, ces étuis devraient, en théorie, protéger votre smartphone si vous le laissez tomber dans une piscine ou une flaque d’eau.

Q: Puis-je utiliser un étui Ringke avec des protecteurs d’écran?

R: Les étuis Ringke sont conçus pour s’adapter précisément à votre téléphone. Certains d’entre eux ont une lèvre surélevée qui entoure l’écran du téléphone. Il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas avec certains protecteurs d’écran. Vous devrez vous assurer que les deux accessoires sont compatibles entre eux avant de faire un achat. Ringke vend ses propres protecteurs d’écran sous la marque Invisible Protector.

Q: HComment nettoyer et désinfecter un étui?

L’utilisation de lingettes spéciales ou d’un chiffon en microfibre est généralement un bon moyen de garder votre téléphone et sa coque désinfectés. Pour plus de détails, consultez notre guide pour bien nettoyer votre téléphone.

Q: Comment puis-je empêcher un boîtier transparent de jaunir?

R: Au fil du temps, les boîtiers clairs comme le Ringke Air, ou ceux avec des composants clairs comme le Fusion X, obtiennent parfois une teinte légèrement jaune. Heureusement, les nettoyer n’est pas difficile. Vous voudrez utiliser un mélange d’eau tiède et une goutte ou deux de savon à vaisselle. À partir de là, vous utiliserez une brosse à dents pour frotter la solution sur le boîtier. Assurez-vous de le laisser sécher à l’air pendant quelques heures avant de le remettre en place. Si le boîtier est très usé, le processus peut ne pas faire beaucoup de différence.

Q: Quelle est la période de garantie d’une coque Ringke?

R: Ringke offre une garantie de 90 jours pour ses étuis et autres produits.

Q: Ringke est-il livré dans le monde entier?

R: Vous pouvez passer des commandes sur le site Web de Ringke partout dans le monde. Les étuis Ringke sont également probablement disponibles sur votre site de magasin Amazon local.