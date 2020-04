Les meilleurs attaquants du monde: Lionel Messi occupe le niveau 1 avec Neymar au niveau 2

Les joueurs attaquants sont toujours au centre de l’attention.

Les défenseurs sont déterminés à les arrêter, les coéquipiers se concentrent sur la remise du ballon et le public est captivé par la magie de leurs pieds.

La grande majorité d’entre nous apprécions le football sous la forme de bons attaquants et nous avons la chance de pouvoir nous régaler d’une gourmandise d’étoiles brillantes à l’esprit d’attaque.

Décider qui est le meilleur n’est pas une mince affaire.

Cependant, 12 mois se sont écoulés depuis la dernière publication de nos classements par niveaux et, du niveau 4 au niveau 1, dans l’ordre croissant, nous examinons actuellement huit des meilleurs attaquants du monde.

Les joueurs ont été mesurés par leur forme au cours de l’année dernière avec le talent, les statistiques et la réputation utilisés comme guide.

Il n’y a pas de prix pour deviner qui occupe la première place…

NIVEAU 4

Thomas Muller (Bayern Munich)

Un casting du Bayern pour le niveau 4 et un joueur qui a commencé cette saison ignoré, mais il est désormais impossible à éviter.

Niko Kovac a éliminé Muller au début de 2019/20, favorisant plutôt le loueur de luxe Philippe Coutinho.

Mais lorsque Kovac a quitté le club en novembre, Muller est revenu en faveur sous Hansi Flick et a depuis rappelé à tout le monde ses qualités.

Depuis que Flick a pris les commandes, Muller est le majordome du Bayern – toujours à leur service. De retour dans un rôle central, il a réussi 12 de ses 16 passes décisives en Bundesliga sous Flick et aucun joueur des cinq meilleures ligues européennes n’a réussi plus que son total.

Il a toujours été difficile de cerner le style précis de Muller et, par extension, il est difficile pour certains de lui donner vraiment le crédit qu’il mérite.

Le joueur de 30 ans – qui a signé une prolongation de contrat de deux ans jusqu’en 2023 ce mois-ci – se dit un envahisseur spatial, et c’est beaucoup plus difficile à quantifier. Mais son mouvement entre les lignes est de classe mondiale et son package global en termes de finition et de passes le place parmi les meilleurs.

Serge Gnabry (Bayern Munich)

Si Muller est l’envahisseur spatial, alors Gnabry est l’évasion spatiale.

En effet, plus les défenseurs tentent d’étouffer ce dernier, plus il alimente ses pieds lisses en oxygène.

Il est si dynamique et explosif dans toutes les directions qu’il est pratiquement imparable dans des situations individuelles, et bien que le joueur de 24 ans bouillonne ces dernières saisons, c’est ce terme qu’il est vraiment flamboyant.

Gnabry a récolté 20 buts pour le Bayern en Bundesliga, 11 via ses propres buts. En Ligue des champions, il a déchiré Chelsea et Tottenham en particulier, marquant six fois en deux rencontres.

Son émergence en tant que superstar de bonne foi a rendu beaucoup de défenseurs misérables cette saison, et surtout tous les supporters d’Arsenal.

Que ce soit à gauche ou à droite, l’ex-Gunner a fourni une qualité suprême, qu’il s’agisse de croix infernales ou de son penchant pour un missile à longue portée.

NIVEAU 3

Raheem Sterling (Manchester City)

La saison de Sterling est un peu bizarre.

Si ce classement était pris vers la fin de 2019, l’ailier de Manchester City occuperait confortablement le niveau 1.

Récemment, cependant, il a eu des sorts occupant le banc de City, le plus notable lors de la rencontre de la Ligue des champions avec le Real Madrid.

Jetez un œil aux statistiques et placer le joueur de 25 ans au niveau 3 semble difficile. Pourtant, retirez une couche et chacun de ses 19 buts cette saison a été marqué avant le Nouvel An.

Sterling n’a pas marqué ou aidé depuis son doublé contre les Wolves le 27 décembre et sa chute de forme a coïncidé avec les propres normes de glissement de City.

Mais malgré la baisse, le stock de Sterling était si élevé en 2019 qu’il n’est pas un buste complet ici.

En effet, aucun joueur sur cette liste ne correspond à l’intelligence de Sterling. L’analyse est toujours guidée par ses dons athlétiques évidents, et accordé, il est absolument rapide.

Cependant, sa prise de décision et son jeu de position sont inégalés. Il manipule l’espace pour lui-même comme peu d’autres ailiers, sachant quand tenir, quand exploser et quand changer de direction pour se libérer.

Les objectifs se sont peut-être taris, mais Sterling a été l’un des finisseurs les plus décisifs de City ces dernières saisons.

Il est également l’un des meilleurs au monde à couper à l’intérieur tandis que sur le plan défensif, son rythme de travail ne peut pas être ignoré non plus.

Mohamed Salah (Liverpool)

Peut-être que Salah sera toujours mesuré par son étonnante première saison avec Liverpool et c’est pourquoi il sera par la suite sous-estimé.

Mais ne vous y trompez pas, l’Egyptien reste l’un des meilleurs.

Il a évolué depuis cette campagne record de 2017/18, devenant plus discipliné tactiquement et un travailleur plus difficile.

Son partenariat avec Trent Alexander-Arnold sur le flanc droit de Liverpool est fondamental pour la fonctionnalité de l’équipe avec sa capacité à occuper les défenseurs, libérant ainsi l’arrière droit pour s’épanouir.

Même avec cette approche plus holistique, aucun joueur de Liverpool n’a marqué plus que Salah lors de leurs 100 premiers matchs de Premier League après avoir atteint 70 buts cette saison. Il est également devenu le premier Rouge depuis Michael Owen à marquer 20 buts toutes compétitions confondues pendant trois saisons consécutives.

