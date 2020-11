Les meilleures montres intelligentes que vous pouvez acheter (novembre 2020)

Les montres intelligentes sont encore une nouveauté pour beaucoup de gens. Vous n’en avez absolument pas besoin pour passer la journée, et certaines des meilleures montres intelligentes sont beaucoup trop chères pour de nombreuses personnes. Cela dit, ils sont bons pour beaucoup de choses. Ils peuvent vous fournir un moyen facile d’obtenir des informations, vous permettre de rejeter ou de répondre à de nouveaux messages sans avoir à retirer votre téléphone, et bien plus encore.

Avec autant de smartwatches sur le marché, choisir la bonne peut être un peu intimidant. Nous sommes là pour vous aider! Voici les meilleures smartwatches que vous pouvez acheter dès maintenant.

Les meilleures smartwatches:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleures montres intelligentes à mesure que de nouveaux appareils arriveront sur le marché.

Apple Watch Series 6: la meilleure smartwatch dans l’ensemble

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

L’Apple Watch Series 6 est la meilleure smartwatch que vous puissiez acheter. Il offre une prise en charge inégalée des applications propriétaires et tierces, reçoit régulièrement des mises à jour logicielles majeures et s’intègre étroitement aux applications de messagerie d’Apple. C’est vraiment l’étalon-or pour ce que devrait être une smartwatch.

C’est aussi un sacré tracker de fitness. La surveillance de la fréquence cardiaque est inégalée par rapport aux autres capteurs de fréquence cardiaque au poignet, et les performances du GPS sont également solides. Nous pensons que les nouvelles mesures de suivi du sommeil d’Apple sont trop basiques, mais vous pouvez toujours télécharger une application de suivi du sommeil tierce si vous en avez besoin.

Vérifier les prix

Avantages Design et accessoires haut de gamme

Grand écran lumineux avec affichage permanent

Surveillance de la fréquence cardiaque stellaire

GPS précis et fiable

Prise en charge inégalée des applications

Les inconvénients Le suivi du sommeil est trop basique

La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Aucun cadran de montre tiers

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Apple Watch Series 6.

Spécifications de l’Apple Watch Series 6

Afficher: 40 mm: OLED 1,57 pouces, 394 x 324/44 mm: OLED 1,78 pouces, 448 x 368

40 mm: OLED 1,57 pouces, 394 x 324/44 mm: OLED 1,78 pouces, 448 x 368 SoC: Apple S6

Espace de rangement: 32 Go

32 Go Batterie: Jusqu’à 18 heures

Jusqu’à 18 heures Logiciel: watchOS 7

Samsung Galaxy Watch 3: la meilleure smartwatch pour Android

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

La Samsung Galaxy Watch 3 est l’une des meilleures montres intelligentes que vous puissiez acheter si vous n’utilisez pas d’iPhone. Le matériel est de premier ordre, la lunette rotative est utile et intuitive, la durée de vie de la batterie est bonne et il dispose de nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique et de la santé.

Le GPS et les capteurs de fréquence cardiaque de Samsung peuvent parfois être assez éteints, et ceux qui proviennent d’un OS Wear ou d’une Apple Watch trouveront probablement que le manque d’applications tierces est une déception.

Vérifier les prix

Avantages Écran fantastique et lunette tournante

Conception plus fine et plus légère

Durée de vie de la batterie de deux jours

Les métriques d’exécution avancées peuvent être utiles

Suivi et informations utiles du sommeil

Les inconvénients Les capteurs GPS et HR peuvent être inexacts

Aucun paiement MST avec Samsung Pay

Grosse augmentation de prix par rapport à la Galaxy Watch d’origine

Le processus de configuration pour les téléphones non Samsung est une douleur

La prise en charge des applications tierces fait défaut

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch 3.

Spécifications de la Samsung Galaxy Watch 3

Afficher: 41 mm: AMOLED 1,2 pouces / 45 mm: AMOLED 1,4 pouces

41 mm: AMOLED 1,2 pouces / 45 mm: AMOLED 1,4 pouces SoC: Samsung Exynos 9110

Espace de rangement: 8 Go

8 Go Batterie: ~ 2 jours

~ 2 jours Logiciel: Tizen OS 5.5

Apple Watch SE: la meilleure smartwatch bon marché

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Bien sûr, l’Apple Watch Series 6 est la nouvelle nouveauté, mais que faire si vous n’avez pas besoin de l’ECG, d’un moniteur SpO2 ou de l’affichage permanent? C’est là qu’intervient l’Apple Watch SE. Disponible pour 279 $, la nouvelle smartwatch économique d’Apple offre à peu près 90% de l’expérience globale de l’Apple Watch pour quelques centaines de dollars de moins.

