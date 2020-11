Que vous ayez un trajet bruyant ou que vous souhaitiez travailler de chez vous en toute tranquillité, les écouteurs antibruit sont indispensables. La capacité de simplement bloquer le monde qui vous entoure peut être la clé de la concentration. Cependant, les meilleurs casques d’écoute font souvent mal à votre portefeuille. Heureusement pour vous, il existe quelques exceptions à la règle, et voici les meilleurs écouteurs antibruit à moins de 100 $ que vous pouvez obtenir.

Bien que vous ne trouviez pas les meilleurs écouteurs au monde sur cette liste, ces écouteurs offrent un bon mélange de valeur et de qualité. Vous pourriez être surpris par ce que vous pouvez obtenir pour votre argent, alors allons-y.

Meilleurs écouteurs antibruit à moins de 100 $:

Anker SoundCore Life Q20 Sony WH-CH710N Sony MDRZX110NC JLab Audio Studio ANC Phiaton BT 100 NC

1. Anker SoundCore Life Q20

Le SoundCore Life Q20 est la meilleure option pour la plupart des gens car Anker continue de repousser les limites de l’audio économique. Il établit un excellent équilibre entre puissance et valeur et représente près de la moitié du budget de 100 $.

Bien que la réduction du bruit puisse ne pas être à la hauteur du WH-1000XM4 haut de gamme de Sony, le Life Q20 est une force avec laquelle il faut compter en termes de confort et d’autonomie de la batterie. Le casque est léger et comporte des oreillettes moelleuses pour de longues sessions d’écoute. Vous pouvez également écouter le contenu de votre cœur, car les écouteurs d’Anker offrent 40 heures d’autonomie avec ANC actif.

Comme la plupart des écouteurs antibruit de moins de 100 $, le Life Q20 est mieux adapté pour couper les conversations et les bruits de fond de base que les avions ou les tondeuses à gazon. Vous en avez généralement pour votre argent, et le Life Q20 met l’accent sur les basses.

Dans l’ensemble, le mélange de conception ergonomique, d’une autonomie incroyable de la batterie et d’une réduction du bruit décente est difficile à battre. Cela s’améliore encore une fois que vous vous souvenez à quel point ces boîtes peuvent être abordables.

2. Sony WH-CH710N

Tant que cela ne vous dérange pas un casque remis à neuf, le Sony WH-CH700N offre une valeur de 200 $ dans un forfait inférieur à 100 $. Nous savons déjà que Sony l’a tué avec ses décors haut de gamme, mais le WH-CH700N est une excellente alternative pour les auditeurs en déplacement.

Pour commencer, vous n’aurez pas à être aussi inquiet que si vous aviez des canettes de 350 $ tout au long de la journée. Les écouteurs offrent une construction en plastique robuste, des oreillettes rotatives qui s’aplatissent pour le rangement et suffisamment de confort pour écouter pendant des heures. Il peut s’agir d’écouteurs antibruit pour moins de 100 $, mais vous pouvez facilement voir l’influence phare de Sony.

En ce qui concerne la qualité sonore, le WH-CH710N offre une réponse en fréquence neutre, bien que ce ne soit pas comme celui du Life Q20. Au lieu de basses amplifiées, vous trouverez un accent sur les voix et les instruments à cordes. C’est génial pour vous, indie-rockers, mais vous voudrez peut-être chercher ailleurs des beats EDM.

Le WH-CH710N gère une réduction de bruit décente si vous vous promenez dans votre bureau à domicile, bien qu’il ne puisse vraiment pas rivaliser avec les meilleurs casques. Le casque Noise-Cancelling Headphones 700 de Bose et le WH-1000XM4 de Sony sont tous deux plus puissants, mais vous ne pouvez pas battre la valeur.

3. Sony MDRZX110NC

Surprise, surprise, Sony est de retour sur notre liste avec une option légèrement différente – le MDRZX110NC. Le nom est peut-être une bouchée, mais ces canettes offrent une réduction du bruit pour moins de 100 $ avec un design sur l’oreille. Ils ne sont peut-être pas aussi efficaces que les options sur l’oreille, mais tout dépend de vos préférences personnelles.

Si vous ne voulez pas passer du temps assis pendant que vos écouteurs se rechargent, le MDRZX110NC pourrait être votre meilleur choix. Ils comptent sur des piles AAA pour maintenir la musique et vous devriez être bon pour environ 80 heures de puissance à la fois. Tant que vous gardez votre tiroir de batterie en stock, vous n’aurez peut-être plus jamais à vous soucier d’un câble de charge.

