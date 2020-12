Les meilleurs bureaux de jeu que vous pouvez acheter

Il ne faut pas grand-chose pour se lancer dans le jeu sur PC – un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau est généralement le point de départ. Cependant, une fois que vous avez commencé à ajouter des claviers, des souris et des casques, vous aurez besoin de plus d’espace. La meilleure façon d’ajouter de l’espace est d’utiliser un bureau de jeu dédié, qui sera le cœur de votre poste de combat. Voici nos choix pour les meilleurs que vous puissiez acheter.

Nous avons essayé de couvrir une gamme complète de formes et de tailles sur notre liste, et beaucoup de ces bureaux sont livrés avec des crochets supplémentaires pour les casques et les claviers. Vous pouvez même choisir la bonne forme de jambe pour s’adapter à votre repaire de jeu. Prêt à mettre à jour votre configuration? Allons-y.

Les meilleurs bureaux de jeu:

Série Eureka Gaming Colonel

Notre premier choix d’Eureka Gaming est l’une des plus petites options, mesurant 43 pouces de diamètre. C’est le bureau de jeu parfait si vous voulez montrer vos objets de collection grâce à une série d’étagères en haut du cadre. Vous n’aurez même pas à vous soucier d’un tapis de souris car le colonel d’Eureka est livré avec un tapis intégré intégré. Comme tous les bons bureaux de jeu, il comporte une bande RVB à l’avant et vous pouvez ranger votre boisson préférée dans le porte-gobelet monté.

Bureau de jeu Homall 55 pouces

Le bureau de jeu de Homall n’est pas aussi sophistiqué en matière de stockage, mais la largeur de 55 pouces est parfaite même pour les plus grands moniteurs. Il arbore des jambes robustes en forme de T pour que vous n’ayez pas à vous soucier de renverser votre configuration dans le feu de l’action. Vous pouvez également ranger vos écouteurs dans le crochet sous-jacent et rester hydraté avec le porte-gobelet. Si vous avez besoin de stocker vos manettes ou vos jeux préférés, Homall dispose également d’un petit support sur le dessus du bureau pour un rangement facile.

Bureau de style de jeu AuAg

Cette option suivante d’AuAg est disponible avec une largeur de 47 pouces et présente facilement la conception de jambe en forme de Y la plus unique du groupe. Comme les autres, le bureau AuAg est livré avec un grand tapis de souris, ainsi que d’autres accessoires essentiels comme un porte-gobelet et un crochet pour casque. Vous pouvez choisir parmi six paramètres RVB différents pour correspondre au reste de votre station de combat, mais il n’y a pas d’étagères de rangement pratiques pour vos autres accessoires.

Bureau AmazonBasics

Laissez à Amazon le soin de créer un bureau de jeu de qualité qui parvient à saper le reste de la concurrence. Ce n’est pas seulement l’une des options les plus abordables de la liste, mais elle offre également beaucoup de place pour les accessoires. Vous pouvez stocker des boissons, des contrôleurs, un clavier et plus encore dans les différents wireframes. Le bureau AmazonBasics mesure 51 pouces de diamètre et il semble encore plus grand grâce à l’étagère surélevée pour ordinateur portable.

Bureau en L M. IronStone

Si vous préférez une configuration multi-écrans ou si vous souhaitez apporter à la fois un PC et une console de jeu à votre bureau, vous voudrez peut-être investir dans une unité en forme de L. Cette option de M. IronStone ne vient pas avec beaucoup de cloches ou de sifflets, mais elle offre une quantité incroyable d’espace. Chaque panneau mesure 51 pouces de diamètre et les deux sont reliés par un carré de 18 pouces. Vous aurez facilement assez de place pour tout ce dont vous avez besoin et vous pouvez surélever votre ordinateur portable sur l’étagère intégrée.

Série Eureka Captain

Eureka est de retour sur notre liste, mais cette fois, c’est avec le bureau Captain. Tout comme les vrais classements militaires, le bureau du capitaine se situe au-dessus du colonel, mesurant 60 pouces de diamètre. Vous pouvez ranger deux paires d’écouteurs sur les crochets intégrés. De plus, cette bête peut supporter jusqu’à 200 livres. Bien qu’il n’y ait pas de fonction RVB, le port de chargement à quatre USB est une bonne idée, et les pattes en forme de T devraient offrir une sécurité suffisante pour votre station de combat.

Bureau en L GreenForest

Si le bureau en forme de L de M. IronStone ne vous convenait pas, cette option de GreenForest pourrait constituer une alternative intéressante. Il est plus petit que le bureau de M. IronStone et mesure 39 pouces du côté le plus long. Vous devrez faire preuve de créativité pour stocker tous vos périphériques de jeu, mais l’espace de bureau supplémentaire devrait vous fournir l’espace dont vous avez besoin.

Bureau Eureka Gaming Z60

Le dernier bureau de jeu de notre liste est une autre option d’Eureka Gaming. Le Z60 d’Eureka est un monstre de bureau, mesurant 60 pouces de large sur 24 pouces de profondeur. Il contient un éclairage RVB dynamique que vous pouvez régler vous-même, et les pieds en forme de Z offrent une grande stabilité. Vous devrez acheter vos accessoires séparément, mais le système de gestion des câbles, le tapis de souris inclus et le système d’armure sur les bords sont de belles touches.