Vérifier les prix

Avantages Matériel de haute qualité

Écran lumineux

De nombreuses fonctionnalités

Abordable

Les inconvénients Autonomie de la batterie courte

Sur l’ECG

Suivi du sommeil limité

Sélection de couleurs limitée

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Apple Watch SE.

Spécifications de l’Apple Watch SE

Afficher: 40 mm: OLED 1,57 pouces, 394 x 324/44 mm: OLED 1,78 pouces, 448 x 368

40 mm: OLED 1,57 pouces, 394 x 324/44 mm: OLED 1,78 pouces, 448 x 368 SoC: Apple S5

Espace de rangement: 32 Go

32 Go Batterie: Jusqu’à 18 heures

Jusqu’à 18 heures Logiciel: watchOS 7

Fitbit Sense: la meilleure montre intelligente Fitbit

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Pour autant de plaintes que nous avons faites à propos du Fitbit Sense, cela fonctionne bien. Les bases sont toutes là: une surveillance précise de la fréquence cardiaque avec le nouveau capteur de fréquence cardiaque PurePulse 2.0 de Fitbit, un GPS embarqué assez précis, un suivi du sommeil fantastique (comme toujours) et une conception bien améliorée.

Fitbit a également progressivement amélioré son ensemble de fonctionnalités de smartwatch. Le Fitbit Sense a une prise en charge intégrée d’Amazon Alexa et recevra bientôt l’assistance de Google Assistant. La prise en charge des appels Bluetooth sera également déployée dans les mois à venir.

Vérifier les prix

Avantages Design haut de gamme et haut de gamme

Sangles à dégagement rapide améliorées

(Principalement) GPS et capteurs de fréquence cardiaque précis

Le capteur de température de la peau fournit des données utiles

Suivi détaillé du sommeil

~ Autonomie de la batterie de 6 jours

Les inconvénients Assistant Google, appels Bluetooth indisponibles au lancement

Bouton inductif défectueux

Le suivi de la SpO2 nécessite un cadran dédié

Les capteurs EDA et ECG doivent être affinés

Fitbit OS a encore besoin de travail

Consultez notre examen complet pour en savoir plus sur le Fitbit Sense.

Spécifications Fitbit Sense

Afficher: AMOLED 1,58 pouces, 336 x 336

AMOLED 1,58 pouces, 336 x 336 SoC: À Voir aussi Xiaomi pourrait travailler sur un pliable avec un appareil photo 108MP

Espace de rangement: 4 Go

4 Go Batterie: 6+ jours

6+ jours Logiciel: Système d’exploitation Fitbit

Ne manquez pas: Fitbit Premium: ça vaut le coup?

Mobvoi TicWatch Pro 3: la meilleure montre intelligente Wear OS

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Le nouveau TicWatch Pro 3 de Mobvoi est la première smartwatch avec le nouveau chipset Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm. Ceci, associé à 1 Go de RAM, offre de bonnes performances globales et une autonomie exceptionnelle.

Bien que certains matériaux semblent un peu bon marché, la Mobvoi TicWatch Pro 3 est toujours notre choix pour la meilleure montre Wear OS que vous puissiez acheter.

Vérifier les prix

Avantages Grande autonomie de la batterie

Performance zippy

Le double affichage est un atout

Conception améliorée

Capteur de fréquence cardiaque précis

Les inconvénients Application compagnon redoutable

Wear OS a besoin d’une actualisation

Suivi inexact du sommeil et de la condition physique

Bracelet pas cher

Moins durable que les modèles précédents

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le TicWatch Pro 3.

Spécifications de Mobvoi TicWatch Pro 3

Afficher: LCD AMOLED + FSTN 1,4 pouces, 454 x 454

LCD AMOLED + FSTN 1,4 pouces, 454 x 454 SoC: Qualcomm Snapdragon Wear 4100

Espace de rangement: 8 Go

8 Go Batterie: 2 jours et plus avec une utilisation normale, 45 jours en mode «essentiel»

2 jours et plus avec une utilisation normale, 45 jours en mode «essentiel» Logiciel: Porter OS

Lisez aussi: Les meilleurs cadrans de montre Wear OS

Garmin Venu: la meilleure montre intelligente de Garmin

La Garmin Venu est la montre portable la plus intelligente jamais produite par Garmin. Avec son écran OLED net et sa longue durée de vie de la batterie, c’est également l’une des meilleures montres intelligentes que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Tous les modèles Venu sont livrés avec le support Garmin Pay, un stockage intégré pour la musique hors ligne, une autonomie d’environ cinq jours et bien sûr de nombreuses fonctionnalités de fitness.

