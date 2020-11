Les meilleures offres Best Buy du Cyber ​​Monday

Nous avons vu de nombreuses offres intéressantes pendant le Black Friday et le week-end, et Best Buy ne se retient pas non plus pour le Cyber ​​Monday. Le détaillant a réduit une variété de produits dans de nombreuses catégories. Donc, si vous attendiez quelques offres supplémentaires, vous voudrez faire défiler vers le bas pour certains des meilleurs choix.

Smartphones et tablettes

Motorola Razr 5G pour 949,99 $ avec activation aujourd’hui (450 $ de réduction)

Motorola Moto Edge 5G pour 349,99 $ avec activation aujourd’hui (350 $ de rabais)

Motorola Moto G Stylus pour 149,99 $ avec activation aujourd’hui (150 $ de rabais)

Samsung Galaxy A51 pour 274,99 $ avec activation aujourd’hui (125 $ de rabais)

Samsung Galaxy S20 FE pour 499 $ avec activation aujourd’hui (200 $ de rabais)

Samsung Galaxy S20 Ultra pour 1099,99 $ avec activation aujourd’hui (300 $ de réduction)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra pour 999,99 $ avec activation aujourd’hui (300 $ de réduction)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 pour 249,99 $ (100 $ de rabais)

Nouvel iPad Mini pour 299,99 $ (100 $ de rabais)

Ordinateurs et accessoires

Chromebook HP 11,6 pouces pour 149 $ (70 $ de réduction)

Ordinateur portable HP 14 pouces Ryzen 3 1 To pour 319,99 $ (80 $ de réduction)

Samsung Galaxy Book Flex Alpha pour 799,99 $ (200 $ de rabais)

Lenovo IdeaPad S340 Ryzen 7 pour 599,99 $ (200 $ de réduction)

Moniteur LG 24 pouces FHD FreeSync pour 109,99 $ (90 $ de rabais)

Moniteur LG FreeSync 4K 27 pouces pour 279,99 $ (150 $ de rabais)

Ordinateur portable Microsoft Surface pour 999,99 $ (300 $ de réduction)

Disque dur externe USB 3.0 WD 4 To pour 79,99 $ (70 $ de rabais)

Jeux

FIFA 21 pour PS4 avec mise à niveau de nouvelle génération pour 27,99 $ (32 $ de réduction)

Madden NFL 21 pour PS4 avec mise à niveau de nouvelle génération pour 27,99 $ (32 $ de réduction)

NBA 2K21 pour PS4 pour 27,99 $ (32 $ de réduction)

The Last of Us Part 2 pour PS4 pour 29,99 $ (30 $ de réduction)

Gears 5 pour Xbox One pour 4,99 $ (35 $ de rabais)

Super Mario Party pour 39,99 $ (20 $ de rabais)

Dernière manette Xbox pour 39,99 $ (20 $ de rabais)

Divers

Montre intelligente Fossil Gen 5 pour 179 $ (116 $ de rabais)

Google Nest Hub pour 49,99 $ (40 $ de rabais)

Téléviseur intelligent HD LED Insignia de 39 pouces pour 99,99 $ (130 $ de rabais)

JBL Free TWS pour 59,99 $ (90 $ de rabais)

PowerBeats Pro TWS pour 159,99 $ (90 $ de rabais)

Samsung Galaxy Watch Active 2 pour 199,99 $ (70 $ de rabais)

Barre de son Samsung 2.1 canaux 290 W avec caisson de basses sans fil pour 129,99 $ (130 $ de rabais)

SkullCandy Sesho Evo pour 24,99 $ (35 $ de rabais)

Téléviseur intelligent LED 4K TCL 50 pouces pour 229,99 $ (120 $ de rabais)

Téléviseur intelligent LED 4K de 50 pouces de Toshiba pour 259,99 $ (120 $ de rabais)