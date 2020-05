Les meilleures émissions de télévision et films à venir sur Netflix en juin 2020 – / Film

Eh bien, c’est presque juin, et nous sommes tous encore coincés à l’intérieur. La doublure argentée: cela nous donne plus de temps pour diffuser des films. Et, comme toujours, Netflix ajoute de nouveaux titres pour le mois à venir. Ce sont les meilleures émissions de télévision et films à venir sur Netflix en juin 2020.

Le silence des agneaux

Jonathan Demme«S Le silence des agneaux en quelque sorte de mieux en mieux chaque fois que je le regarde. L’utilisation par Demme des tirs au point de vue est désarmante tout en nous entraînant pleinement dans le monde de la stagiaire débutante du FBI Clarice Starling (Jodie Foster), chargé d’interviewer Hannibal Lecter, un tueur en série cannibale (Anthony Hopkins). Hopkins et Foster ont tous deux remporté des Oscars pour cela, et le film a également remporté le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté, ce qui en fait le troisième film de l’histoire du film avec un tel balayage (C’est arrivé une nuit (1934) et Vol au dessus d’un nid de coucou (1975) sont les deux autres).

E.T. l’extraterrestre

Il y a une raison E.T. est un classique tellement apprécié: il est tout aussi merveilleux maintenant qu’il l’était à son arrivée en 1982. Steven SpielbergL’histoire émotionnelle d’un jeune enfant solitaire qui se lie d’amitié avec un extraterrestre a un tel punch parce que Spielberg ne stupéfie pas les enfants, ni n’essaye de les dépeindre comme des mini-adultes. Ce ne sont que des enfants normaux, confrontés à une situation anormale. Et l’arc sur ce paquet est John Williams«Un score puissant, qui vous fera absolument pleurer, à moins que vous ne soyez une sorte de monstre sans cœur.

Zodiaque

Est David Fincher«S Zodiaque un film parfait? Je pense que oui, mais vous êtes invités à ne pas être d’accord. Pour mon argent, cependant, c’est Fincher qui tire sur tous les cylindres, prenant ce qui aurait pu être un simple film de tueur en série et le transformant en une histoire d’obsession. Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, et Robert Downey Jr. tous se transforment en de grandes performances en tant que trois gars très différents – un dessinateur, un flic et un journaliste – qui sont tous impliqués dans la chasse au Zodiac Killer d’une manière ou d’une autre.

patrouilleurs de l’espace

Le seul bon bug est un bug mort dans une épopée de science-fiction violente, drôle et très satirique. Trompé par des critiques qui ne l’ont clairement pas compris au début, patrouilleurs de l’espace a acquis un culte bien mérité pour sa moquerie du militarisme de droite et la glorification de la guerre. Alors que des extraterrestres ressemblant à des insectes envahissent la Terre, c’est jusqu’à une bande d’étiquettes de 20 ans très excitées pour sauver la journée, le tout guidé par la main ferme du réalisateur Paul Verhoeven.

Marchez fort: l’histoire de Dewey Cox

Marchez fort était une bombe au box-office, et nous en souffrons depuis. Si ce film – qui dépeint si parfaitement le sous-genre biopic du musicien en faillite de manière créative – avait été un succès, nous aurions probablement été épargnés des années de biopics de rock star merdiques qui suivent tous la même formule stupide. Il n’y aurait pas de Rhapsodie bohémienne, c’est sûr.

Bientôt disponible

Ça va ne pas aller – NETFLIX ORIGINAL

Dans ce drame romantique, un travailleur de la santé et un auteur souffrant d’un trouble de la personnalité antisociale finissent par guérir mutuellement les blessures émotionnelles et psychologiques.

Une prise – FILM NETFLIX

Les membres du groupe de filles thaïlandaises BNK48 partagent les hauts et les bas de la préparation de la 6e élection générale unique de Senbatsu.