Vérifier les prix

Avantages Écran OLED net avec un affichage toujours allumé

L’assistance Garmin Pay est pratique

Le stockage de musique est standard

Autonomie de la batterie de 5 jours

Exercices de respiration uniques

Suivi précis de la condition physique et de la santé

Suivi du sommeil utile et précis

Les inconvénients L’écran tactile peut être capricieux

Prix ​​élevé

Prise en charge limitée des applications

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Garmin Venu.

Spécifications Garmin Venu

Afficher: AMOLED 1,2 pouces, 390 x 390

AMOLED 1,2 pouces, 390 x 390 SoC: À

Espace de rangement: ~ 3,5 Go

~ 3,5 Go Batterie: Jusqu’à cinq jours

Jusqu’à cinq jours Logiciel: Logiciel propriétaire de montre intelligente Garmin

Fossil Gen 5: un vieux favori

Bien que la TicWatch Pro 3 soit considérée comme la meilleure montre Wear OS en raison de son matériel, la smartwatch Gen 5 de Fossil est toujours l’une de nos préférées. Oui, il fonctionne sur le processeur Qualcomm de dernière génération, mais notre unité n’a pas beaucoup ralenti. C’est toujours une montre intelligente solide et complète en 2020.

Il a beaucoup de RAM, une batterie décente, un excellent écran et un design qui va bien dans de nombreuses situations. Si vous ne ressentez pas le Fossil Gen 5, la Skagen Falster 3 – une autre smartwatch Fossil Group – est essentiellement la même chose avec un design différent.

Avantages Écran net et lumineux

Beaucoup de superbes cadrans préinstallés

Modes de batterie personnalisés utiles

GPS, NFC et capteur de fréquence cardiaque

Suivi précis de la condition physique

Le haut-parleur intégré est très utile

Les inconvénients So-so batterie

Trop cher quand il n’est pas en vente

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fossil Gen 5.

Spécifications du Fossil Gen 5

Afficher: AMOLED 1,3 pouces

AMOLED 1,3 pouces SoC: Qualcomm Snapdragon 3100

Espace de rangement: 8 Go

8 Go Batterie: Au moins 24 heures

Au moins 24 heures Logiciel: Porter OS

Fossil Hybrid HR: la meilleure smartwatch hybride

Fossil a cloué le look de l’Hybrid HR. C’est une belle montre hybride avec un écran e-ink utile, emballée dans un emballage abordable. Le capteur de fréquence cardiaque et le suivi du sommeil ne sont cependant pas fiables. Si vous êtes intéressé par l’achat du Fossil Hybrid HR, faites-le pour l’apparence, pas pour le suivi de la forme ou de la santé.

Avantages L’écran E-ink est idéal pour la batterie et la visibilité

Design haut de gamme et élégant

Plus de 2 semaines d’autonomie de la batterie

Les inconvénients Suivi du sommeil erratique

Moniteur de fréquence cardiaque peu fiable

Aucune option GPS (GPS connecté ou intégré)

Fonctionnalités logicielles limitées

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fossil Hybrid HR.

Spécifications Fossil Hybrid HR

Afficher: Encre électronique toujours active de 1,06 pouce

Encre électronique toujours active de 1,06 pouce SoC: À

Espace de rangement: À

À Batterie: Plus de 2 semaines d’autonomie de la batterie

Plus de 2 semaines d’autonomie de la batterie Logiciel: Logiciel propriétaire de montre intelligente hybride Fossil

Pourquoi devriez-vous faire confiance à l’éditeur

Non seulement Jimmy Westenberg adore les objets connectés, mais il adore aider les gens à trouver les appareils adaptés à leurs besoins. Il a été notre examinateur de condition physique à Autorité Android depuis 2016, et a passé en revue des dizaines de produits de fitness et autres appareils portables.

Grâce à ses tests rigoureux des produits de fitness et à sa connaissance approfondie des appareils et services de santé, vous pouvez être assuré que Jimmy vous donnera des recommandations honnêtes. Vous recherchez des recommandations plus spécifiques à votre marque? Consultez les guides suivants: