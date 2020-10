Les meilleures offres Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G et Note 20

le La virée shopping du Black Friday 2020 approche à grands pas et il existe déjà des offres sur les meilleurs téléphones de Samsung qui ne vous obligent pas à vous lever et à faire la queue après un long dîner à la dinde. le Galaxy Note 20 Ultra 5G et Le duo Note 20 5G offre beaucoup plus aux premiers utilisateurs que le La note 10 l’a fait au lancement, comme Samsung a profondément remanié l’aspect caméra de la ligne Note, tout comme il l’a fait avec la série S20.

En fait, les kits de caméras sont les meilleurs de la Galaxy S20 Ultra ou S20 +, mais les algorithmes ont été modifiés et de nouveaux modes de prise de vue et de mise au point ont été introduits. Ici, les similitudes s’arrêtent, car le Note 20 a un design plus raffiné que la famille S20 et n’inclut pas de niveau de stockage de 256 Go. Vous pouvez maintenant lire notre intégralité Critique du Galaxy Note 20 Ultra.

Le Galaxy Note 20 5G et le Galaxy Note 20 Ultra 5G sont déjà disponibles dans les magasins, voici comment obtenir la meilleure offre de T-Mobile sur la série Note 20: Achetez un nouveau Samsung Galaxy Note 20 5G ou Galaxy Note 20 Ultra 5G avec un plan de paiement mensuel. Achetez un Samsung Galaxy Note 20 5G de valeur égale ou inférieure avec un plan de paiement mensuel. Recevez 24 crédits de facture mensuels totalisant 1000 $. De plus, vous pouvez obtenir jusqu’à 500 $ de réduction sur un Galaxy Note 20 5G, Note 20 Ultra 5G ou Galaxy Z Flip 5G, lorsque vous échangez un appareil éligible en bon état. Meilleures offres Note 20 de Samsung, Best Buy ou Amazon Best Buy Galaxy Note 20 Ultra Prix et offres Best Buy offre un rabais énorme sur les Note 20 et Note 20 Ultra, vous permettant d’économiser au moins 200 $, bien mieux que les économies de précommande allant jusqu’à 700 $ avec un échange qualifié, plus 50 $ de sa propre remise avec l’activation. Pour les abonnés de T-Mobile / Sprint, l’offre est encore plus agréable à 300 $ de réduction. Prix ​​et offres Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sur Amazon

Samsung ne remet pas officiellement les Note 20 et Note 20 Ultra de 200 $ sur son propre site Web, mais laisse cet honneur à Amazon, Best Buy, B&H et autres. Oui, Amazon a maintenant les deux modèles déverrouillés aux États-Unis du Note 20 ou Ultra à 200 $ de réduction, ne peut pas faire beaucoup mieux que ces deux mois après le lancement. Offres Samsung Note 20 et 20 Ultra Ne vous inquiétez pas, cependant, voici les meilleures offres Galaxy Note 20 Ultra et Note 20 de Samsung: 1. Échangez et obtenez un crédit instantané de 650 $, ou obtenez jusqu’à 400 $ de crédit instantané avec un échange d’écran fissuré.

2. Payez 50% du prix de détail en 20 mensualités faciles, puis renvoyez l’appareil en bon état, bien mieux qu’un bail. Voir aussi La production des iPhones et AirPod d'Apple pourrait être revenue à des niveaux d'avant la pandémie De plus, toutes les offres des opérateurs sont également valables sur le site de Samsung avec le lien ci-dessus, et vous pouvez obtenir 100 $ les modèles déverrouillés avec le lien ci-dessous:

Offres Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra au Sam’s Club

Les membres du Sam’s Club qui souhaitent consulter les réductions et les offres AT&T dans le club ont accès à des frais d’activation annulés (une prime de 30 $) et jusqu’à 250 $ de réduction sur un téléphone intelligent lorsqu’ils passent à AT&T et achètent l’appareil avec un plan de versement éligible.

Offre Walmart Galaxy Note 20

Walmart vous offrira l’offre d’échange de Samsung, mais vous permettra également de réaliser des économies instantanées de 200 $ sur les modèles Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra.

