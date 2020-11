Les meilleurs chargements de LW3 Tundra dans Call of Duty: Black Ops Cold War

in

Capture d’écran via Activision

Appel du devoir les jeux sont synonymes de leurs fusils de sniper. Les fusils de sniper légendaires comme l’Intervention, le M40A3, le Barrett 0.50 Cal et d’autres sont entrés dans l’histoire.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops a le choix entre quelques fusils de sniper, mais le meilleur des premiers temps du jeu est le LW3 Tundra. C’est un excellent tireur d’élite à la fois pour s’asseoir et pour repérer les ennemis à distance, ainsi que pour courir et repérer rapidement.

En utilisant Black Ops Guerre froide Fonction armurier, chaque arme peut être équipée de jusqu’à huit pièces jointes. Ces modules complémentaires aident à maximiser les statistiques de l’arme, telles que la portée des dégâts, la capacité des munitions, la précision, etc.

Voici quelques-uns des meilleurs chargements LW3 Tundra pour vous aider à vous faufiler CoD: Guerre froide Black Ops.

Bien équilibré

Capture d’écran via Activision

Museau: Stabilisateur .308Baril: Parachutiste 27,6 ″Underbarrel: Poignée avantStock: Stock tactiqueManipuler: Poignée de dégaine

Cadrage rapide

Capture d’écran via Activision

Wild Card: Gunfighter – Vous permet d’équiper huit pièces jointes sur l’arme principale.

Optique: Sites de ferMuseau: Stabilisateur .308Baril: Parachutiste 27,6 ″Underbarrel: Poignée du maréchalCorps: Laser à visée constanteStock: Sprint PadMagazine: Carte de vitesse 7 RdManipuler: Poignée de dégaine

Furtif

Capture d’écran via Activision

Museau: Modérateur de sonBaril: Parachutiste 27,6 ″Underbarrel: Poignée avantMagazine: Presque MagManipuler: Poignée arrière MIKE Force