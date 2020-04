Les meilleures émissions de télévision et films à venir à Hulu et Disney + en mai / Film

Le contenu en streaming est si important en ce moment que le stock de Netflix a récemment valu plus que Disney. Mais la Maison de la souris ne prend pas ça couché, car ils ont tous les deux Disney + et Hulu apporter du nouveau contenu aux masses chaque semaine. Alors que May approche à grands pas, la liste complète des nouveaux films et émissions de télévision à venir sur chacun des services de streaming a été révélée, y compris des programmes pour enfants et adultes. Jetons donc un œil aux émissions télévisées et aux films à venir à Hulu et Disney + à partir de mai.

Culture de l’hélice

La nouvelle série Disney + plonge dans l’héritage des accessoires de certains des films les plus célèbres de Disney. TRON, Honey, I Shrunk the Kids, Pirates des Caraïbes, Mary Poppins, Who Framed Roger Rabbit et plus sont couverts dans la première saison de la série documentaire. Tous les épisodes seront disponibles sur Disney + à partir de 1 mai.

Disney Gallery: Le Mandalorien

Alors que nous sommes entre les saisons de Le Mandalorien, Disney + offre un aperçu complet des coulisses de la fabrication du Guerres des étoiles séries. Jon Favreau anime la série où chaque épisode explorera une facette différente de la production, de la réalisation aux effets pratiques en passant par les nouvelles technologies et plus encore. Un nouvel épisode arrivera chaque semaine à partir de 4 mai.

John Carter

Le réalisateur de Pixar, Andrew Stanton, a fait ses débuts en direct avec cette aventure d’action de science-fiction basée sur le personnage créé par Edgar Rice Burroughs. Même si ce film a fini par être une déception financière pour Disney, c’est un film très sous-estimé qui aurait dû déclencher toute une franchise. Taylor Kitsch méritait de devenir un nom familier avec ce film qui a l’esprit de Guerres des étoiles à l’intérieur, et Lynn Collins fait une superbe héroïne badass. Disponible sur Disney + sur Le 2 mai.

Fantastique M. Fox

Même si c’est une déception que 20th Century Fox et Fox Searchlight, comme nous le savions autrefois, changent sous la tutelle de leur société mère Disney, il y a au moins certains avantages de l’acquisition. Fonction d’animation en stop-motion parfaitement originale de Wes Anderson Fantastique M. Fox vient à Disney + pour divertir votre famille. Un casting de stars interprète les personnages animaux dans cette adaptation du livre pour enfants classique de Roald Dahl, et il apportera du plaisir à votre salon sur 22 mai.

Le chalet

Sur Hulu, une horreur terrifiante arrive dans la bibliothèque de streaming. Notre propre Chris Evangelista a fait l’éloge du film de Sundance l’année dernière, écrivant dans sa critique: «Le sentiment de terreur est omniprésent à l’extrême. La crainte affichée ici s’infiltre dans vos os comme un froid d’hiver, et vous ne pouvez pas le secouer. Les zooms longs et lents et les plans larges solitaires créent un état mental désorientant chez le spectateur, nous faisant tomber en boucle et nous laissant constamment sur nos gardes pour tout ce qui pourrait suivre. » Essayez Hulu à partir de Le 5 mai.

Opposés solaires

Rick et Morty co-créateur Justin Roiland fait équipe avec Mike McMahan (ex-assistant de scénariste sur Rick et Morty) pour la nouvelle série animée Hulu Opposés solaires. Nous aurons une critique complète au début du mois de mai, mais pour le moment, nous dirons simplement que vous voudrez découvrir cette nouvelle série pleine de comédie de science-fiction dérangée, de violence et de folie. Tous les épisodes seront disponibles à partir de 8 mai.

Comme fou

Ce n’est peut-être pas le meilleur film à regarder si la pandémie de coronavirus met à rude épreuve votre relation à longue distance, mais cette romance indépendante de Drake Doremus est l’une des représentations les plus authentiques de l’amour luttant à distance. Anton Yelchin et Felicity Jones jouent dans cette romance à la fois déchirante et touchante, et Jennifer Lawrence a un rôle de soutien juste avant de devenir une superstar. Disponible sur Hulu sur 19 mai.

Rocketman

Enfin, regardez le biopic musical qui met Rhapsodie bohémienne à la honte. L’histoire du légendaire musicien et chanteur Elton John est racontée d’une manière musicale des plus fantastiques avec Kingsman: Les services secrets star Taron Egerton donnant une performance digne d’un Oscar. De plus, Egerton chante en fait les chansons emblématiques d’Elton John, ce qui prend tout à un nouveau niveau.

