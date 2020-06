Les meilleures équipes ODI de l’histoire: les vainqueurs de la Coupe du monde 2015 de Michael Clarke savaient quand atteindre leur apogée

Cela fait près de 50 ans que le premier ODI a été joué entre l’Australie et l’Angleterre sur l’emblématique Melbourne Cricket Ground (MCG). Alors que les T20 sont les chouchous actuels du cricket, c’est le format 50 ans qui a initialement contribué à augmenter la popularité et l’exposition du sport.

Le format a donné naissance à la Coupe du monde ICC en 1975, une compétition quadriennale, qui est devenue la référence en matière de grandeur du jeu. Au fil des ans, plusieurs équipes ont été éblouies par leurs brillantes performances lors de séries bilatérales et de compétitions ICC.

Dans cette série, nous examinons huit des meilleures équipes ODI de l’histoire. La partie ODI de l’Australie 2014-2015 est au centre de notre attention ci-dessous.

ÉQUIPE

Ouvreurs: Aaron Finch, David Warner

Ordre moyen: Shane Watson, Steve Smith, Michael Clarke (C), Glenn Maxwell, Brad Haddin (WK)

Tous azimuts: Shane Watson, James Faulkner, Glenn Maxwell

Pacers: Mitchell Johnson, Josh Hazlewood, Mitchell Starc, Pat Cummins

Aperçu

En ce qui concerne le pic au bon moment, peu d’équipes ont fait mieux que la tenue victorieuse de l’Australie en Coupe du monde 2015 dirigée par Michael Clarke. Alors que l’Australie a toujours été une force dominante dans les ODI depuis le début du XXe siècle, leur aura d’invincibilité a commencé à s’estomper après que l’Inde a remporté le titre de la Coupe du monde 2011 sur son territoire.

Les retraits subséquents de poids lourds tels que Ricky Ponting, Adam Gilchrist, Matthew Hayden et Michael Hussey ont laissé un trou béant en termes d’expérience ainsi que de grands gagnants de matchs.

Les défaites de la série aux mains de l’Inde et de l’Afrique du Sud ont entravé la tentative de l’Australie de constituer une équipe solide pour la campagne de la Coupe du monde 2015. Pendant ce temps, une équipe néo-zélandaise dirigée par Brendon McCullum se préparait bien pour le défi de la Coupe du monde qui devait être organisée conjointement par les voisins Trans-Tasman.

Cependant, tous les doutes entourant les titres de compétences de l’Australie ont été dissipés dans un style emphatique alors que Clarke et ses hommes ont remporté sept séries consécutives, y compris la Coupe du monde.

Capitaine – Michael Clarke

Ce n’était pas toujours le poste de capitaine le plus fluide pour Michael Clarke après avoir repris les rênes de Ricky Ponting en 2011. Une horrible tournée en Inde en 2013 a été suivie de la tristement célèbre saga des devoirs et de la suspension de quatre joueurs, dont Shane Watson et Mitchell Johnson .

À plusieurs reprises, le capitanat de Clarke a été critiqué par ses propres joueurs, Michael Hussey et Johnson étant parmi les stars pour critiquer ses qualités de leader. Malgré un mandat fracturé entaché par l’harmonie de l’équipe, Clarke a rebondi fortement pour finalement devenir un bon capitaine pour l’Australie.

La récupération de l’urne Ashes d’Angleterre en 2013-14 grâce à un badigeon 5-0 a contribué à améliorer la position de Clarke en tant que leader. Ces pouvoirs n’ont été renforcés que par la manière dont il a dirigé l’Australie à la suite du décès de son ami proche et coéquipier Phil Hughes.

En tant que batteur, il n’y a jamais eu de question sur la classe et les qualités de Clarke depuis son entrée sur la scène internationale en 2003. Bien qu’il ait été gêné par une blessure chronique au dos tout au long de sa carrière, l’homme de la Nouvelle-Galles du Sud ne pouvait pas faire grand-chose avec la batte main. Il était, sans l’ombre d’un doute, le meilleur batteur du monde autour de 2012 et il était naturel que l’Australie l’ait choisi comme successeur d’un frappeur de tous les temps à Ponting.

