Les meilleures faces ODI de l’histoire: les Antilles de Clive Lloyd ont dominé le monde comme aucun autre

Cela fait près de 50 ans que le premier ODI a été joué entre l’Australie et l’Angleterre sur l’emblématique Melbourne Cricket Ground (MCG). Alors que les T20 sont les chouchous actuels du cricket, c’est le format 50 ans qui a initialement contribué à augmenter la popularité et l’exposition du sport.

Le format a donné naissance à la Coupe du monde ICC en 1975, une compétition quadriennale, qui est devenue la référence en matière de grandeur du jeu. Au fil des ans, plusieurs équipes ont été éblouies par leurs brillantes performances lors de séries bilatérales et de compétitions ICC.

Dans cette série, nous examinons huit des meilleures équipes ODI de l’histoire. La légende des Antilles de la fin des années 1970 et du début des années 1980 est au centre de notre attention ci-dessous.

ÉQUIPE

Ouvreurs: Gordon Greenidge, Desmond Haynes

Ordre moyen: Viv Richards, Clive Lloyd (C), Alvin Kallicharran, Rohan Kanhai, Deryck Murray (WK)

Pacers: Andy Roberts, Joel Garner, Michael Holding, Malcolm Marshall

Aperçu

Depuis l’aube de l’ère ODI du cricket, aucune équipe n’a réussi à dominer le format plus longtemps que le côté antillais de la fin des années 1970. Aidés par le fait que le format a été introduit à une époque où ils étaient les meilleurs chiens incontestés du test de cricket, les hommes des Caraïbes continueraient d’avoir une période de succès soutenu avant que les autres équipes ne rattrapent leur qualité.

Il n’est pas surprenant que les Antilles soient devenues des vainqueurs convaincants lors des deux premières éditions de la Coupe du monde ODI, et elles auraient très bien pu se classer trois au trot sans un bouleversement sensationnel de la part de l’Inde à Lord’s en 1983.

Cette défaite finale de la Coupe du monde a été l’un des rares échecs dans une séquence totalement dominante qui s’est poursuivie jusqu’en 1987. C’était une équipe bâtie sur une génération dorée et qui était tout simplement en avance sur ses contemporains.

Capitaine – Clive Lloyd

Né à Georgetown en Guyane, le succès envieux de Lloyd en tant que skipper des Windies n’était pas seulement dû au fait qu’il avait une équipe extrêmement talentueuse à portée de main. Bien que nul ne puisse nier que l’équipe était remplie de certaines des personnes les plus talentueuses du jeu, c’est Lloyd qui leur a inculqué un sens du professionnalisme et un désir impitoyable de gagner.

Il y avait plusieurs cliques différentes dans une tenue des Antilles composée de plusieurs pays des Caraïbes, et c’est l’homme de Guyane qui les a unis pour une poursuite commune de l’éclat et de la domination mondiale.

Homme à la tête de l’équipe pendant trois éditions de Coupe du monde, les excellentes qualités de leadership de Lloyd n’étaient pas ses seuls détroits. À son apogée, Floyd était un batteur flamboyant qui pouvait instiller la terreur dans le cœur des quilleurs avec son approche agressive.

Ses pouvoirs d’adaptabilité l’ont vu passer à une présence plus fiable au niveau des derniers stades de sa carrière. À plusieurs reprises, le droitier à lunettes a sorti l’équipe des trous après un effondrement de frappeur de premier ordre. Bien que ce soit le format de test où Lloyd’s s’est le mieux illustré, le batteur d’ordre moyen n’était pas en reste non plus dans les ODI. Il a fait une moyenne très respectable de 40 en 87 apparitions, avec un superbe taux de frappe de plus de 80.

FORCES

Greenidge-Haynes dans une ligue à part

Dans l’histoire du cricket ODI, très peu de paires d’ouverture ont réussi à imiter la chimie invoquée par Gordon Greenidge et Desmond Haynes. Dans les 103 manches ODI dans lesquelles ils sont apparus ensemble, les deux droitiers ont marqué un stupéfiant 5 206 courses entre eux à une moyenne de 52,58.

Partageant jusqu’à 15 siècles entre eux, le duo organisait souvent à lui seul le jeu pour les Antilles. Ligues en avance sur les autres paires d’ouverture de l’époque, Greenidge et Haynes étaient deux batteurs qui se complétaient parfaitement.

Alors que Greenidge était plus belliqueux dans son approche, Haynes a fourni l’équilibre avec une présence plus vigilante et régulière à l’autre bout.

Viv Magic

Si les deux légendaires ouvreurs de Windies n’avaient pas causé suffisamment de destruction par eux-mêmes, il y avait toujours Sir Vivian Richards pour terminer le travail. L’Antiguan avait une présence intimidante au niveau du pli qui démoralisa rapidement les opposants.

À une époque où le taux de frappe au bâton d’environ 70 était jugé plus que respectable, Richards était dans une classe à part avec un taux de grève de plus de 90. Armé d’un fanfaron nonchalant, le batteur de cape et d’épée pouvait piller la balle dans toutes les parties. du sol à un rythme effrayant.

Avec sa puissance et sa brillance inégalées, les Antilles avaient effectivement un code de triche à leur disposition pour vaincre tout adversaire.

Supériorité d’allure

Alors que les ouvreurs et Richards ont donné aux Windies une puissance de feu inégalée, les «Quatre cavaliers de l’Apocalypse», comme on les appelait, leur ont fourni une supériorité effrayante avec le ballon.

Andy Roberts, Joel Garner, Michael Holding et Colin Craft se sont combinés pour sans doute la plus grande attaque de rythme jamais construite. Le métier n’a peut-être pas fait beaucoup d’apparitions ODI, mais le reste des trois pacers était une proposition trop difficile à gérer pour la plupart des unités de frappeurs de la journée.

Tous les quatre d’entre eux en moyenne environ 20 avec le ballon dans leur carrière ODI, tandis que leurs contributions à la prise de guichet étaient sans égal. Avec Richards prouvant également le bowling moyen-rapide en tant que polyvalent, il n’y avait vraiment pas de pénurie dans l’arsenal de rythme du côté des Caraïbes.

Plus grand exploit – Une domination mondiale pas comme les autres

Bien que les côtés australiens du début des années 2000 se rapprochent, cette génération Windies particulière était tout simplement une sauce différente. La partie australienne de l’époque les a serrés de près à quelques reprises, mais les hommes de Lloyd étaient une force écrasante qui aimait le faire monter à la grande occasion.

De l’avènement du cricket ODI au Trophée ICC Champions 1986, les hommes des Caraïbes ont remporté chaque barre de prix de la Coupe du monde 1983 et du Championnat du monde de cricket 1985. Il n’y aurait peut-être pas eu de débat sur la plus grande équipe ODI de l’histoire si les Windies n’avaient pas glissé contre l’Inde en 1983, mais il est toujours difficile de contester ces pouvoirs après toutes ces décennies.

