Les meilleures offres Walmart Black Friday disponibles maintenant et à venir

Cet article sera mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles offres Walmart Black Friday 2020 seront disponibles.

Après avoir forcé Amazon à tenir son traditionnel Événement de vente Prime Day plusieurs mois plus tard que d’habitude, la pandémie de coronavirus en cours semble avoir incité d’autres grands détaillants américains à reconsidérer et à réviser leurs plans normaux pour la prochaine saison de magasinage des Fêtes.

Pendant ce temps, un certain nombre de Les offres Target Black Friday sont disponibles à partir du 4 novembre ou devraient démarrer bientôt. Et n’oublions pas cette excellente collection de Les remises Amazon Black Friday, qui devraient évidemment être étendues et améliorées à l’approche du 27 novembre.

Quand commencent les ventes Walmart Black Friday?

4 novembre est le grand jour pour le détaillant du premier d’un grand total de trois événements spéciaux Black Friday qui se déroulent cette année (avec une heure de coup d’envoi en ligne à 19 h HE), suivi d’une deuxième série d’offres prévue pour un début le 11 novembre et un novembre 25 point culminant pour une saison de magasinage des fêtes très inhabituelle qui s’annonce plus spectaculaire que jamais.

Consultez le calendrier complet et un aperçu des meilleures offres Walmart Black Friday 2020 dans un certain nombre de catégories de produits différentes ci-dessous.

Les meilleures offres Walmart Black Friday disponibles en ce moment

À première vue, le prospectus du Black Friday du 4 novembre de Walmart ne nous a pas vraiment semblé impressionnant, mais en plus de ce que le détaillant annonce spécifiquement comme une offre BF 2020, vous pouvez également trouver un grand nombre de gadgets populaires à des prix avantageux sur Walmart. .com au moment de la rédaction de cet article.

Nous parlons de tout, des téléviseurs à très bas prix aux … téléviseurs légèrement plus chers, en passant par certains des meilleurs écouteurs supra-auriculaires sans fil au monde, plusieurs montres intelligentes de la génération précédente à des remises énormes et de nombreuses autres bonnes affaires. Pourtant, les téléviseurs onn de marque Walmart et les AirPods de deuxième génération d’Apple (avec boîtier de charge filaire) sont les stars définitives de cet événement de vente, au moins jusqu’au samedi 7 novembre, lorsque « plus d’offres » devraient tomber dès 12 AM ET en ligne.



Apple AirPods avec boîtier de chargement Dernier modèle

onn. Téléviseur intelligent Roku à DEL de classe 42 pouces FHD (1080p)

onn. Téléviseur intelligent Roku de classe 65 pouces 4K (2160p) UHD LED, HDR

Écouteurs sans fil JLab Audio Go Air True avec étui de chargement

Casque sans fil supra-auriculaire JLab Audio Studio ANC

Projecteur de cinéma maison RCA 480p LCD, jusqu’à 150 pouces

Aspirateur robot iRobot Roomba 670, connectivité Wi-Fi

Robot Aspirateur Anker Eufy RoboVac 25C connecté Wi-Fi

Samsung Smart TV LED de classe 65 pouces 4K Crystal UHD (2160p), HDR

Apple Watch Series 3 GPS, 38 mm, Bracelet Sport, boîtier en aluminium

Aspirateur robot Shark ION R75 avec Wi-Fi

Lenovo Chromebook S330 Écran HD 14 pouces, CPU MediaTek, 4 Go de RAM, SSD 32 Go, Chrome OS

Samsung Galaxy Tab A 10,1 pouces 128 Go, tablette, noir

Téléviseur LED de classe Scepter de 50 pouces 4K UHD

Casque supra-auriculaire sans fil Beats Solo3 avec puce Apple W1

Hisense 75 pouces Class Roku Smart TV 4K UHD, LED, HDR

Montre Samsung Galaxy 46 mm, argent

Sceptre 32 pouces Android Smart TV LED HD (720p), Assistant Google

Les meilleures offres Walmart Black Friday les 11 et 14 novembre

Maintenant, c’est plus comme ça … a été notre première réaction en parcourant l’annonce de Walmart pour son deuxième de trois événements spéciaux Black Friday 2020. Ce sera également en deux parties, à partir du 11 novembre exclusivement en ligne avec un tas d’offres intéressantes et de rabais importants sur tout, des téléviseurs aux ordinateurs portables, tablettes, accessoires audio, vêtements, etc.

Mais la vraie folie devrait avoir lieu les 14 et 15 novembre à la fois en ligne et dans les magasins physiques, y compris certains des smartphones les plus en vogue de la saison. Voici notre sélection des meilleures offres et promotions qui débutent le mercredi 11 novembre à 19 h HE:

onn téléviseur intelligent Roku 4K UHD de classe 50 pouces – « spécial » 128 $ acheter

Téléviseur intelligent Roku UHD 4K de classe 55 pouces TCL – «spécial» 148 $ acheter

Lenovo IdeaPad 3 – « spécial » 149 $ acheter

sur de vrais écouteurs sans fil – 14 $ (5,88 $ de rabais)

Lenovo Tab M8 HD – 59 $ (40 $ de rabais)

Ordinateur portable HP Pavilion 15,6 pouces – 379 $ (160 $ ​​de réduction)

Chromebook HP 14 pouces 2-en-1 – 179 $ (120 $ de réduction)

Haut-parleur Bluetooth JBL Flip Essential – 50 $

Haut-parleur Bluetooth Altec Lansing Jacket H20 – 20 $ (30 $ de rabais)

Et voici les offres spectaculaires du Black Friday prévues les 14 et 15 novembre en ligne et hors ligne:

Incroyablement assez, ces promotions de cartes-cadeaux électroniques pour certains Apple et Les meilleurs appareils mobiles de Samsung sur le marché aujourd’hui seront prolongés jusqu’au 20 novembre dans le cadre d’un (sous) événement sans fil de 7 jours, sans oublier que Walmart n’a pas encore révélé ses plans exacts pour le troisième et dernier événement principal du Black Friday, prévu qui aura lieu du 25 au 27 novembre. Restez à l’écoute pour en savoir plus!