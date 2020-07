Les meilleures offres de merchandising, DVD et technologie: «Los Soprano», «Bones»

Nous sommes déjà entrés pleinement dans l’un des étés les plus étranges de l’histoire récente, après avoir été confiné pendant des mois et plus attaché que jamais aux appareils technologiques pour nous divertir. Pour cela, Cette semaine, Captain Offers vous offre les meilleures remises pour renouveler votre télévision ou votre mobile et découvrez une fidélité graphique inégalée. De plus, nous ajoutons rabais sur les jeux vidéo, les livres et les vêtements pour ne rien manquer de votre série préférée, toujours dans le but de vous divertir à tout moment avec des produits de qualité.

– T-shirt «Personne ne vit ici»: Le féminisme et l’une des comédies les plus emblématiques de la télévision espagnole s’associent à ce t-shirt spécialement conçu, dans lequel nous trouvons le mythique Concha, joué par Emma Penella, portant une affiche qui rappelle sa phrase la plus connue. Comme un bon potin, la vieille femme aimait se mêler de chaque maison, et avec ce vêtement, elle parvient à entrer dans le changement social.

Acheter: 15,98 euros

Coque OPPO et t-shirt mobile

– Smartphone OPPO A5: Les fabricants chinois se sont imposés sur le marché de la téléphonie mobile et Oppo a été l’une des marques les plus réputées dans ce domaine. C’est pourquoi l’un de ses derniers modèles, l’A5 lancé cette année, est un produit essentiel si vous recherchez un téléphone portable performant sans jeter votre maison par la fenêtre avec le prix, car il intègre une caméra quadruple, un écran AMOLED et un Processeur Snapdragon.

Acheter: 149 euros

– Téléviseur Samsung UE55RU8005: Si vous n’êtes pas encore passé à la 4K, l’UE55RU8005 de Samsung est une passerelle fantastique pour le faire. Ce téléviseur de 55 pouces est doté de la technologie Ultra Dimming, qui permet à l’image d’être beaucoup plus fidèle lors de la gestion de l’éclairage par zones et non globalement. De plus, il est compatible avec HDR 10, l’une des normes les plus courantes en matière de plage dynamique, ce qui est essentiel pour que le spectre de couleurs fourni soit beaucoup plus nourri et riche.

Acheter: 569,99 euros

Samsung TV et «The Sopranos»

– Série complète ‘Les Sopranos’: À ce stade, recommander « The Sopranos » n’est guère plus qu’une évidence, mais dans le cas où vous n’êtes pas encore entré dans la maison de Tony, les packs DVD et Blu-ray de toute la série ont un prix très bas. tentatrice. De cette façon, vous pourrez profiter pour la première fois ou vous souvenir de la production acclamée de HBO, qui reviendra bientôt avec une préquelle de film.

Prix: DVD: 71,49 € / Blu-ray: 79,95 €

– Roman « Normal People »: Il reste moins pour l’une des séries les plus célébrées de 2020 à atterrir dans notre pays. Le 16 juillet, nous pourrons voir à travers StarzPlay ‘Normal People’, une fiction romantique qui montre le lien qui unit Connell et Marianne du lycée à la fin de l’université. Et pour faire les devoirs, voici le roman populaire sur lequel il est basé, écrit par Sally Rooney.

Achat: 10,45 euros

« Normal People » et « SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated »

– Jeu vidéo « SpongeBob »: Les séries d’animation ont toujours été celles qui se sont le mieux adaptées au saut dans le monde des jeux vidéo. Des titres comme ‘The Simpsons’, ‘Adventure Time’ ou ‘Samurai Jack’ ont goûté aux miels du divertissement interactif, et maintenant vous pouvez contrôler à nouveau SpongeBob avec son nouveau jeu, « Battle for Bikini Bottom – Rehydrated », qui est disponible sur toutes les principales plateformes.

Acheter: 26,99 euros

– Smartphone Samsung A71: Batterie durable? Bon stockage interne? Processeur puissant? Écran de dernière génération? Le Samsung A71 répond à toutes les exigences que l’on peut trouver dans un téléphone mobile actuel, garantissant une expérience satisfaisante qui n’a pas à envier les produits haut de gamme de l’entreprise, car de son panneau AMOLED à son design moderne, il se distingue comme un produit rond.

Acheter: 379,99 euros

Samsung mobile et «Bones»

– Série complète ‘Bones’: Aujourd’hui, «Bones» continue d’être diffusé à la télévision espagnole, accumulant un bon nombre de followers avec chacune de ses émissions. Mais si vous ne voulez pas attendre pour vous organiser de bons marathons d’été avec toute la série, c’est le meilleur moment pour acheter le pack complet, qui comprend les douze saisons avec Booth et Brennan.

Acheter: 99,95 euros

– Téléviseur LG 49SM8500: Vous pouvez désormais également parler à votre télévision. Au moins avec le LG 49SM8500, qui est compatible avec Alexa, il assure donc une intégration parfaite avec votre maison. Outre cette incitation, l’appareil du fabricant coréen dispose d’un système d’exploitation fluide, d’une compatibilité avec tous les systèmes HDR, d’un son surround et d’un processeur qui gère puissamment des millions de pixels.

Acheter: 679,99 euros

LG TV et AirPods Pro

– AirPods Pro: Apple a affiné la formule des AirPods avec un modèle Pro qui ajoute une annulation du bruit et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités telles qu’un coussin qui améliore l’ajustement, une réduction de taille pour les rendre encore plus confortables, une plus grande résistance à l’eau et une plus large gamme de ajustements pour personnaliser le son et l’expérience d’écoute selon l’utilisateur.

Acheter: 220,99 euros