Les MDRZX110NC de Sony sont encore une autre paire d’écouteurs antibruit pour les navetteurs, et le câble audio de 1,2 mètre est un accessoire clé. Il a une pointe en or de 3,5 mm en forme de L qui devrait durer longtemps lors de vos déplacements quotidiens. Sony inclut même un adaptateur en vol avec chaque paire afin que vous n’ayez plus jamais à utiliser ces écouteurs de compagnie aérienne.

4. JLab Audio Studio ANC

Si vous travaillez avec un budget encore plus limité, le JLab Audio Studio ANC est un choix parfait à environ 60 $. C’est un moyen facile de tester les eaux antibruit sans mettre votre portefeuille à mal.

Le design n’est pas notre préféré sur la liste, car ce ne sont pas les canettes les plus confortables pour de longues sessions d’écoute. JLab Audio décrit les oreillettes comme ayant des «coussins moelleux en mousse nuage», mais ils ne fonctionnent tout simplement pas aussi bien avec le temps. D’autre part, les écouteurs maintiennent le poids bas et l’esthétique minimaliste aide à racheter le look général.

En ce qui concerne la réduction du bruit et le son global, vous en avez pour votre argent avec JLab Audio. En conséquence, ce n’est peut-être pas votre meilleur choix si vous volez souvent car vous pourriez encore capter des sons de moteur.

5. Phiaton BT 100 NC

Nous nous sommes fortement appuyés sur les écouteurs pour notre liste de réduction de bruit de moins de 100 $, mais les écouteurs méritent également d’être pris en compte. Il n’y a pas beaucoup d’options, mais le Phiaton BT 100 NC fait le travail grâce à la conception derrière le cou.

Grâce à cet avantage supplémentaire, les écouteurs Phiaton parviennent à offrir un peu plus de punch sous la forme d’un couplage NFC, d’un support de codec aptX et d’une classification IPX4 pour la résistance à l’eau et à la transpiration. Bien que la liste des fonctionnalités semble plutôt bonne, elle n’est encore une fois pas parfaite. Vous n’obtiendrez pas beaucoup de durée de vie de la batterie et nous avons constaté que la suppression du bruit n’était vraiment pas géniale. Pire encore, il n’y a pas trop d’alternatives à essayer au même prix lorsque votre batterie est vide.

Ce que vous devez savoir sur les meilleurs écouteurs antibruit à moins de 100 $

La technologie de suppression du bruit n’est pas quelque chose que vous pouvez vraiment acheter à bas prix. Le monde de l’audio grand public regorge de produits qui dépassent le seuil des rendements décroissants, mais la technologie de suppression du bruit ne fait pas partie de ces fonctionnalités.

Il faut beaucoup de recherche et développement pour créer un ensemble efficace d’écouteurs antibruit, et malheureusement, cela signifie étirer votre budget. Ces écouteurs ANC bon marché sont toujours parfaits pour le prix, mais ils ne peuvent pas contenir une bougie aux options de milieu de gamme comme le Jabra Elite 85h, sans parler des choix haut de gamme comme le Shure Aonic 50.

L’ajustement compte beaucoup

Pour tirer le meilleur parti de n’importe quel casque, vous devez prendre le temps de l’ajuster correctement. Lorsque vous portez des écouteurs, cela signifie que les oreillettes doivent encercler complètement l’oreille externe, sans laisser d’espace entre les coussinets d’oreille et le crâne. Un bon ajustement est très difficile à obtenir et à entretenir avec des écouteurs supra-auriculaires. Si une paire de sur-oreilles s’adapte bien à la tête, c’est généralement à cause d’une force de serrage excessive.

Qu’est-ce qu’un codec Bluetooth?

Les codecs Bluetooth sont importants pour tout casque sans fil; le codec Bluetooth est la façon dont votre combiné communique avec vos écouteurs Bluetooth. Les deux appareils doivent prendre en charge les mêmes codecs pour «parler». Par défaut, pratiquement tous les appareils Bluetooth prennent en charge le codec SBC, qui est fiable mais offre une qualité de streaming sous-optimale. Les utilisateurs d’Android doivent rechercher des écouteurs avec aptX ou LDAC, tandis que les utilisateurs d’iPhone ont besoin d’AAC pour un son de haute qualité.

Pourquoi devriez-vous faire confiance SoundGuys

SoundGuys est notre site sœur axé sur tout ce qui concerne l’audio grand public. L’équipe a une vaste compréhension de l’audio et comprend qu’il s’agit d’une science objective tout en respectant l’importance de l’expérience et des préférences subjectives. SoundGuys coupe à travers le jargon pour exposer les faits tels qu’ils sont et permettre aux lecteurs de comprendre facilement ce qui fonctionnera et ne fonctionnera pas pour eux.