Les meilleurs attaquants du monde: Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo se disputent la première place du palier 1

Les buts sont la pierre angulaire du football.

Un effort électrique peut exploser, en quelques secondes, sur les médias sociaux, tandis que les meilleurs marqueurs célèbres vivent dans la mémoire collective des fans depuis des générations. Cela a fait de l’avant-centre sacré la position la plus vénérée du sport.

Cela fait 12 mois que nous n’avons pas publié nos classements par niveaux et ici, du niveau 4 au niveau 1, nous examinons actuellement huit des meilleurs attaquants du monde.

Les joueurs ont été mesurés par leur forme au cours de l’année dernière avec talent, réputation et statistiques – grâce à Wyscout, WhoScored.com plus Opta – utilisé comme guide.

NIVEAU 4

Timo Werner (RB Leipzig)

Werner est un homme en mouvement.

L’attaquant RB Leipzig et Allemagne est consommé par l’énergie cinétique. La liberté tactique, un rythme de recherche et une intelligence rare parviennent à le voir faire des ravages de l’autre côté de la ligne de front.

Un total acharné de 21 buts a été enregistré en 25 matches de Bundesliga en 2019/20, suscitant l’intérêt des clubs d’élite amoureux d’Europe. Ce nombre est déjà le même que celui de sa précédente carrière en 2016/17.

Les performances les plus marquantes incluent le triplé du mois d’août au Borussia Mönchengladbach, trois buts plus deux passes décisives lors du démantèlement de Mayence 8-0 en novembre et la course à pied de Tottenham Hotspur en travers des deux manches de la huitième de finale de la Ligue des champions. marquant tous ses buts dans la compétition (sept) à l’extérieur de la maison.

Le joueur de 24 ans s’est transformé en marqueur régulier à la Red Bull Arena après un passage sans précédent dans la première équipe de Stuttgart. Mais un beau retour de sept passes décisives ajoute à son attrait.

Attendez-vous à ce qu’une clause de libération de 60 millions d’euros soit activée à la prochaine ouverture de la fenêtre de transfert.

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Une force constante est restée dans la forme et la fortune ondulantes d’Arsenal.

Que ce soit, en grande partie, à travers le centre sous l’Unai Emery de plus en plus détesté ou provoquant la dévastation de la gauche sous le successeur chaleureusement accueilli Mikel Arteta, Aubameyang est le fléau de l’existence des défenseurs. Le retour de l’international gabonais de 17 buts en 26 matches de Premier League en 2019/20 est le deuxième plus grand d’une division remplie d’attaquants d’élite.

Un attrait supplémentaire vient du fait que son 16 buts sans pénalité sur 64 tentatives ont été produites à partir d’un taux de conversion de classe mondiale de 25 pour cent. Le produit impitoyable de l’AC Milan pour les jeunes surpasse également son xG (objectifs attendus) d’un substantiel +6,94 (10.06 / 17) ce trimestre en Premier League.

Pas étonnant qu’une lignée de prétendants attende des développements dans les négociations visant à prolonger l’accord de trois ans et demi signé à l’arrivée du Borussia Dortmund en janvier 2018 pour 56 millions de livres sterling.

Il y a eu des revers en cours de route, à savoir un rapport de The Athletic à propos de son rôle dans le mécontentement à l’Emirates Stadium et dans la stupéfiante défaite tardive lorsque Arsenal a quitté les huitièmes de finale de la Ligue Europa à Olympiakos. Le mélange dévastateur de cadence et de précision du joueur de 30 ans est cependant indéniable.

NIVEAU 3

Ciro Immobile (Latium)

La forme du club d’Immobile en 2019/20 a été à couper le souffle.

Le retour fulgurant de l’avant-centre italien de 27 frappes en 26 matches – ce qui équivaut à un ratio de buts par minute de 81 – a propulsé la Lazio à la deuxième place de la Serie A, avant le report du mois dernier en raison d’un coronavirus. Il représente, en outre, 45% du total de 60 buts de l’équipe de la capitale; il s’agit de la plus grande part parmi les meilleurs buteurs des ligues européennes « big-five ».

Le flop rajeuni du Borussia Dortmund, quant à lui, n’est pas un simple buteur. Un jeu de hold-up louable a généré sept passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues, facilitant un retour simultané à la forme stratosphérique de 2017/18 de l’Espagne attaquant le milieu de terrain Luis Alberto.

