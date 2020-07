Les meilleures montres intelligentes Fossil: Fossil Gen 5, Hybrid HR et plus (juillet 2020)

Fossil a toujours fabriqué de superbes montres, mais la société n’a commencé à se lancer dans le jeu des smartwatch qu’il y a quelques années. Initialement en commençant par les smartwatches hybrides, Fossil est finalement passé à des smartwatches à part entière exécutant la plate-forme Wear OS de Google. En fait, Fossil est l’une des seules marques à maintenir Wear OS à flot au début de 2020. C’est pourquoi nous rassemblons les meilleures montres intelligentes Fossil que vous puissiez acheter.

Fossil Group, la société mère atteinte par Fossil, possède en fait des marques d’accessoires populaires comme Skagen et Misfit, et concède sous licence des produits de marques telles que Puma, Emporio Armani, Diesel, Kate Spade et Michael Kors. Beaucoup de smartwatches de ces marques partagent les mêmes spécifications et reçoivent des mises à jour en même temps, c’est pourquoi nous allons également inclure ces entreprises sur notre liste.

Les meilleures montres intelligentes Fossil

Remarque: Nous mettrons à jour cette liste des meilleures montres intelligentes Fossil à mesure que de nouveaux appareils seront annoncés. Ce message a été mis à jour pour la dernière fois le 29 juillet 2020, sans changement majeur par rapport au mois précédent.

La meilleure montre intelligente Fossil: Fossil Gen 5

Si vous avez déjà lu mes écrits, vous pouvez le dire avec moi: la Fossil Gen 5 est la meilleure montre intelligente Fossil que vous puissiez acheter. Période. C’est aussi notre choix pour la meilleure montre Wear OS dans l’ensemble.

Un design élégant, d’excellentes performances, un bel écran et de nombreuses options de couleurs sont tous des facteurs qui font que le Fossil Gen 5 arrive en tête de notre liste. Il dispose également d’une batterie longue durée grâce aux modes de batterie personnalisés de Fossil, qui ont depuis fait leur chemin vers toutes les montres intelligentes alimentées par Qualcomm Snapdragon Wear 3100 de la gamme Fossil Group.

Assurez-vous de vérifier Amazon pour les baisses de prix. Le prix de la montre est normalement de 295 $, mais pendant la période de Noël l’année dernière, elle pouvait être trouvée pour moins de 200 $.

Skagen Falster 3

Le Skagen Falster 3 corrige tous les problèmes de performances et de batterie qui ont affecté les deux premières montres intelligentes Falster. Il a essentiellement les mêmes spécifications que le Fossil Gen 5 (ci-dessus), ainsi que ses fantastiques modes de batterie personnalisés qui l’aident vraiment à économiser autant de batterie que possible. Il y a aussi un haut-parleur intégré, de sorte que vous pouvez entendre l’Assistant Google vous parler et répondre aux appels téléphoniques directement sur la montre via Bluetooth.

Vraiment, si vous devriez acheter le Fossil Gen 5 ou le Skagen Falster 3 dépend entièrement du design que vous préférez. Les spécifications, les performances et à peu près tout le reste sont les mêmes entre les deux appareils. Cependant, le Skagen Falster 3 est plus récent, nous n’avons donc pas encore vu son prix baisser. Vous devrez peut-être payer un peu plus pour celui-ci auprès de certains détaillants.

Fossil Hybrid HR

Le Fossil Hybrid HR est l’appareil le moins intelligent de notre liste. Il s’agit techniquement d’une montre intelligente hybride, elle n’a donc pas de compatibilité avec les applications tierces, la prise en charge de la musique intégrée ou le NFC pour les paiements sans contact. Il Est-ce que ont un écran e-ink, tout comme votre ancienne montre intelligente Pebble. Cela lui permet de durer plus de deux semaines avec une seule charge. Il a également fière allure à l’extérieur.

Je ne recommanderais pas d’acheter l’Hybrid HR pour ses fonctionnalités de remise en forme – j’ai trouvé le capteur de fréquence cardiaque erratique et il n’y a pas d’options GPS ici (GPS embarqué ou connecté). Le suivi du sommeil n’est pas non plus génial.

Cependant, je pense que la Fossil Hybrid HR est l’une des plus belles montres intelligentes que vous puissiez acheter. Cet écran e-ink est vraiment merveilleux à utiliser.

Lisez aussi: Les meilleurs trackers de fitness que vous pouvez acheter

Michael Kors Lexington 2 et Bradshaw 2

Les fans de Michael Kors adoreront les nouvelles smartwatches Lexington 2 et Bradshaw 2. Annoncées à l’IFA 2019, ces deux montres intelligentes élégantes apportent les mises à niveau de la génération 5 de Fossil à la marque Michael Kors. Cela signifie que ces deux montres ont le SoC Qualcomm Snapdragon 3100, 1 Go de RAM, un haut-parleur intégré et des modes de batterie personnalisés comme le Fossil Gen 5.

Le Lexington 2 est plus cher que le Bradshaw 2, mais la fonctionnalité doit être la même sur les deux appareils.

Montre connectée Emporio Armani 3

Montre connectée Emporio Armani 3

L’Emporio Armani Smartwatch 3 est chère, mais c’est une belle montre. Elle présente toutes les mêmes spécifications que les autres montres de cinquième génération de Fossil, avec un haut-parleur pour répondre aux appels et entendre les réponses de Google Assistant. Il a un design plus sportif et plus léger par rapport aux autres options de notre liste. Il est également disponible dans une tonne de coloris différents.

Fadelite diesel

La nouvelle Diesel Fadelite est l’une de mes montres intelligentes préférées de tous les temps. Cela ne ressemble même pas à une montre intelligente! Il existe en quatre coloris, mais le transparent (ci-dessus) est de loin mon préféré. Il existe également des couleurs bleues, noires et rouges transparentes si vous ne creusez pas le look tout-clair.

La Diesel Fadelite possède le dernier processeur Snapdragon 3100, mais seulement 512 Go de RAM, tandis que les autres montres Wear OS concurrentes ont 1 Go de RAM. Nous avons trouvé que les meilleurs interprètes de Wear OS ont le SoC 3100 et 1 Go de RAM, donc les performances peuvent être un problème. Cependant, nous n’avons pas encore examiné le Fadelite, nous ne pouvons donc pas garantir ses performances ou l’autonomie de la batterie.

Voilà pour notre liste des meilleures smartwatches Fossil. Avons-nous manqué quelque chose? Possédez-vous l’un de ces appareils? Faites le nous savoir dans les commentaires.