Les défenseurs respectent désormais sa qualité avec des équipes doublant sur lui, atténuant une partie de la netteté électrique dont nous avons été témoins au cours des saisons précédentes.

Mais essayez de dire à un joueur avec 20 buts et huit passes cette saison qu’il n’est pas d’élite.

NIVEAU 2

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Le plus jeune joueur de cette liste, peut-être le meilleur jeune joueur du monde en ce moment.

Seuls deux joueurs ont atteint le double des deux buts et des passes décisives des cinq meilleures ligues européennes en 2019/20: Lionel Messi et Sancho.

C’est maintenant la société exaltée que conserve l’international anglais. C’est la deuxième saison consécutive qu’il a réalisé plus de 10 buts / passes décisives et il a déjà amélioré ses totaux 2018/19 pour les deux catégories avec 14 et 15 respectivement ce trimestre.

Personne n’a sprinté plus que lui en Bundesliga (35,3 par match) ou dribblé plus (133). Mais le joueur de 20 ans a été encore plus impressionnant que ne le suggèrent ces superbes chiffres.

Sancho est un leader pour Dortmund. Pas au sens vocal, mais en termes de son audace et de sa demande d’être en possession.

Il n’a eu que 20 ans le mois dernier, mais au cours des deux dernières saisons, ses coéquipiers cherchent immédiatement à le percer.

C’est une marque de son talent qu’il a pris une telle importance et son acceptation de cette responsabilité se reflète dans les chiffres.

Il y a une raison pour laquelle pratiquement tous les grands clubs se débattent pour dépenser plus de 100 millions d’euros pour le récompenser de Dortmund cet été.

Neymar (PSG)

Il n’y a pas un joueur sur cette liste qui soit plus exaspérant que Neymar.

Le Brésilien est absolument tout à détester et à aimer du football, le tout enveloppé dans cette superstar incroyablement talentueuse, mais corrompue.

En tant que joueur, il fait partie d’un groupe exclusif de talents de premier plan, mais il y a la plongée sur le terrain et les ébats qui frustrent.

Pourtant, en termes de capacité pure, le joueur de 28 ans est absurde et après avoir joué avec un retour à Barcelone l’été dernier, il a passé cette saison à faire ressembler les défenseurs à des enfants.

En effet, Neymar a été à son meilleur envoûtant en 2019/20, marquant 13 fois et aidant six autres en seulement 15 matchs de Ligue 1.

Et pour faire taire les philistins du football qui qualifient l’élite de la France de «Ligue des agriculteurs», il a été tout aussi impressionnant en Ligue des champions.

Trois buts et deux passes décisives en quatre matchs, dont des buts importants dans les deux matches contre le Borussia Dortmund.

Il est enfin le talisman que le PSG souhaite depuis longtemps. S’il peut garder la forme et éviter les ennuis, il figurera sans aucun doute au niveau 1 l’année prochaine.

NIVEAU 1

Sadio Mane (Liverpool)

La force de l’unité collective de Liverpool et la structure globale de l’équipe signifient qu’il n’est pas particulièrement clair de choisir des pièces uniques à comparer en tant qu’individus.

Le succès de l’équipe repose sur chaque élément de son fonctionnement et l’individualité n’est donc pas vraiment nécessaire comme pour les autres équipes.

Mane, cependant, se démarque. Considérez Liverpool comme le musée du Louvre; il existe de nombreux chefs-d’œuvre présentés, mais la Joconde est toujours l’attraction vedette.

Mane a été exactement comme ça à Liverpool tout au long de l’année dernière.

C’est pourquoi Zinedine Zidane aurait désespérément besoin de l’emmener au Real Madrid et pourquoi les fans de Liverpool préféreraient largement que Salah soit vendu à sa place si l’un d’entre eux partait.

Maintes et maintes fois, il s’est avéré être leur principal homme et très souvent la différence entre les points gagnés et perdus.

Selon Sky Sports, ses 14 buts en Premier League peuvent être deux de moins que Salah, mais ses frappes ont compté pour 18 points, plus que tout autre joueur de la ligue et huit de plus que l’Égyptien.

Il est difficile de trouver une faiblesse; il marque avec les deux pieds et dans les airs, a les pieds lisses et un rythme perçant pour se débarrasser des marqueurs, est assez intelligent pour jouer au centre et est excellent pour presser les attaquants et récupérer le ballon.

Aucun transfert ne propose le package complet comme Mane le fait.

Lionel Messi (Barcelone)

Il semble même banal de catégoriser même Messi, étant donné que tous les joueurs examinés ici ne sont que de simples mortels et qu’il est extraterrestre.

Mais Messi n’a pas tout à fait atteint les niveaux de la saison dernière et c’est uniquement à cause des blessures qu’il continue de porter et l’a laissé sur la touche, par opposition à toute régression dans son talent.

Il y avait vraiment un point au début de la saison où il avait raté des matchs en raison d’une blessure que sa couronne européenne de Soulier d’Or semblait menacée.

Pourtant, l’Argentin s’est remis dans le mix avec 19 buts en Liga en 22 matches et un décompte irrésistible de 12 passes décisives.

Seul l’avant-centre de la Lazio, Ciro Immobile (34), a plus d’implications de buts sur le continent et même lorsqu’il a connu une mini sécheresse de quatre matchs devant le but, Messi a quand même réussi six passes décisives dans ces compétitions.

L’incapacité de Barcelone à prendre une partie de la charge de l’Argentin irrépressible a naturellement nui à sa production ailleurs, mais il n’y a toujours pas de meilleur buteur / meneur de jeu dans le monde que le joueur de 32 ans.

