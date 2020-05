Les meilleures marques de café en conserve à acheter à froid

Tous les produits présentés sont gérés indépendamment par nos éditeurs. Lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons recevoir une commission.

Vous cherchez le meilleur café froid que vous pouvez acheter? Ces cinq marques se sont hissées au sommet dans le test de goût d’un écrivain.

Je ne suis pas fier d’avouer que lorsque j’ai entendu les mots «rester à la maison», l’une de mes premières réflexions a été: Oh non… du café. Pour ma défense, je suis un New-Yorkais vivant dans environ 300 pieds carrés. Les cafés ne sont pas seulement l’endroit où je reçois ma dose quotidienne de caféine, ils sont ma deuxième maison; ils sont là où je lis, où je travaille et où je socialise.

Et comme quelqu’un qui n’avait jamais assez maîtrisé la situation du café à la maison, je savais que si je voulais continuer de commencer ma journée avec un breuvage froid rafraîchissant et revigorant (ma commande de café), je ferais mieux d’agir rapidement et d’avoir la configuration du magasin – acheté scène de brassage à froid.

Naturellement, ma prochaine décision a été de parcourir Internet et les étagères des épiceries, de paniquer en achetant de petites bouteilles de tous les types de bière froide que je pouvais trouver, en les échantillonnant tous et en trouvant mes favoris.

Tout ce que je peux dire, c’est que j’étais extrêmement minutieux. Et à mon humble avis, ce sont les meilleures bières froides que vous pouvez acheter avec votre argent:

Cette infusion froide est disponible en caramel, moka, vanille et expresso, mais l’infusion froide noire d’origine est ma préférée. Il est super savoureux, contient suffisamment de caféine pour vraiment démarrer votre matinée et n’a pas d’arrière-goût aigre (l’une de mes plus grosses bêtes noires pour animaux de compagnie). Je mélange mon verre avec du ⅔ concentré et du ⅓ lait d’avoine et je dois admettre que c’est une façon fantastique de commencer ma journée de voyage de la chambre au salon en passant par la cuisine et le dos. Le caméléon est également biologique et coûte moins de 10 $ pour une bouteille en verre de 32 onces, ce qui fait au moins cinq cafés.

Si vous cherchez un réveil sérieux, ce Stumptown Cold Brew est votre réponse. La saveur de cette infusion froide est fantastique mais juste un avertissement, c’est très fort – honnêtement un peu trop fort pour mes goûts de tous les jours mais parfait si j’étais jusqu’à 3 heures du matin à regarder « Gilmore Girls » pour la troisième fois. L’excellente saveur et la puissance de caféine de Stumptown ne sont cependant pas bon marché. Vous allez payer 4 à 5 $ pour une seule bouteille de cette boisson magique, soit environ 10 onces de café.

Si vous cherchez une infusion froide simple mais savoureuse à avoir chez vous, Grady’s est une excellente option. Ce café est brassé à la Nouvelle-Orléans, ce qui signifie qu’il contient de la chicorée pour une douceur subtile. À mon humble avis, la saveur équilibrée de Grady signifie que c’est mon infusion froide préférée sur cette liste à boire telle quelle, sans aucun lait ajouté. À 60 dollars pour une bouteille de concentré de 32 onces, ce qui fait environ huit cafés, Grady n’est pas aussi rentable que Chameleon, mais en prime, il peut également être utilisé pour faire une tasse de café chaud.

Vous pouvez également acheter un kit d’infusion à froid Grady avec des «sacs de fèves» et une pochette pour verser et stocker qui vous permet de préparer le vôtre au réfrigérateur.

Comme je l’ai appris lorsque je trimbalais ma batterie de bière fraîche fraîchement achetée dans le magasin, une habitude de bière froide à la maison peut être lourde et prendre beaucoup de place dans votre réfrigérateur. C’est pourquoi tout le monde devrait connaître Jot. Décrit comme «ultra café», Jot est une forme concentrée extrêmement pure de café liquide. Vous avez besoin d’une seule cuillère à soupe de cet extrait dilué dans de l’eau ou du lait pour créer une tasse de café glacé ou chaud audacieux et savoureux. Chaque bouteille de 200 ml contient environ 14 tasses de café et vous rapporte 24 $. Si vous vous abonnez, vous pouvez économiser 4 $ par bouteille.

La Colombe ne manque jamais de produire une bonne tasse de café dans ses magasins de brique et de mortier, et son infusion froide en bouteille ne fait pas exception. Ce café brésilien expresso pressé à froid est audacieux, lisse et beaucoup (chaque bouteille de 28 $ fait un gallon de bière froide). La Colombe vend également des canettes individuelles de leur infusion froide, de sorte que vous avez l’impression de prendre votre café à emporter, directement de chez vous.

Grâce aux cafés froids ci-dessus, ma routine de café du matin m’a apporté autant de bonheur (et peut-être même plus!) Pendant COVID-19 que lors de la pré-pandémie. Mais vous pouvez également essayer de préparer du café glacé et de l’infusion froide à la maison.

Vidéo connexe: Le café Dalgona est un autre plaisir idéal par temps chaud