Les meilleures offres de maison intelligente pour le Black Friday

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les vacances sont le moment idéal pour rendre votre maison un peu plus intelligente. Du suivi d’une minuterie pendant que vous faites cuire des biscuits au maintien au chaud pendant que les températures chutent, il y a beaucoup à aimer d’un nouvel appareil pour maison intelligente. Si vous ne pouvez pas décider de ce que vous voulez, n’ayez pas peur – nous sommes ici avec les meilleures offres de maison intelligente que vous pouvez obtenir ce Black Friday.

Nous avons essayé de couvrir un peu de tout sur cette liste. Vous pouvez vous procurer des haut-parleurs intelligents, des éléments de sécurité essentiels ou des prises pour rendre votre maison encore plus intelligente. Certaines de ces offres sont également des bas de caisse parfaits, alors allons-y directement.

Echo Auto pour 19,99 $

L’une de nos offres préférées pour la maison intelligente Black Friday n’est pas du tout pour votre maison. Au lieu de cela, vous pouvez acheter un Echo Auto pour seulement 19,99 $ dès maintenant (30 $ de réduction). C’est le moyen le plus simple de rendre votre voiture beaucoup plus intelligente, et l’Echo Auto se connecte via Bluetooth ou un câble auxiliaire. Vous pouvez transmettre des commandes vocales en toute simplicité grâce à huit microphones et ne jamais quitter la route des yeux.

Echo Dot 4e génération pour 42% de réduction

Un Echo Dot est un excellent moyen de plonger votre orteil dans le jeu de la maison intelligente. Ce petit haut-parleur pratique se connecte à l’ensemble de votre réseau Alexa et offre un son amélioré grâce à la nouvelle conception sphérique. Même s’il n’est pas aussi facile à cacher qu’auparavant, le design moderne vaut la peine d’être montré dans une variété de couleurs. Réglez des minuteries, écoutez de la musique et profitez même de jeux et de blagues grâce à Alexa. Echo Dot d’Amazon est à seulement 28,99 $ (21 $ de réduction) pour une durée limitée.

50 $ de rabais sur un SmartThermostat Ecobee

Le SmartThermostat d’Ecobee est un incontournable de la maison intelligente, surtout à l’approche des mois d’hiver. Cette offre Black Friday pirate 50 $ sur le prix global, le ramenant à 199 $. L’ecobee est un ajout parfait car il est facile à contrôler de n’importe où. Vous pouvez accéder à l’application ecobee depuis votre téléphone, votre montre ou avec la puissance de votre voix. L’ecobee SmartThermostat est également livré avec un capteur supplémentaire qui s’adapte automatiquement à votre température réglée chaque fois que vous êtes dans la pièce.

Quatre prises intelligentes Kasa pour 26,99 $

Vous ne pouvez pas acheter une version intelligente de tout, mais ces prises intelligentes Kasa vous facilitent un peu la vie. Ils rendent vos prises plus intelligentes afin que vous puissiez contrôler vos lampes et autres appareils avec le son de votre voix. Les prises intelligentes de Kasa sont également parfaitement dimensionnées pour que la plupart des utilisateurs ne les remarquent même pas dans toute la maison. Ce pack de quatre coûte 26,99 $ en ce moment (10% de réduction).

August Smart Lock pour 25 $ de rabais

Même si le Grinch n’est qu’une histoire, un peu de sécurité supplémentaire peut aller très loin. Ce Smart Lock d’août est un moyen facile de sécuriser votre royaume et comprend un pont Wi-Fi pour que vous puissiez ajouter des commandes vocales au mix. Vous pouvez laisser les invités entrer lorsque vous êtes en dehors de la ville et contrôler votre serrure directement de la paume de votre main – plus de vous soucier d’une éventuelle effraction. Achetez le vôtre maintenant pour 174,77 $ (13% de rabais).

Économisez 50% sur un Echo Show 5

Crédit: John Callaham / Autorité Android

L’Echo Dot est un petit appareil amusant, mais cette prochaine offre de maison intelligente Black Friday fait monter les choses d’un cran sans trop augmenter le prix. En fait, cela ne vous coûtera que 44,99 $ ce Black Friday (45 $ de réduction). L’Echo Show 5 d’Amazon ajoute un écran à votre haut-parleur intelligent, ce qui est parfait si vous avez besoin de vérifier la météo ou de suivre une recette. Vous pouvez même suivre les dernières bandes-annonces de films et les appels vidéo avec vos proches qui ne sont pas là pour vos fêtes de fin d’année.

150 $ de rabais sur un Roborock S6 MaxV

Il n’y a pas moyen de contourner cela – les vacances sont l’une des périodes les plus désordonnées de l’année. Si vous avez la chance d’avoir de la neige, il se peut qu’elle soit traquée à travers la maison. À tout le moins, il y aura des bouts de papier d’emballage tout autour. Le Roborock S6 MaxV peut être votre première ligne de défense, et un rabais de 150 $ jusqu’à 599,99 $ est parmi les meilleurs. Il sert de vadrouille et d’aspirateur, et il est parfait pour l’ajouter à votre maison intelligente Black Friday.

300 $ de rabais sur un système Arlo Pro 3

La dernière offre sur notre tour d’horizon de la maison intelligente Black Friday est un autre moyen d’améliorer la sécurité de votre maison. Cette fois, il est fait pour attraper tous ceux qui essaient de descendre une cheminée. Le système de caméra Arlo Pro 3 fonctionne à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, et vous pouvez choisir entre des finitions noires ou blanches. Chaque caméra enregistre en résolution 2K et cet ensemble complet comprend quatre unités en plus du hub principal. Le système pour la maison complète d’Arlo coûte 499,99 $ actuellement chez Best Buy (300 $ de réduction).

