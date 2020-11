Les meilleures émissions de télévision et films quittant Netflix en décembre 2020 – / Film

Tu ferais mieux de faire attention. Tu ferais mieux de ne pas pleurer. Tu ferais mieux de ne pas bouder. Je vous dis pourquoi: Netflix supprime certains films en décembre. Alors ça va. Mais novembre n’est pas encore terminé, donc si vous jouez maintenant, vous pouvez toujours regarder les films mentionnés ci-dessous! Voici les meilleurs films quittant Netflix en décembre 2020.

Spider-Man: dans le Spider-Verse

Spider-Man: dans le Spider-Verse, AKA le meilleur Homme araignée film, a prouvé que notre surabondance actuelle de films de super-héros n’a pas besoin de s’en tenir si strictement à une formule standard. Cette aventure animée nous amène dans un autre univers, où l’adolescent Miles Morales devient Spidey et doit faire face à toutes sortes de problèmes, y compris la collision de dimensions alternatives. C’est drôle, c’est gentil, c’est une explosion totale. Et ça quitte Netflix.

L’autopsie de Jane Doe

Un petit refroidisseur extrêmement effrayant et efficace, L’autopsie de Jane Doe a des pompes funèbres père-fils Brian Cox et Émile Hirsch découper le corps d’une femme anonyme retrouvée sur une scène de crime. À l’extérieur, la femme morte ne montre aucun signe réel de blessure, mais une fois qu’ils commencent à l’ouvrir, ils trouvent toutes sortes de découvertes horribles qui défient la logique et les explications. Situé presque entièrement dans un petit endroit, L’autopsie de Jane Doe est l’horreur indépendante bien faite.

La ville

Ben Affleckde La ville est tellement Boston-y que vous pouvez pratiquement sentir les Dunkin Donuts sortir de l’écran. S’inspirant des thrillers du passé, comme Les amis d’Eddie Coyle et, bien sûr, Chaleur, Affleck crée un film étonnamment génial sur une équipe de voleurs de banque. Affleck joue le chef de l’équipage qui se retrouve à tomber amoureux Salle Rebecca, un caissier de banque qu’il a pris en otage. Et Jeremy Renner donne sans doute la meilleure performance de sa carrière inégale en tant que bras droit instable d’Affleck.

Retour vers le futur

Vous connaissez l’exercice: «l’adolescent» Marty McFly (Michael J. Fox) remonte accidentellement dans le temps, ruine la romance naissante de ses parents, se fait frapper par sa mère, invente le rock and roll. Trucs standard.

Les aventuriers de l’arche perdue

Les aventuriers de l’arche perdue – non, ça ne s’appelle pas Indiana Jones et les pillards de l’arche perdue, malgré les tentatives constantes de re-branding – est Steven Spielberg tirant sur tous les cylindres, créant une aventure exaltante inspirée des magazines de pâte à papier et des séries classiques. Harrison Ford n’a jamais été aussi cool. Non, même pas Guerres des étoiles. Je l’ai dit, et je le pense.

Émissions de télévision et films quittant Netflix en décembre 2020

Départ le 01/12/20

Briseurs de cœur (2001)

Le homard (2015)

Départ le 04/12/20

Cabin Fever (2016)

Le Grinch du Dr Seuss (2018)

Départ le 05/12/20

Le journal du rhum (2011)

Départ 06/12/20

Le secret (2006)

Départ le 07/12/20

Berlin, je t’aime (2019)

L’art du vol (2013)

Départ le 08/12/20

Sin senos sí hay paraíso: saisons 1-3

Départ le 12/10/20

Ralph brise l’Internet: Wreck-It Ralph 2 (2018)

Départ 14/12/20

Hart of Dixie: saisons 1-4

Départ le 17/12/20

Ip Man 3 (2015)

Départ le 22/12/20

Les petites heures (2017)

Départ 24/12/20

L’aile ouest: saisons 1-7

Départ 25/12/20

Spider-Man: Dans le Spider-Verse (2018)

Départ le 27/12/20

Cinquante (2015)

Départ 28/12/20

Sans loi (2012)

Départ le 29/12/20

L’autopsie de Jane Doe (2016)

Départ 30/12/20

Dexter: Saisons 1-8

L’enfer sur roues: saisons 1-5

Ip Man (2008)

Ip Man 2 (2010)

Infirmière Jackie: Saisons 1-7

Départ 31/12/20

Avion! (1980)

Une éducation (2009)

Anna Karénine (2012)

Bébé maman (2008)

Retour vers le futur (1985)

Retour vers le futur II (1989)

Retour vers le futur III (1990)

Mauvais professeur (2011)

Salon de coiffure (2002)

Être John Malkovich (1999)

Cape Fear (1991)

Casper (1995)

Charlie Saint Cloud (2010)

Coneheads (1993)

Certainement, peut-être (2008)

Dennis la Menace (1993)

Drugs, Inc.: Saison 6

Les ducs de Hazzard (2005)

Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004)

Fargo (1996)

Pour l’amour ou l’argent (1993)

Frida (2002)

Gossip Girl: Saisons 1-6

Grand Hôtel: Seasons 1-3

Elle (2013)

Comment le Grinch a volé Noël (2000)

Les intermédiaires: saisons 1-3

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008)

Indiana Jones et la dernière croisade (1989)

Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue (1981)

Indiana Jones et le temple maudit (1984)

L’entrevue (2014)

Une série d’événements malheureux de Lemony Snicket (2004)

Nacho Libre (2006)

Pas un autre film pour adolescents (2001)

Le cahier (2004)

Octonautes: saisons 1-3

Le bureau: saisons 1-9

Poltergeist (1982)

Orgueil et préjugés (2005)

Session 9 (2001)

Épissure (2009)

Starsky et Hutch (2004)

Le retour de Superman (2006)

La ville (2010)

Troie (2004)

WarGames (1983)

Les sorcières (1990)

