Les meilleurs écrans de téléphone 2020

Qu’est-ce qui constitue un excellent écran de téléphone? Est-ce la haute résolution et la densité de pixels? Nan, alors le Sony Xperia 1 II avec son panneau 4K 1644p serait en tête de liste. Est-ce la luminosité et le contraste élevés qui offrent une bonne visibilité extérieure à la lumière du jour? C’est certainement important, mais la plupart des produits phares d’aujourd’hui ont des panneaux certifiés HDR qui franchissent la barrière de 1000 nits vers le haut pour s’adapter à la norme, et leur technologie OLED offre un rapport de contraste pratiquement infini, il est donc difficile de choisir uniquement ce mérite.

Idem pour une présentation crédible de la gamme de couleurs, car l’étalonnage de l’affichage par unité n’est plus une prérogative des iPhones d’Apple, tandis que lesdits produits phares d’affichage HDR couvrent désormais à la fois le RVB standard et les larges gammes de couleurs P3. S’agit-il de la balance des blancs réelle et des nombres DeltaE? Il fait de plus en plus chaud, mais ajoutez un taux de rafraîchissement ajusté dynamiquement en fonction du contenu affiché, et vous l’avez réduit à quelques choix en ce qui concerne les meilleurs écrans de téléphone que nous arrondissons ci-dessous.

Meilleurs écrans de téléphone 2020 dans l’ensemble

OnePlus 8 Pro et Oppo Find X2 Pro

Panneaux LTPO HDR 6,7 « 1440p

Taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz à la résolution complète de 1440p

Extrêmement faible 0,3 JNCD (différence de couleur juste perceptible)

Augmentation de la fréquence d’images vidéo MEMC

Oiseaux d’une plume, ces deux-là, car ils arborent le même panneau LTPO OLED 6,7 « 1440p avec un taux de rafraîchissement dynamique et un étalonnage d’affichage individuel au niveau de l’usine grâce aux spécialistes en imagerie de Pixelworks. Outre la précision des couleurs presque parfaite, la large couverture de gamme et la luminosité moyenne élevée, le OnePlus 8 Pro et l’Oppo Find X2 Pro ont plus de flèches dans leur carquois d’affichage que tout autre téléphone sorti en 2020.

Comme pour compenser tous les mésaventures survenues en 2020, le monde de la fabrication de téléphones n’a cessé d’étonner et a marqué le plus grand développement des écrans mobiles depuis, eh bien, l’introduction de la technologie OLED. Qu’est-il arrivé? Vulgariser le taux de rafraîchissement dynamique élevé, c’est quoi, et il n’y a pas de retour en arrière une fois que vous l’avez essayé pendant la navigation et le défilement.

De plus, l’écran « Ultra Vision » 6,78 « 1440p » d’Oppo, surnommé la technologie « Fluid Display » sur le OnePlus 8 Pro, imite les mêmes fonctionnalités qu’aucun autre téléphone 2020 ne possède dans cette combinaison. Taux de rafraîchissement variable en fonction du contenu que vous sont en cours de visionnage? Vérifiez. 120 Hz à la résolution d’écran complète de 1440p? Vérifiez. Augmentation de la fréquence d’images du contenu pour qu’elle corresponde à celle de l’affichage? Oui, Oppo l’appelle Ultra Vision Engine, et il est également capable de mettre à l’échelle la vidéo à 60 ips.

De plus, ce taux de rafraîchissement change automatiquement en fonction de ce que vous avez en cours d’exécution pour économiser sur la batterie (comme le Note 20 Ultra, mais contrairement au S20 Ultra), et voici les réponses à nos questions comment tout cela fonctionne exactement: TéléphoneArena: Quelles applications obtiennent ce Hz en sélection automatique – est-ce 120 Hz dans Chrome, mais 60 Hz dans, par exemple, la lecture vidéo? Qu’en est-il de l’interface? OnePlus: Cela dépend de l’application que vous utilisez. Par exemple, les applications de médias sociaux, les navigateurs, l’interface système et d’autres applications locales comme l’album photo / vidéo prennent en charge 120 Hz, alors que la plupart des applications vidéo et de jeu prennent en charge 60 Hz. Pour la lecture vidéo, le taux de rafraîchissement dépendra de la fréquence d’images vidéo à 60 Hz ou 120 Hz. L’écran est essentiellement capable de faire ce que font les téléviseurs MEMC, en augmentant automatiquement les images de la vidéo pour augmenter le taux et en tirant mieux parti du taux de rafraîchissement élevé, même avec du contenu généralement filmé à 24 ou 30 images par seconde. Nos références d’affichage des écrans 6,78 « 1440p ci-dessus, et L’examen de l’écran OnePlus 8 Pro de DisplayMate démontre que le PDG de OnePlus n’a pas taquiné quand il a dit qu’il s’agissait peut-être du «meilleur écran de smartphone en 2020». Détaillant les vertus du panel dans un article de blog, il a également mentionné que:

Le panneau ne se reposera pas sur ses lauriers, cependant, comme Oppo avait déjà laissé entendre que la série Find X3 serait le premier Androids à introduire Gestion des couleurs HDR10 de bout en bout, de la capture de la caméra à l’encodage, au stockage, au décodage et à la lecture de l’affichage, donc quelque chose nous dit qu’Oppo et OnePlus pourraient également conserver la meilleure couronne d’affichage mobile l’année prochaine. Les meilleurs écrans de 2020 obtiennent une balance des blancs parfaite dans les gammes de couleurs standard et larges en 2021 Meilleur écran de téléphone Samsung dans le Galaxy S20 Ultra, le mode de rafraîchissement de l’affichage à 120 Hz est fixé dans un scénario soit / ou avec le rafraîchissement à 60 Hz, tandis que sur le Note 20 Ultra il s’adapte en fonction du contenu, économisant de la batterie dans le processus. Samsung indique qu’il peut descendre jusqu’à 10 Hz pour les images statiques, ce qui est assez sans précédent et est une invitation à améliorer la durée de vie de la batterie. De plus, pour le Note 20 Ultra, Samsung a pris le meilleur des deux mondes d’affichage et a développé une toute nouvelle technologie d’écran OLED appelée HOP, qui serait également diffusée sur l’iPhone 13 l’année prochaine. HOP est une abréviation d’oxyde hybride et de silicium polycristallin, indiquant qu’il combinera jusqu’à 20% de réduction de la consommation d’énergie que l’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) affiche comme ceux de l’Apple Watch ou du OnePlus 8 Pro, avec le des résolutions plus élevées et des coûts inférieurs des panneaux en silicium polycristallin (LTPS) uniquement comme ceux du Galaxy S20 Ultra. Malheureusement, alors que la nouvelle technologie d’affichage Note 20 introduit une consommation d’énergie inférieure et un rafraîchissement dynamique, un vrai taux de 120 Hz à la résolution complète de 1440p, comme on le voit dans des téléphones comme le OnePlus 8 Pro, n’est toujours pas présent, car Samsung a du rattrapage. faire quand il s’agit de téléphones avec la puce Iris de Pixelworks.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Meilleur écran de téléphone Apple Test de l’iPhone 12 Pro Max

Panneau LTPS de 6,7 po avec taux de rafraîchissement statique de 60 Hz

Luminosité maximale supérieure

Protection de verre de protection en céramique la plus résistante Certes, le meilleur d’Apple n’a pas la métrique 2020 la plus importante d’un excellent écran de téléphone, mais si vous êtes déjà investi dans l’écosystème iOS, il n’y a rien de mieux que l’écran le plus grand et le plus résistant sur un iPhone à ce jour.

Comme pour apaiser vos douleurs de rafraîchissement élevées, Apple propose son excellent étalonnage des couleurs habituel et le panneau Super Retina XDR est certifié HDR pour montrer ce que seule la série iPhone 12 peut faire – Vidéo 4K Dolby Vision HDR enregistrée par leurs propres caméras. Pour couronner le tout, Apple s’est associé à ses habituels suspects d’investissement «made in America» de Corning pour maîtriser un mélange exclusif de Gorilla Glass Victus qu’il appelle Ceramic Shield, faisant allusion au matériau dur impliqué dans le nouveau mélange. Fidèle à son nom, le Ceramic Shield de la série iPhone 12 a déjà fait ses preuves pour résister à des chutes plus élevées sans se briser lors de plusieurs tests de chute contrôlés.

Bonus: l’écran du Pixel 5

Dites ce que vous voulez à propos de l’entrée de Google dans la mêlée ici, mais avec l’aide de Les ingénieurs de HTC qu’il a débauchés pour la ligne Pixel, le nouveau Pixel 5 a un écran très bien équilibré. Tout d’abord, sa crédibilité des couleurs est meilleure que les champions d’étalonnage plus établis ici (il suffit de regarder ces nombres DeltaE ci-dessous). Il est également suffisamment lumineux et dispose d’un rafraîchissement d’affichage à 90 Hz au milieu de la route, donc si vous recherchez un téléphone Android 5G compact avec un appareil photo et un écran de qualité, une réduction sur un Pixel 5 conviendrait à votre récit.