Ce total combiné de 33 buts et passes décisives, pour le contexte, le place trois devant l’inestimable Lionel Messi avec le plus grand nombre de ligues européennes des «cinq grands».

Un désir incessant de courir derrière ouvre également le jeu à l’Équateur Felipe Caicedo ou à l’Argentin Joaquin Correa dans la formation de 3-5-2 de Simone Inzaghi.

Immobile a enregistré neuf parcours de deux buts et plus, pour le club et le pays, cette saison. À 30 ans, il ne cesse de s’améliorer.

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

Quelle façon de se présenter.

Haaland est passé du fils prometteur de l’ancien milieu de terrain de Leeds United et de Manchester City, Alf-Inge, au talent le plus sexy du jeu en 12 mois inoubliables.

Homme de montagne à seulement 19 ans, le puissant mélange de vitesse brute, de force brute et de finition punissante de l’attaquant norvégien lui a permis d’enregistrer 40 buts en 33 matches en 2019/20 pour Red Bull Salzburg et les nouveaux employeurs reconnaissants du Borussia Dortmund après l’enviable de janvier. Transfert de 20 M €.

Un grand nombre de statistiques exceptionnelles ont été enregistrées. Ceux-ci inclus; 10 buts lors de ses sept premiers matches de Ligue des champions qui ont fait de lui le joueur le plus rapide à doubler les chiffres de l’illustre histoire de 65 ans du tournoi; gagner le Joueur de Bundesliga du mois de janvier à son arrivée, malgré 59 minutes de jeu; un temps incroyable de 6,64 secondes enregistré sur 60 mètres pour marquer contre le Paris Saint-Germain lors des KO de la Ligue des champions; ses 11 premiers buts pour Dortmund sont venus de seulement 13 tirs.

De façon inquiétante pour le reste de l’Europe, Haaland ne fait que commencer.

NIVEAU 2

Karim Benzema (Real Madrid)

La majesté innée de Benzema reste intacte en 2019/20.

L’élégant – et à feuilles persistantes du Real Madrid – «No9» a continué de mener la ligne avec aplomb pour le côté le plus glamour de la planète.

Un total de 14 buts et six passes décisives en 26 éliminatoires de la Liga a marqué une importance continue à 32 ans. C’est un retour pour un joueur qui a rejoint Lyon pour 35 millions d’euros en juillet 2009, et qui a été – à tort – radié tant de fois par le passé.

Benzema (19) a marqué 12 buts de plus que tout autre joueur en blanc royal (Sergio Ramos et Rodrygo – sept). Pour plus de contexte, c’est 14 de plus que l’attaquant du Pays de Galles Gareth Bale et 17 de plus que Luka Jovic – l’arrivée estivale de 60 millions d’euros devrait finalement le faire sortir du XI.

Parmi les autres étapes importantes, mentionnons un doublé en première mi-temps lors de la victoire de 4-0 à Eibar en novembre pour dépasser Ferenc Puskas en tant que sixième meilleur buteur du club en Liga, son doublé contre Galatasaray pour en faire 15 saisons consécutives avec un but dans les Champions. Ligue au cours du même mois et 500e apparition à Madrid en mars lors de la victoire 2-0 d’El Clasico contre Barcelone.

Kylian Mbappe (PSG)

Mbappe n’a montré aucun signe de ralentissement au cours des 12 derniers mois.

Le prodigieux joueur de 21 ans a terminé 2018/19 avec un, absurde, 33 buts en 29 matches de Ligue 1 et en a marqué 18 de plus en 20 matchs avant 2019/20 a été suspendu temporairement.

Parmi les autres faits saillants, mentionnons un but lors du triomphe 2-1 d’ouverture de la saison d’août contre Rennes dans le trophée des Champions et le « coup du chapeau parfait » d’octobre sur le banc des remplaçants contre le Club de Bruges pour devenir, à 20 ans et 306 jours, le plus jeune joueur jamais marqué au moins 15 buts en Ligue des champions.

Le triplé du mois dernier dans la mutilation 5-1 de la Coupe de France à Lyon contenait un prétendant au but de la saison, se précipitant de l’avant dans sa moitié de terrain et enchaînant dans une finition piquée peu orthodoxe.