Roswell, Nouveau-Mexique: Saison 2

Le spectacle doit continuer: la reine + l’histoire d’Adam Lambert

1 juin

Acte de bravoure

Tous les chiens vont au paradis

Mauvaises nouvelles ours

Cape Fear

Casper

Cardcaptor Sakura: Clow Card

Cardcaptor Sakura: Sakura Card

Aucune idée

Cocomelon: Saison 1

E.T. l’extraterrestre

Le soigneur

Inside Man

Luxure, prudence

Observer et signaler

Prêtre

Le silence des agneaux

patrouilleurs de l’espace

Le garçon

La voiture (1977)

L’artiste du désastre

L’aide

La maison du lac

La reine

Tornade

V pour Vendetta

Marchez fort: l’histoire de Dewey Cox

West Side Story

Tu ne plaisantes pas avec le Zohan

Zodiaque

2 juin

Seul: Saison 6

Fuller House: The Farewell Season – NETFLIX ORIGINAL

Jimmy et Steph ramènent leur nouveau bébé à la maison et plongent tête première dans le monde de la parentalité. Mais pas de soucis: ils ont une poignée de mains pour vous aider.

Garth Brooks: The Road I’s On: Saison 1

True: Rainbow Rescue – FAMILLE NETFLIX

True et Bartleby s’aventurent de l’autre côté du Neverending Rainbow pour ramener Dillydally – un courageux explorateur qui est le meilleur ami du Rainbow King!

3 juin

Tuer Gunther

Lady Bird

Épeler le rêve – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Après quatre voyages pleins d’espoir, ce documentaire explore la tendance des Indiens d’Amérique à diriger le Scripps National Spelling Bee depuis 1999.

4 juin

Baki: La Grande Saga du Tournoi Raitai – NETFLIX ANIME

Bénéficiant d’une entrée spéciale dans le Great Raitai Tournament, un Baki empoisonné affronte désormais des combattants en Chine, où le prochain vrai Sea King sera choisi.

Pouvez-vous m’entendre / M’entends-tu? – NETFLIX ORIGINAL

Trois amis d’un quartier à faible revenu trouvent de l’humour et de l’espoir dans leur vie alors qu’ils se débattent avec de mauvais petits amis et leurs familles dysfonctionnelles.

5 juin

13 raisons pour lesquelles: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Au cours de la puissante saison finale de 13 Reasons Why, la classe senior du Liberty High School se prépare à la remise des diplômes. Mais avant de pouvoir dire au revoir, l’équipage d’amis devra se réunir une dernière fois pour garder un dangereux secret enfoui, essayer de faire la paix avec les quatre dernières années et faire face à des choix finaux et déchirants qui pourraient changer leur vie pour toujours. Le showrunner Brian Yorkey et les stars Dylan Minette, Grace Saif, Christian Navarro, Alisha Boe, Brandon Flynn, Miles Heizer, Ross Butler et Devin Druid reviennent pour une quatrième et dernière saison pleine de rebondissements et du message retentissant que vous pouvez avancez pas si vous êtes toujours hanté par le passé.

Étouffé: Paisa Bolta Hai – FILM NETFLIX

Une employée de banque accablée par les dettes de son mari sans emploi – et ses propres rêves brisés – trouve une source secrète d’argent apparemment illimité chez elle.

Hannibal: Saison 1-3

Les derniers jours du crime américain – FILM NETFLIX

En réponse finale au terrorisme et à la criminalité, le gouvernement américain prévoit de diffuser un signal empêchant quiconque de commettre sciemment des actes illégaux. Graham Bricke (Édgar Ramírez), un criminel de carrière qui n’a jamais réussi à toucher le gros score, fait équipe avec la célèbre progéniture de gangsters Kevin Cash (Michael Pitt) et le pirate du marché noir Shelby Dupree (Anna Brewster), pour commettre le braquage de la siècle et le dernier crime de l’histoire américaine avant que le signal ne s’éteigne. Basé sur le roman graphique de Radical Publishing créé par Rick Remender et Greg Tocchini, THE LAST DAYS OF AMERICAN CRIME est réalisé par Olivier Megaton, écrit par Karl Gajdusek, produit par Jesse Berger, pga, Jason Michael Berman, pga et Barry Levine, avec Patrick Bergin et Sharlto Copley partagent également la vedette.

