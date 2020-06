Les meilleures équipes ODI de l’histoire: Ricky Ponting et son équipe australienne conquérante de 2002-2004

Cela fait près de 50 ans que le premier ODI a été joué entre l’Australie et l’Angleterre sur l’emblématique Melbourne Cricket Ground (MCG). Alors que les T20 sont les chouchous actuels du cricket, c’est le format 50 ans qui a initialement contribué à augmenter la popularité et l’exposition du sport.

Le format a donné naissance à la Coupe du monde ICC en 1975, une compétition quadriennale, qui est devenue la référence en matière de grandeur du jeu. Au fil des ans, plusieurs équipes ont été éblouies par leurs brillantes performances lors de séries bilatérales et de compétitions ICC.

Dans cette série, nous jetons un coup d’œil à huit des meilleures équipes ODI de l’histoire, à commencer par l’équipe gagnante de la Coupe du monde en Australie en 2003.

ÉQUIPE

Ouvreurs: Adam Gilchrist (WK), Matthew Hayden

Ordre moyen: Ricky Ponting (C), Damien Martyn, Darren Lehmann, Michael Bevan

Tous azimuts: Andrew Symonds, Ian Harvey

Spinners: Brad Hogg, Shane Warne

Pacers: Glenn McGrath, Brett Lee, Andy Bichel, Jason Gillespie

Aperçu

En ce qui concerne les meilleures équipes ODI de l’histoire, la classe australienne de 2002-04 est là-haut avec les meilleurs. Leur conquête de la Coupe du monde ICC 2003 en Afrique du Sud reste leur couronnement, mais il y a également eu plusieurs autres exploits réalisés par une unité tout conquérante dirigée par Ricky Ponting.

Leur série de 10 victoires consécutives entre décembre 2002 et septembre 2004 est la plus longue de tous les côtés de l’histoire du format. Au cours de cette séquence impressionnante, ils ont également concocté un record du monde de 21 victoires ODI successives en 2003.

Il n’y a tout simplement pas de parallèle avec la domination imposée par cette équipe particulière qui était prise en sandwich entre deux époques ODI australiennes réussies de 1999 et 2007.

Le seul véritable défaut de leur palmarès a été une défaite 2-1 à domicile aux mains du Pakistan en juin 2002. Cependant, cette défaite n’a fait qu’inciter les Australiens blessés à se lancer dans leur série de victoires record qui a également entraîné une troisième titre de Coupe du monde.

Compte tenu de leur aura de quasi-invincibilité, même leurs sorties en demi-finale du Trophée ICC Champions 2002 et 2004 peuvent être interprétées comme un échec. Tout le reste devant eux était tout simplement vaincu.

Capitaine – Ricky Ponting

Alors qu’ils étaient les meilleurs chiens incontestés du test de cricket, l’Australie souffrait d’un effondrement dans l’arène ODI vers le début de 2002. Une série de mauvais résultats a vu Steve Waugh abandonné de l’équipe en février, avec Ricky Ponting élevé au grade de capitaine avant le vice. -le capitaine Adam Gilchrist.

La relève de la garde a fonctionné instantanément pour les Australiens, Ponting les menant à une série 5-1 à l’extérieur face à une formidable équipe sud-africaine dans sa première affectation. Le ton du succès de la présidence de Ponting a été donné avec cette victoire et une nouvelle ère de domination a commencé pour l’Australie. Le fait qu’il était également l’un des meilleurs batteurs du monde à l’époque signifiait que Ponting menait souvent par l’avant avec son énorme appétit pour les courses.

Un skipper dur comme des ongles qui n’a fait aucun prisonnier, le Tasmanien était la personne parfaite pour gérer un groupe contenant des egos comme Shane Warne, Glenn McGrath et Andrew Symonds.

Forces

Elite Top-order

En Matthew Hayden et Adam Gilchrist, l’équipe australienne avait deux des ouvreurs les plus destructeurs de l’époque. L’Australie pouvait compter sur les deux gauchers pour leur donner un départ électrique le plus souvent, avec leur constance inégalée par une autre paire d’ouverture de la même époque.

