Les meilleurs accessoires PlayStation 5 que vous pouvez acheter

La nouvelle PlayStation 5 de Sony est là, mais vous aurez besoin de plus que la console elle-même. La seule chose dont vous n’aurez peut-être plus jamais besoin est la version physique d’un jeu. Que vous optiez pour la console complète ou l’édition numérique, vous aurez probablement besoin de contrôleurs supplémentaires, de stockage et plus encore. Heureusement pour vous, nous avons tous les meilleurs accessoires PlayStation 5 que vous pouvez obtenir ici.

Le meilleur endroit pour rechercher des accessoires est la gamme première de Sony. Cependant, nous avons également choisi quelques favoris tiers car Sony ne peut pas tout faire lui-même. Nous couvrirons vos options de stockage, vos casques et vos contrôleurs juste à temps pour que vous puissiez entrer dans le jeu.

Meilleurs accessoires PlayStation 5:

Note de l’éditeur: Tous ces accessoires PlayStation 5 étaient en stock au moment de la rédaction de cet article, mais nous mettrons à jour la liste à mesure que nous trouverons de nouvelles options.

Casque sans fil Pulse 3D

Si vous espérez puiser dans vos jeux furtifs préférés sur PlayStation 5 ou affronter des amis en ligne, vous aurez besoin d’un casque de premier ordre. Cette première option est conçue par Sony et correspond au style noir et blanc caractéristique de la PS5. Ces canettes sont spécialement conçues pour fournir un son 3D grâce à Tempest 3D AudioTech. Les écouteurs Pulse 3D de Sony disposent même d’une paire de microphones intégrés pour que vous puissiez suivre vos amis.

En ce qui concerne la connectivité, vous pouvez soit vous connecter sans fil à votre PlayStation 4 ou 5, soit opter pour une connexion filaire avec le câble 3,5 mm inclus. Le casque Pulse 3D devrait durer environ 12 heures si vous passez au sans fil. Il est actuellement presque impossible de retrouver ce casque, mais nous nous attendons à plus de stock sous peu.

SteelSeries Arctis 7P

Si vous préférez des accessoires tiers, SteelSeries est à peu près aussi performant que possible. L’Arctis 7P est une excellente alternative au casque Pulse 3D, et il est spécialement conçu pour la PlayStation 5. L’Arctis 7P est conçu pour les jeux à très faible latence grâce à l’audio sans perte de 2,4 GHz et gère même 24 heures d’autonomie.

Vous pouvez également emporter votre SteelSeries Arctis 7P lors de vos déplacements, mais vous devrez utiliser le dongle inclus pour vous connecter à votre téléphone. Il se connecte également via USB-C, donc cela ne fonctionnera pas très bien pour les utilisateurs d’iPhone. SteelSeries a développé des pilotes personnalisés de 40 mm pour l’Arctis 7P, et vous pouvez rester aux commandes avec des commandes pratiques sur les écouteurs.

Manette sans fil DualSense

L’un des accessoires PlayStation 5 les plus importants que vous puissiez obtenir est un deuxième contrôleur. Après tout, combien de personnes jouent seules tout le temps? Même si ce n’est que pour une utilisation occasionnelle, vous voudrez probablement un deuxième contrôleur sans fil DualSense. Comme la plupart des produits PlayStation, le DualSense est entièrement repensé pour correspondre à la nouvelle PlayStation 5. Il porte la même finition noir et blanc que la console, avec des accents bleus.

En ce qui concerne les spécifications techniques, le DualSense propose des déclencheurs adaptatifs et un retour haptique amélioré pendant que vous êtes dans l’action. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Créer pour enregistrer et partager des clips avec des amis. Le haut-parleur intégré de Sony vous aide même à vous immerger dans le son.

