Les meilleures performances de Laurence Fishburne au cinéma et à la télévision, classées

5. Othello (Othello)

Laurence Fishburne n’est pas Orson Welles, et je le dis dans le bon sens. Je fais référence au fait qu’Orson Welles a autrefois revêtu le visage noir et joué le maure qui a épousé Desdemona dans la version cinématographique de 1951 de la célèbre pièce shakespearienne. Heureusement, Laurence Fishburne joue Othello dans la version 1995, et oui, je l’admets, Laurence Fishburne est carrément sexy dans le rôle.

Et bien que Kenneth Branagh vole définitivement le film comme Iago, Laurence Fishburne est l’un des rares acteurs que je peux honnêtement dire qui m’a fait comprendre pleinement Shakespeare. Parce que oui, j’aime Shakespeare et tout, mais parfois, je ne comprends tout simplement pas. Et Laurence Fishburne m’a fait comprendre! C’est à quel point sa performance est bonne.