Queer Eye: Saison 5 – NETFLIX ORIGINAL

Les Fab Five se dirigent vers Philadelphie historique pour refaire une nouvelle distribution de héros de tous les jours, d’un DJ travailleur à un toiletteur en difficulté.

6 juin

Queen of the South: Saison 4

7 juin

Patriot Act avec Hasan Minhaj: Volume 6 (nouveaux épisodes hebdomadaires) – NETFLIX ORIGINAL

La comédie hebdomadaire primée aux prix Peabody et Emmy explore le paysage culturel et politique moderne avec profondeur et sincérité. Chaque semaine, Minhaj apporte sa voix comique unique et son talent de narrateur pour enquêter sur les grandes tendances qui façonnent notre monde fragmenté.

8 juin

Avant que je tombe

10 juin

Curon – NETFLIX SERIES

Anna vient de rentrer à Curon, sa ville natale, avec ses jumeaux adolescents, Mauro et Daria. Lorsque Anna disparaît mystérieusement, les enfants doivent entreprendre un voyage qui leur fera découvrir les secrets qui se cachent derrière la tranquillité apparente de la ville, face à face avec un côté de leur famille qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Ils découvriront que vous pouvez fuir votre passé mais pas vous-même.

DC’s Legends of Tomorrow: Saison 5

Lenox Hill – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Un regard intime sur la vie de quatre médecins – deux chirurgiens du cerveau, un urgentologue et un OBGYN en chef – alors qu’ils naviguent entre les hauts et les bas du travail au célèbre Lenox Hill Hospital de New York. Avec un accès extraordinaire et un œil indéfectible, la série montre la lutte de chaque médecin pour équilibrer sa vie personnelle et professionnelle, et plonge dans le parcours personnel de chaque patient. De la naissance à la chirurgie cérébrale, chaque cas offre un regard intérieur rare sur le monde complexe, fascinant et émotionnel de la médecine. Réalisé et produit par Adi Barash et Ruthie Shatz.

Hommes du milieu

My Mister: Saison 1

Reality Z – NETFLIX ORIGINAL

Une apocalypse zombie emprisonne les candidats dans une émission de téléréalité brésilienne dans un studio de télévision, où ils tentent d’échapper aux hordes mangeuses de chair.

11 juin

Pose: Saison 2

12 Juin

Da 5 Bloods – FILM NETFLIX

Spike Lee, lauréat d’un Academy Award®, propose un nouveau joint: l’histoire de quatre vétérans afro-américains – Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) et Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) – qui retour au Vietnam. À la recherche des restes de leur chef d’escouade déchu (Chadwick Boseman) et de la promesse d’un trésor enfoui, nos héros, rejoints par le fils concerné de Paul (Jonathan Majors), les forces de combat de l’homme et de la nature – tout en étant confrontés aux ravages durables de l’immoralité de La guerre du Vietnam.

Dating Around: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Six nouveaux singles recherchent l’amour – ou quelque chose comme ça – dans une série de premières dates consécutives à la Nouvelle-Orléans. Mais qui choisira chacun pour une deuxième date?

F est pour la famille: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Alors que Frank fait face à une visite importune de son père, Sue découvre les merveilles de Lamaze et Bill se fait un nom dans la patinoire de hockey.

Jo Koy: dans ses éléments – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Pour la première fois, le comédien Jo Koy emmène Netflix aux Philippines dans son nouveau spécial de comédie, Jo Koy: In His Elements. Koy célèbre son héritage en racontant des blagues sur la vie en tant qu’Américain philippin tout en mettant en valeur la culture de Manille. Koy profite de cette occasion pour mettre en lumière d’autres artistes philippins américains en accueillant sur scène le célèbre breakdancer Ronnie, le producteur gagnant d’un Grammy! Llmind, le chanteur / compositeur Inigo Pascual, et les comédiens Andrew Lopez, Joey Guila et Andrew Orolfo.