Station de charge DualSense

Une fois que vous avez une paire de contrôleurs DualSense, vous devez trouver un moyen de les faire fonctionner correctement. Notre choix est la première station de charge DualSense, directement de Sony. Encore une fois, il correspond au reste de la console avec une finition noire et blanche. La meilleure partie de cet accessoire PlayStation 5 est qu’il libère les ports USB de votre console.

C’est vrai, au lieu de vous attacher à votre PlayStation 5, vous pouvez garder vos contrôleurs sur le support et les attraper et partir quand vous êtes prêt. Vous devriez également pouvoir recharger vos manettes à la même vitesse que si vous vous connectiez via un câble USB.

Câble USB-C Anker PowerLine + III

D’un autre côté, une connexion filaire à votre PlayStation 5 est le meilleur moyen de jouer et de charger en même temps. Si tel est votre plan, vous voudrez l’un des meilleurs câbles USB-C vers USB-C. Nous avons un faible pour Anker, et le PowerLine + III est une excellente option de six pieds. Bien sûr, la PlayStation 5 dispose également d’un port USB-A orienté vers l’avant, mais le chargement USB-C devrait offrir de meilleures vitesses.

Sony est tout au sujet de l’esthétique quand il s’agit de la PS5, il est donc compréhensible de remettre en question un câble tiers. Cependant, le PowerLine + III est disponible en noir et en argent, vous pouvez donc toujours assez bien correspondre. Le câble est conçu pour 35 000 courbures et vous devriez obtenir des vitesses de 60 W pour certains appareils haute vitesse.

Télécommande multimédia PlayStation 5

Le contrôleur DualSense est idéal pour à peu près tous les jeux auxquels vous pouvez penser, mais ce n’est pas toujours l’outil de choix pour la PlayStation 5. Si vous cherchez à vous asseoir et à profiter d’un film ou à vous gaver de la nouvelle saison de votre émission préférée, une télécommande est probablement beaucoup plus appropriée. La télécommande multimédia PlayStation 5 de Sony ressemble à n’importe quelle autre télécommande intelligente du marché, mais elle présente les mêmes éléments de conception PS5 que la plupart des accessoires.

Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de la télécommande intelligente auxquelles vous vous attendez – commandes vocales, boutons de raccourci et contrôle du volume – mais n’essayez pas de jouer avec. La télécommande multimédia ne fonctionnera pas non plus pour les commandes par câble standard en raison de l’absence de pavé numérique.

Caméra PlayStation 5 HD

Nous sommes fermement à l’ère du streaming maintenant, et enregistrer votre gameplay ne suffit pas toujours. Les gens veulent souvent regarder le joueur en même temps, en particulier lorsqu’il s’agit de titres d’horreur. Malheureusement, la PlayStation 5 n’est pas livrée avec une caméra intégrée, vous aurez donc besoin de cet accessoire pratique. La caméra HD de Sony correspond à tout le reste avec la nouvelle palette de couleurs noir et blanc, et vous pouvez la monter directement sur votre téléviseur.

Vous ne devriez pas non plus avoir à vous soucier de la qualité grâce à la résolution HD 1080p. Il est parfait pour capturer des vidéos et des images fixes, et vous pouvez même remplacer votre arrière-plan pour créer un effet d’image dans l’image.

Disque dur externe WD Black P10

La toute nouvelle PlayStation 5 de Sony est dotée d’une bonne capacité de stockage par rapport à la PlayStation 4, mais les jeux s’agrandissent parallèlement. Vous aurez 825 Go de stockage pour travailler dès la sortie de la boîte, ce qui signifie que vous voudrez probablement en ajouter un peu plus. Notre choix pour un disque dur externe est le WD Black P10 de Western Digital. Il est conçu pour fonctionner avec toutes vos consoles préférées, et la PS5 ne fait pas exception.

Vous pouvez choisir la version principale du WD Black P10 avec jusqu’à 5 To de stockage, ou vous pouvez rechercher un modèle plus grand avec plus de 10 To de stockage. Pensez simplement au nombre de meilleurs titres auxquels vous pourrez accéder à tout moment.