Le lustre supplémentaire est venu d’un mouvement définitif à l’intérieur de la formation 4-2-2-2 favorisée ce terme par Thomas Tuchel. Un total de 177 touches à l’intérieur du banc des pénalités pour la saison 2019/20 reportée n’est que de sept derrière son nombre enregistré pour la saison 2018/19 terminée.

Les blessures de ses camarades attaquant les superstars Neymar et Edinson Cavani ont également cédé plus de responsabilités. La cible à long terme du Real Madrid, Mbappe, est pour l’instant au cœur du projet du PSG.

NIVEAU 1

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Ronaldo, maintenant dans la mi-trentaine, devait montrer des signes visibles de ralentissement.

La réponse emphatique de la superstar de la Juventus à tous les opposants s’est présentée en une séquence de 11 matchs pour égaler le record de tous les temps en Serie A, tandis que son statut de grand éternel a été souligné, si nécessaire, par l’ascension d’octobre après 700 buts pour le club et pays. Ces frappes sont le résultat de 128 tentatives – un total 33 fois plus élevé que quiconque dans les «cinq grands» d’Europe.

Le tour du chapeau de la demi-finale contre la Suisse en juin dernier sur le chemin de la victoire dans la Ligue des nations inaugurale a été inspiré, tandis que la victoire 2-0 contre le Luxembourg en novembre contenait un 99e but en 164 matches internationaux.

Le rôle de Maurizio Sarri intrigue dans cette réponse. Le nouvel entraîneur-chef de la Juve a récolté une multitude de gros titres et de l’ombre de son attaquant vedette, avec une série de remplacements hivernaux.

Ces snubs ont-ils rallumé le feu de Ronaldo? Une relégation à la troisième place du Ballon d’Or de décembre – un résultat le plus bas depuis 2010 – aurait également pu aider.

L’attaquant de 35 ans n’est pas tout à fait la force qu’il était autrefois. L’enchaînement de Lyon en huitièmes de finale de la Ligue des champions en est la preuve.

Mais il reste beaucoup dans le réservoir.

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Oubliez ce que vous avez pensé de Lewandowski.

Ses performances expansives cette saison ont rejeté toutes les inquiétudes concernant l’avant-centre polonais soi-disant unidimensionnel et impliqué. Un seul objectif a reculé et le collectif du Bayern Munich a pris le dessus.

Bien sûr, cela a coïncidé avec certaines des meilleures formes de notation d’une carrière célèbre. Un retour de 25 frappes en 23 matches de Bundesliga l’a mis sur la bonne voie pour une saison de 37 buts avant le report du mois dernier, bien avant les plus hauts niveaux de 30 pour 2015/16 et 2016/17.

Seuls trois d’entre eux, un record de division commune, sont venus du point de penalty.

Les exploits historiques ont inclus un quartet de 14 minutes et 32 ​​à l’extérieur du Red Star Belgrade, le «super coup du chapeau» le plus rapide jamais enregistré en Ligue des champions. L’icône du Bayern, Gerd Muller, avec 15 buts marqués lors des 11 premiers matches de Bundesliga de 1968/69, a également été améliorée d’un point.

Cette course est d’autant plus grave qu’elle s’est produite lors d’un tumulte institutionnel lié à l’effondrement du règne de Niko Kovac.

Lewandowski a incontestablement profité d’un changement de direction sur les ailes du Bayern. Plutôt que d’Arjen Robben et Franck Ribéry, dont on se souvient avec émotion, coupant à l’intérieur pour tirer, deux de Serge Gnabry, Kingsley Coman ou Ivan Perisic sont plus enclins à bombarder leurs flancs pour traverser.

Le joueur de 31 ans a également profité de la superbe forme de l’attaquant allemand Thomas Muller.

Le contentement est la clé. L’agitation liée à une rumeur de désir de jouer pour le Real Madrid s’est terminée par la prolongation d’août jusqu’en juin 2023.

The Athletic a également expliqué en octobre comment Lewandowski avait commencé à organiser une séance d’entraînement prolongée avec les jeunes attaquants du club, plutôt que de se replier sur lui-même.

Il n’y a tout simplement pas de meilleur attaquant sur la planète en ce moment que lui.