Kipo et l’âge des merveilles: Saison 2 – NETFLIX FAMILY

Il faudra du courage – et du cerveau – pour sauver Lio et battre Scarlemagne, alors Kipo entreprend de maîtriser ses pouvoirs et de creuser dans les origines de son monde.

UNE PIÈCE: Alabasta

UNE PIÈCE: East Blue

ONE PIECE: Entrez Chopper sur l’île d’hiver

ONE PIECE: Entrer dans la Grand Line

Pokémon Journeys: The Series – NETFLIX FAMILY

Deux jeunes dresseurs de Pokémon deviennent des chercheurs dans un laboratoire Pokémon renommé, plongeant dans un monde d’aventures avec leurs amis Pokémon.

La recherche – NETFLIX ORIGINAL

Un enfant disparaît dans les airs d’un quartier caché de Mexico, révélant les secrets de famille et révélant comment le pouvoir fonctionne parmi les privilégiés.

The Woods – NETFLIX ORIGINAL

Les espoirs d’un procureur de Varsovie augmentent quand un corps est retrouvé et lié à la disparition de sa sœur 25 ans plus tôt. Adapté du roman de Harlan Coben.

13 juin

Alexa & Katie Partie 4 – FAMILLE NETFLIX

L’été est terminé et Alexa et Katie entament leur dernière année. Ils ont vécu tellement de choses ensemble, mais il reste encore beaucoup à venir.

Comment s’en tirer avec le meurtre: saison 6

Milea

14 juin

Marcella: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Dix-huit mois plus tard, Marcella vit sous une nouvelle identité à Belfast, où elle s’est infiltrée dans une famille criminelle en tant qu’opératrice secrète.

15 juin

Underdogs

16 juin

Baby Mama

Charlie St Cloud

L’obscurité

Frost / Nixon

17 juin

Une soirée avec Beverly Luff Linn

M. Iglesias: Partie 2 – NETFLIX ORIGINAL

La série sur un professeur de lycée hilarant essayant de faire une différence dans la vie de certains étudiants intelligents mais sous-performants revient pour la partie 2.

18 juin

A Whisker Away – NETFLIX ANIME

Dans le deuxième long métrage de Studio Colorido, une fille avec un surnom drôle cherche désespérément à se rapprocher de son béguin. Sa solution: se transformer en chat.

The Order: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

À l’Université de Belgrave, le mauvais sang entre les loups-garous et les magiciens atteint un point de rupture – jusqu’à ce qu’un plus grand mal menace de les détruire tous.

19 juin

Bébés: Partie 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Alors que les bébés donnent un sens à un tout nouveau monde, une recherche révolutionnaire détaille comment ils sont déjà équipés pour gérer les complexités de la vie humaine.

Père soldat fils – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Lorsque le Sgt. Brian Eisch, de première classe, est gravement blessé en Afghanistan, ce qui le place, lui et ses fils, dans un voyage d’amour, de perte, de rédemption et d’héritage.

Sentez-vous le rythme – NETFLIX FILM

Après avoir échoué à Broadway, April retourne dans sa ville natale et commence à contrecœur à former un groupe de jeunes danseurs inadaptés pour une compétition.

Floor Is Lava – NETFLIX ORIGINAL

Les équipes s’affrontent pour naviguer dans les pièces inondées de lave en sautant des chaises, suspendues aux rideaux et se balançant des lustres. Oui vraiment.

Lost Bullet – FILM NETFLIX

Un mécanicien automobile condamné est recruté pour travailler pour les flics, proxénétisant des véhicules de police pour des poursuites à grande vitesse. Mais le danger le suivra rapidement.

Filles d’Ipanema: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Alors que Malu et les dames sortent de leur récente tragédie, elles relèvent des défis de carrière, de nouvelles possibilités d’amour et affrontent les injustices avec courage.

