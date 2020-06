Les meilleures équipes ODI de l’histoire: l’Inde du MS Dhoni entre dans l’histoire à domicile lors de la Coupe du monde 2011

Cela fait près de 50 ans que le premier ODI a été joué entre l’Australie et l’Angleterre sur l’emblématique Melbourne Cricket Ground (MCG). Alors que les T20 sont les chouchous actuels du cricket, c’est le format 50 ans qui a initialement contribué à augmenter la popularité et l’exposition du sport.

Le format a donné naissance à la Coupe du monde ICC en 1975, une compétition quadriennale, qui est devenue la référence en matière de grandeur du jeu. Au fil des ans, plusieurs équipes ont été éblouies par leurs brillantes performances lors de séries bilatérales et de compétitions ICC.

Dans cette série, nous examinons huit des meilleures équipes ODI de l’histoire. L’équipe gagnante de la Coupe du monde de l’Inde en 2011 est le sujet de notre attention ci-dessous.

ÉQUIPE

Ouvreurs: Sachin Tendulkar, Virender Sehwag

Ordre moyen: Gautam Gambhir, Virat Kohli, MS Dhoni (WK, C), Yuvraj Singh, Suresh Raina, Yusuf Pathan

Spinners: Harbhajan Singh, Ravichandran Ashwin, Piyush Chawla

Pacers: Zaheer Khan, Munaf Patel, Praveen Kumar, Ashish Nehra, S Sreesanth

Aperçu

Après ce qui s’est avéré être une campagne désastreuse pour la Coupe du monde 2007 dans les Caraïbes, la partie indienne ODI a été dans un état de flux pendant plusieurs mois. Plusieurs anciens combattants ont vu la porte alors qu’une nouvelle ère s’est ouverte sous le commandement du MS Dhoni.

Les graines de la renaissance ont été semées dans le premier World T20 qui s’est tenu en 2007, où une partie indienne non avertie dirigée par Dhoni s’est avérée être les vainqueurs improbables.

La fortune de l’ODI, cependant, a continué de fluctuer, l’équipe ayant subi plusieurs hoquets en cours de route au cours des prochaines années. En fin de compte, tout s’est bien passé juste à temps pour la Coupe du monde à domicile, les hommes de Dhoni ayant atteint un deuxième titre pour le pays en 2011. Il y aurait plus de succès deux ans plus tard, alors que les hommes en bleu ont remporté le Trophée ICC Champions en Angleterre.

Capitaine – MS Dhoni

Un homme qui gagnerait finalement le surnom de «Captain Cool», Dhoni s’est avéré être exactement le genre de leader dont l’Inde avait besoin pour se reconstruire. Après avoir fait irruption sur la scène en tant que batteur de guichetier de swashbuckling, le joueur originaire de Ranchi était un choix surprise pour le skipper.

Cependant, il a prouvé ses doutes à tort instantanément en amenant l’Inde à triompher dans le T20 mondial 2007 en Afrique du Sud. Avec un demenour calme et recueilli dépourvu d’émotions, Dhoni a orchestré l’équipe derrière les moignons.

Il a apporté l’acier qui leur manquait dans les tournois ICC de haut niveau et les a mis au défi de froisser les plumes des Australiens tout conquérants.

En tant que batteur, Dhoni a toujours mené de l’avant et ses exploits avec la batte l’ont vu grimper au sommet du classement ODI en 2009. Progressivement, il est passé d’un batteur agressif à l’un des meilleurs finisseurs de l’histoire. Ses qualités de finition se révéleront déterminantes pour le triomphe de l’Inde en Coupe du monde 2011, ses six victoires envoyant un milliard de fanatiques dans le délire.

FORCES

Formidable top-trois

À Sachin Tendulkar et Virender Sehwag, l’Inde avait une première paire à laquelle on pouvait faire confiance pour leur donner un bon départ. Malgré les dernières étapes de sa carrière à l’ODI, Tendulkar battait comme un homme possédé lors de la Coupe du monde 2011. Ses 482 points dans le tournoi n’ont été améliorés que par Tillakaratne Dilshan du Sri Lanka, le «Master Blaster» écrasant deux tonnes et autant de demi-siècles dans le processus.

Le duo de Delhi, Sehwag et Gautam Gambhir, a cumulé près de 800 points entre eux au cours de la campagne, le duo complétant un formidable top-trois pour l’Inde.

Prouesse globale de Yuvraj Singh

Bien qu’il y ait eu plusieurs contributions notables à la conquête de la Coupe du monde en Inde, aucune d’elles n’a été supérieure à celle de Yuvraj Singh. Les prouesses globales de la star flamboyante ont changé la donne pour les hôtes et leur ont donné l’équilibre nécessaire pour aller jusqu’au bout.

Quelque 362 runs à une moyenne de plus de 90 étaient des nombres phénoménaux de Yuvraj, mais c’est l’efficacité de sa rotation du bras gauche qui l’a propulsé vers la récompense de l’homme du tournoi. Ses 15 guichets à une moyenne de 25,13 signifiaient que l’Inde pouvait emballer son camp avec sept batteurs spécialisés.

Pour ce qui est des expositions polyvalentes, personne d’autre ne se rapproche de la campagne 2011 de Yuvraj en Coupe du monde.

Wily Zaheer fait amende honorable

Son bowling capricieux lors de la première de la finale de la Coupe du monde 2003 avait donné le ton à une défaite écrasante pour l’Inde, mais un Zaheer Khan plus expérimenté et plus expérimenté a fait amende honorable de façon spectaculaire huit ans plus tard.

Avec 21 cuirs chevelus dans le tournoi, le couturier armé de gauche a terminé en tant que plus grand détenteur de guichet de la Coupe du monde. Il était toujours sur place pour donner à l’Inde quelques percées précoces avec la nouvelle balle, tandis que ses coupeurs intelligents et ses yorkers précis faisaient de lui un écrou difficile à casser dans les morts.

Greatest feat – Trophées ICC consécutifs

L’avantage à domicile a joué son rôle dans la Coupe du monde 2011 pour l’Inde, les hôtes se retrouvant comme détenteurs mérités de la couronne. Une défaite étroite contre l’Afrique du Sud a été le seul échec alors que les hommes de Dhoni ont décroché le titre au stade Wankhede à Mumbai.

Leur chemin vers le trophée n’a pas été facile et ils ont dû faire face à plusieurs obstacles délicats. En quart de finale, ils ont battu une équipe australienne qui avait remporté trois Coupes du monde d’affilée. Un test difficile contre les rivaux pakistanais les attendait dans les quatre derniers, les Indiens réussissant à garder leur sang-froid dans un affrontement tendu.

En finale, ils avaient l’air morts et enterrés après les premiers licenciements de Sehwag et Tendulkar dans une poursuite de 275 contre les Sri Lankais. Malgré l’immense pression sur la scène, les manches de Gambhir et Dhoni ont aidé l’Inde à sceller une nuit magique à Mumbai.

Le fait qu’ils aient suivi le titre de la Coupe du monde avec une conquête du trophée des champions en Angleterre deux ans plus tard n’a fait qu’améliorer la réputation de Dhoni et de l’Inde. Là, ils ont remporté leurs cinq matchs, y compris une finale serrée à faible score contre les hôtes de l’Angleterre en finale.

En savoir plus sur l’application Sport360