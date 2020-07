Les meilleures offres de merchandising, de DVD et de technologie: ‘Alias’, ‘Game of Thrones’

Nous sommes au milieu de l’été, les vacances arrivent et le temps de se reposer et de profiter, mais toujours avec soin et en gardant toutes les précautions. Captain Offres vous apporte une sélection parfaite de produits pour rendre vos moments de repos beaucoup plus satisfaisants, à la fois pour passer un bon moment à la maison et en dehors.

– Chaussettes Fit Letter: Si votre destination de vacances est dans le nord, vous devez toujours avoir des chaussettes dans votre valise au cas où vous auriez froid aux pieds. Ceux-ci de la lettre d’ajustement vous aideront à avoir le plus de look de télévision possible et vous pouvez les acheter dans la boutique FormulaTV.

Acheter: 15,98 euros

Chaussettes et ordinateur portable

– Ordinateur portable Lenovo S540: Un ordinateur portable compact, de la taille idéale pour l’emporter partout et pour vous accompagner en vacances. De plus, il dispose d’un processeur Intel Core i7 et d’un design ultra-fin et léger. Et le tout pour un prix spectaculaire.

Achat: 770 euros

– Le roi de la nuit « Game of Thrones » Funko: Il nous sera difficile d’oublier une série comme «Game of Thrones» et, surtout, ses personnages. Le Night King est l’un des méchants les plus redoutables vus à la télévision et si vous étiez également captivé vous ne pouvez pas manquer l’occasion de laisser sa mémoire sur votre étagère avec son funko.

Achat: 8,74 euros

Funko et caméra vidéo Game of Thrones

– Caméra vidéo Sony: Envisagez-vous de faire un court métrage avec vos amis? Vous souhaitez peut-être faire un documentaire sur votre été? Pour l’une de ces options, ou simplement pour garder vos expériences en mémoire, vous avez besoin d’un caméscope comme celui-ci de Sony qui vous permet d’enregistrer en haute définition.

Acheter: 649 euros

– ‘Alias’ (Série complète): Bien que Sydney puisse passer inaperçue comme n’importe quelle étudiante, elle a en fait une double vie à piéger des méchants pour la CIA. Plongez dans leurs missions et leurs dilemmes moraux avec ce pack complet «Alias».

Achat: DVD – 39,95 euros

‘Alias’ et AirPods

– AirPods avec étui de chargement: Ils sont devenus l’un des écouteurs les plus recherchés du marché, créant une tendance en raison de leur absence de câbles. Son design est confortable à transporter à tout moment et son étui de chargement permet une autonomie de 24 heures.

Acheter: 139,98 euros

– «24» (Série complète): «24» est entré dans l’histoire pour être l’un des formats de fiction les plus intéressants. Chaque chapitre représente une heure réelle et ce jour-là, Jack Bauer doit résoudre le gros problème auquel il est confronté. Une série qui mérite d’occuper un vide dans votre collection.

Acheter sur: DVD – 79,95 euros

’24’ et smartphone Oppo

– Smartphone Oppo A52: Si vous envisagez de changer de mobile, pensez au Oppo A52. Il se compose de quatre caméras arrière, qui ont un enregistrement 4K. Il a une charge rapide pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti et il est livré avec une carte Micro SD de 64 Go pour que vous n’ayez plus rien sans l’enregistrer.

Acheter: 199 euros

– ‘La théorie du Big Bang’ (Saison 11): « The Big Bang Theory » a pris fin comme l’une des sitcoms américaines les plus appréciées du public. Les scientifiques et l’adorable Penny nous ont rempli de leurs folies et de leurs rencontres avec la société pendant 12 ans. Et ici vous avez la onzième saison pour ouvrir la bouche pour les derniers chapitres.

Acheter sur: Blu-Ray – 24,95 euros

« The Big Bang Theory » et Smart TV

– Samsung Crystal Smart TV: La meilleure technologie pour que vous puissiez profiter de vos séries et programmes avec toute la qualité. Cette Smart TV est équipée de la technologie Crystal UHD, capable de reproduire des millions de couleurs de manière plus pure.

Achat: 321,52 euros