FORCES

Combo d’ouverture Warner-Finch

Les ouvreurs sont importants lorsqu’il s’agit de donner le ton à partir du haut, et l’Australie avait juste la combinaison parfaite pour cela dans David Warner et Aaron Finch. Une combinaison de frappeurs gauche-droite au niveau du pli est toujours troublante pour les quilleurs et ce n’est là qu’un des nombreux avantages que Warner et Finch ont apporté sur le côté.

Les deux étaient habiles à adopter une approche agressive, ce qui mettrait immédiatement de nombreuses unités de bowling sur le pied arrière. En 2014 et 2015, les deux ouvreurs se sont combinés pour près de 2500 trajets ODI tout en partageant sept tonnes entre eux.

Smith montre enfin ses côtelettes ODI

L’Australie a décroché l’or au bon moment avec Steve Smith. Après avoir d’abord été sur le côté en tant que joueur polyvalent de bowling, Smith ne tirait guère d’arbres pour les Australiens jusqu’en 2014.

Alors que ses capacités avaient commencé à se manifester dans les tests en 2013, ce n’est qu’un an plus tard qu’il a montré qu’il pouvait faire de même dans les formats à dépassement limité.

En 2014-15, le droitier en moyenne plus de 51 avec la chauve-souris dans les ODI tout en s’aidant à quatre tonnes dans le processus. Plus important encore, c’était la capacité de Smith à se tenir debout quand il comptait le plus qui le mettait la tête et les épaules au-dessus des autres batteurs de l’époque. Un siècle dans la victoire en demi-finale contre l’Inde en Coupe du monde, avec une cinquantaine invaincue en finale contre la Nouvelle-Zélande, a cimenté son statut d’homme pour la grande occasion.

Rythme tout au long de la rotation pour un lancer

Pour une équipe victorieuse de la Coupe du monde, le manque de fileur spécialisé en Australie les a rendus uniques. L’équipe était remplie de superbes pacers, dont Mitchell Starc qui était au sommet de son art. Au cours des deux années de la période, Starc a fait une moyenne sensationnelle de 19,57 avec le ballon et s’est retrouvé comme le principal portier de la Coupe du monde.

Il a été joliment complété par le rythme de Pat Cummins et Josh Hazlewood, l’ancien cousant ensemble une série de matchs rare après avoir été en proie à des blessures au dos pendant plusieurs années.

Joueurs utilitaires à gogo

Le fait que l’Australie ait pu s’en tirer sans avoir recours à un spinner spécialisé était dû au fait qu’ils avaient une abondance de joueurs utilitaires. Les retombées à temps partiel de Glenn Maxwell représentaient 35 guichets en 2014-2015, tandis que Clarke pouvait également effectuer quelques tours de bras gauche lorsque la situation l’exigeait.

Cependant, c’est le rythme moyen de James Faulkner qui s’est avéré être la différence pour les champions, le polyvalent ayant contribué à des percées vitales à des moments cruciaux.

Son parcours de trois portillons lors de la victoire finale de la Coupe du monde n’était qu’un des nombreux cas où il a porté de gros coups à son équipe.

Plus grand exploit – Sept séries d’affilée

Même si ce côté particulier n’avait pas la qualité d’étoile des équipes victorieuses de la Coupe du monde australienne, ils savaient comment livrer en tant que collectif.

Des victoires en séries complètes contre le Pakistan et l’Afrique du Sud ont été suivies d’une victoire tout aussi convaincante dans une série ODI tri-nationale impliquant également l’Angleterre et l’Inde. Ces victoires ont galvanisé l’unité juste à temps pour la Coupe du monde et ont aidé à développer une dynamique qui les mènerait à la gloire du titre.

En Coupe du monde, ils étaient proches de la perfection avec une défaite étroite en début de tournoi contre les co-organisateurs de la Nouvelle-Zélande, le seul défaut de leur campagne victorieuse. Tous les autres côtés, y compris les Blackcaps en finale, ont été écartés de manière emphatique.

L’Inde a été écrasée par une marge de près de 100 points en demi-finale, tandis que les Kiwis ont également été expédiés par sept guichets lors de l’affrontement au sommet.

Cette habitude gagnante a été maintenue par les Australiens après la Coupe du monde, malgré le départ à la retraite du skipper Clarke. L’Irlande, l’Angleterre et l’Inde ont été renversées alors que la séquence s’est étendue à sept victoires consécutives.

Cet exploit n’a été amélioré que par deux anciennes équipes australiennes de l’ODI, y compris l’équipe victorieuse de la Coupe du monde 2003 sous Ricky Ponting.

