Les meilleures offres de merchandising, de DVD et de technologie: ‘Bones’, ‘Star Wars: Rebels’

Le mois de juillet se termine et nous entrons dans le deuxième mois de vacances d’été. Les loisirs, les projets et le plaisir restent l’une de nos priorités, mais rappelez-vous qu’il faut se protéger contre le coronavirus. Si vous êtes sur la plage ou à la maison mourant de la chaleur de cette vague qui est arrivée, Capitán Offres a préparé une sélection d’articles avec lesquels vous pourrez passer un bon moment.

– T-shirt « The Poison »: Transformée en véritable icône LGBT pour sa défense de la communauté trans et la rendre visible à la télévision, Cristina Ortiz, plus connue sous le nom de « La Veneno », a même eu une série télévisée qui compile les grands points de sa vie. Vous pouvez déjà avoir cette chemise dans son hommage du magasin FormulaTV avec sa phrase particulière « je dis ».

Acheter: 15,98 euros

T-shirt « The Poison » et appareil photo reflex Nikon

– Appareil photo reflex Nikon: Si vous voulez avoir une bonne équipe avec laquelle devenir un vrai photographe professionnel, vous ne pouvez pas manquer l’opportunité offerte par la grande remise de cet appareil photo reflex Nikon. Il dispose d’un capteur 24,3 px, ainsi que de services inclus tels que l’accès au club Nikonista et un service d’examen annuel.

Acheter: 1100,99 euros

– Funko d’Ezra de ‘Star Wars: Rebels’: Achevé en 2018, «Star Wars: Rebels» était l’une des premières propositions de série dans l’univers «Star Wars» et Ezra l’un de ses principaux protagonistes. Vous pouvez déjà avoir le funko de ce petit coquin qui a fini par devenir un Padawan.

Achat: 9,84 euros

Funko d’Ezra de ‘Star Wars: Rebels’ et Samsung Smart TV 55 ‘

– Samsung Smart TV 55 « : Avec la chaleur et le fait d’être à la maison, il n’y a pas de meilleur compagnon pour se distraire qu’une bonne Smart TV qui vous permet de regarder vos séries et programmes préférés en pleine qualité. Ici, vous avez ce Samsung 55 « avec une qualité 4K et de nombreuses applications intégrées pour votre plaisir.

Acheter: 509,99 euros

– «Tchernobyl» (Minisérie complète): « Tchernobyl » est devenu l’une des fictions publiques les plus acclamées par la critique avec ces cinq épisodes qui racontent les événements difficiles entourant l’accident nucléaire de Tchernobyl en 1986.

Achat: DVD – 19,95 euros / Blu-Ray: 24,94 euros

Ordinateur de bureau ‘Tchernobyl’ et MSI Pro

– Ordinateur de bureau MSI Pro: Implémenté le télétravail dans nos vies, il est devenu nécessaire d’avoir un ordinateur avec lequel travailler à domicile. Captain Offres vous propose ce tout-en-un de MSI avec écran tactile et un prix très compétitif.

Acheter: 339,34 euros

– La frange (Série complète): «Fringe» a réussi à devenir l’une des séries de science-fiction qui a conquis le public. De plus, le fait d’avoir JJ Abrams, un expert dans ce domaine, était une grande incitation à la voir. Si vous ne l’avez pas encore vu, profitez des cinq saisons qui le composent avec ce pack.

Achat: DVD – 59,95 euros

Fringe et Huawei MediaPad M6

– Huawei MediaPad M6: Une tablette vous aide à rester connecté quand vous en avez besoin et à emporter un petit ordinateur partout avec vous. De plus, les opportunités qu’il vous offre de profiter de vos séries préférées. Avez-vous déjà jeté un œil à ce Huawei MediaPad?

Acheter: 299,99 euros

– ‘Des os’ (Série complète): C’est l’une des procédures par excellence. ‘Bones’ a creusé une niche dans nos mémoires avec l’attachant Docteur Bones et sa capacité à extraire toutes les informations des cadavres. Récupérez leurs étuis et profitez-en dans ce pack de la série complète.

Acheter sur: DVD – 99,95 euros

Projecteur ‘Bones’ et Epson

– Projecteur Epson EB-U05: Apportez le grand écran à la maison avec ce projecteur Epson qui vous permet de profiter confortablement de vos séries et films préférés. Le projecteur Epson a une qualité Full HD et une longue durée de vie, car sa lampe dure jusqu’à 10 000 heures.

Acheter: 548,94 euros