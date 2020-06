Les meilleurs coques et protections d’écran Apple iPhone SE 2020

Le nouvel équipement peut commencer à partir de 399 $ pour l’iPhone SE 64 Go de base, mais monte à 549 $ pour le 256-gigger, donc vous voudrez peut-être commander un étui avant que les combinés n’atteignent votre porche le 24 avril lorsque le téléphone est libéré.

Les services de réparation d’Apple qui ont augmenté de prix au cours des dernières années, ne coûtent que 79 $ pour l’iPhone SE 2020, ce qui est le prix d’un bon étui et d’un bon protecteur d’écran. C’est pourquoi nous avons examiné les meilleurs emballages disponibles pour votre nouvelle fierté et joie, et nous avons résumé notre choix en quelques lignes éprouvées et vraies, ainsi qu’en quelques nouveaux venus prometteurs qui porteront le poids lorsque votre iPhone SE 2020 frappera le sol et ne fonctionne pas. Comme nous le savons tous, la question n’est pas de savoir si, mais plutôt quand. Tout d’abord, la question la plus urgente:

Les meilleur coque et housse pour iPhone SE 2020

Comme d’habitude, Peel fabrique l’étui le plus minimaliste et le plus élégant que vous puissiez habiller votre petit iPhone SE en 2020. Nous donnons le modèle clair comme exemple, car il prend le mantra de l’étui « à peine là » à un tout nouveau niveau, mais le l’emballage est disponible dans toutes les autres combinaisons de couleurs dans lesquelles le SE est livré.

Avec seulement 0,35 mm, l’étui Peel est aussi transparent autour de votre iPhone SE que possible, mais il y a une lèvre surélevée autour de l’objectif de la caméra et à l’avant pour une protection supplémentaire des parties saillantes.

Il n’y a pas de logo, pas de marque, rien que le dos de l’iPhone SE clairement visible à travers l’étui lui-même. S’éloigner est la spécialité de Peel, et nous en sommes d’autant plus reconnaissants à la marque.

Étui en silicone Apple iPhone SE (35 $)

Si vous voulez acheter quelque chose de nouveau et conçu pour la SE 2020 dès le départ, cependant, au lieu de recycler votre étui graisseux pour iPhone 8, vous pouvez difficilement battre celui en silicone officiel d’Apple. Bien que coûteuse à 35 $, la ligne est l’une des plus populaires parmi les accessoires officiels d’Apple, notamment parce que les gens achètent un étui avec le téléphone sur le site Web d’Apple et ne prennent pas la peine de chercher ailleurs. Une doublure protège l’iPhone contre les chutes, tandis que la coque au toucher doux offre une adhérence supplémentaire.

Housse en cuir Apple iPhone SE (45 $)

Vous recherchez un peu plus de classe ajoutée à votre iPhone SE 2020 par rapport à ces étuis en silicone ou plasticky qui sont en abandon tout autour de nous? Apple vous a recouvert d’un étui en cuir européen tanné et exclusivement fini qui vieillira avec grâce et dignité. Pour un prix élevé de 45 $, bien que les différentes couleurs et la sensation dans votre main en valent la peine.