C’était un top trois effroyablement bon avec Ponting tombant derrière les ouvreurs. Entre 2002 et 2004, seuls deux autres batteurs sous la forme de Mohammad Yousuf et Chris Gayle ont marqué plus de points ODI que l’un des trois premiers de l’Australie.

Dos solide en ordre moyen

Alors que le premier ordre pouvait faire la majeure partie des dégâts, l’Australie n’était pas non plus à court de qualité dans le milieu. Damien Martyn au No4 n’a pas vraiment fait la une des journaux par rapport à ceux d’avant, mais le batteur chic a fait beaucoup de bon travail sans attirer trop d’attention.

Dans l’ordre moyen, Darren Lehmann était un artiste sous-estimé et en moyenne plus de 50 au cours de la période (2002-2004). Il y avait aussi Michael Bevans, un homme largement considéré comme le meilleur finisseur du jeu ODI avec la puissance de feu fournie par le polyvalent Andrew Symonds.

Une unité de bowling complète

Dans le département de bowling, ce côté australien avait tout. Du rythme effréné de Brett Lee à la précision inébranlable de Glenn McGrath, les Australiens avaient l’embarras du choix. À cette époque, Lee était à l’apogée de ses pouvoirs et le défenseur de l’ODI le plus dévastateur aux côtés de Makhaya Ntini en Afrique du Sud.

Le bowling du métronome de McGrath et l’industrie de Gillespie ont complété ce qui était une unité de rythme inégalée par aucune autre partie du monde.

Entre février 2002 et septembre 2004, le trio de Lee, Gillespie et McGrath représentait entre eux 245 stupéfiants guichets ODI.

Ils ont été encore complétés par l’infatigable Andy Bichel dont le bowling moyen-rapide pouvait toujours compter. Semblable à Bichel, Ian Harvey était également un artiste régulier et laissait rarement tomber l’équipe lors des rares occasions où il était appelé.

Dans le département de spin, Shane Warne et Brad Hogg ont fourni l’option de rotation du poignet de styles contrastés mais tout aussi efficaces. Symonds pouvait également rouler sur son bras pour un certain spin, ce qui signifie que Ponting avait toujours une multitude d’options à choisir à tout moment dans un match.

Plus grande réalisation – titre de Coupe du monde 2003

En entrant dans le tournoi en Afrique du Sud en tant que champions en titre, l’Australie a été secouée par la nouvelle d’un échec du test de drogue pour Shane Warne juste un jour avant le match inaugural.

Bien que leur as-spinner ait été renvoyé en Australie avant de purger une longue interdiction, les Australiens ont plus que respecté l’étiquette de favoris. Les hommes de Ponting ont récolté 11 victoires au trot pour soulever le titre en Afrique du Sud, devenant la première équipe australienne de l’histoire à remporter la Coupe du Monde invaincue.

La seule fois où les Australiens se sont rapprochés, c’est dans leur affrontement de groupe contre les rivaux de l’Angleterre, avec 74 invaincus de Bevan les aidant à gagner deux victoires. Tous les autres adversaires ont été écartés en toute impunité alors que l’Australie a décroché le troisième de leur record de cinq titres.

Si une autre équipe se rapprochait de sa régularité dans le tournoi, c’était finalement l’Inde, deuxième. Mais même ils ont été saccagés à deux reprises par les Australiens, dont un revers de 125 points en finale.

Lee et McGrath étaient sur la chanson en Afrique du Sud, avec la paire attachant 43 guichets entre eux au cours de la campagne. Le Bichel, toujours fiable, a ajouté 16 guichets, tandis que Hogg s’est avéré être un digne remplaçant de Warne en ensachant 13 cuirs chevelus.

Avec la batte, Ponting menait de l’avant avec 415 points dont une tonne de cape et d’épée contre l’Inde en finale. Gilchrist et Hayden ont combiné plus de 700 points dans le tournoi tandis que Martyn et Symonds ont regroupé près de 650 points entre eux.

C’était un effort d’équipe complet des Australiens, Bevan jouant également son rôle chaque fois que la situation l’exigeait. Il n’y avait tout simplement pas de passagers sur le côté.