One-Way To Tomorrow – FILM NETFLIX

Deux inconnus se croisent dans un train en route vers Izmir, se liant à leurs passés romantiques turbulents – et entrelacés de manière inattendue.

The Politician: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Les doubles croisements, une relation à trois et un candidat à issue unique s’ajoutent à une course boueuse pour le Sénat de l’État que Payton fera tout pour gagner.

Rhyme Time Town – FAMILLE NETFLIX

Deux meilleurs amis trouvent le plaisir et l’aventure en vivant à Rhyme Time Town, un endroit fantastique rempli de personnages de comptines bien-aimés.

Réseau Wasp – FILM NETFLIX

Basé sur une histoire vraie et captivante: des espions cubains infiltrent des groupes d’exilés dans les années 1990 pour arrêter le terrorisme contre l’île, mais à un coût personnel élevé.

le 21 juin

Goldie

22 juin

Ciels sombres

23 juin

Eric Andre: Legalize Everything – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Le comédien Eric Andre présente sa toute première spéciale stand-up originale de Netflix. Prenant la scène à la Nouvelle-Orléans, Andre brise les frontières de la comédie en critiquant la guerre contre la drogue, la guerre contre le sexe et la guerre contre les blagues sur le pet!

24 juin

Athlète A – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Suivez les journalistes du Indianapolis Star qui ont raconté l’histoire des mauvais traitements infligés par le médecin américain de gymnastique Larry Nassar et écoutez des gymnastes comme Maggie Nichols.

Crazy Delicious – NETFLIX ORIGINAL

En utilisant des ingrédients provenant d’une forêt comestible magique, les chefs amateurs doivent préparer des créations inventives et délicieuses pour impressionner trois puissants juges de la cuisine.

Personne ne sait que je suis ici / Nadie sabe que estoy aquí – NETFLIX FILM

Memo Garrido était un enfant artiste dans l’industrie de la musique latine au début des années 90. Des décennies plus tard, il vit dans l’isolement du sud du Chili, pratiquement coupé du monde. L’apparition inattendue de Marta change son monde pour toujours et l’oblige à faire face à l’incident déroutant qui a détruit sa carrière.

26 juin

Amar y vivir – NETFLIX ORIGINAL

Après être rentré de l’armée, le garçon de campagne Joaquín est aveuglé par une tragédie qui l’envoie à Bogotá, où il rencontre l’aspirante chanteuse Irène.

Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de Fire Saga – NETFLIX FILM

Deux chanteurs de petites villes saisissent une chance de réaliser leur rêve de participer au plus grand concours de chansons du monde. Will Ferrell et Rachel McAdams seront les vedettes.

Jeu à domicile – DOCUMENTAIRE NETFLIX

De la lutte vaudou au Congo au roller derby au Texas, ces docuseries explorent les traditions sportives inhabituelles et passionnantes du monde entier.

Directement

29 juin

Bratz: le film

30 juin

Adú – FILM NETFLIX

Trois histoires se produisent à Melilla, à la frontière entre l’Espagne et le Maroc, alors que des immigrants risquent leur vie pour traverser le détroit de Gibraltar.

BNA – NETFLIX ANIME

Transformé en homme-bête raton laveur, Michiru cherche refuge et répond, avec l’aide de l’homme-bête loup Shirou dans la zone spéciale d’Anima-City.

George Lopez: nous le ferons pour la moitié – NETFLIX COMEDY SPECIAL

La légende de la comédie George Lopez revient à ses racines de stand-up faisant ses débuts spéciaux de comédie originale Netflix avec We’ll Do It For Half. Fidèle à sa forme, Lopez propose une exploration hilarante de la race, de la politique et des leçons de vie à tirer de la communauté latino-américaine; en particulier les anciens. Tourné au Warfield Theatre de San Francisco, le spécial d’une heure dissèque les différences culturelles, les animaux de soutien émotionnel, les fêtes révélant le genre, l’étiquette des ascenseurs et bien plus encore.

