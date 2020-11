Les meilleures constructions de bot lane dans la pré-saison 2021 de League of Legends

La récente refonte du système d’articles dans le League of Legends La pré-saison a rendu plus important que jamais de savoir quelles versions fonctionnent le mieux dans la voie du bas.

Il y a beaucoup de champions viables dans la voie du bas grâce à certains des nouveaux éléments, donc trouver le champion qui correspond le mieux à votre style de jeu ne devrait pas être trop difficile.

Voici quelques-unes des meilleures constructions de pré-saison pour la voie du bas. Nous avons inclus de nombreuses versions pour divers archétypes pour vous aider à décider des éléments à précipiter afin que vous puissiez dominer vos jeux et obtenir ce joli LP une fois la saison 11 commencée.

Vitesse d’attaque AD

Runes

En tant qu’ADC axé sur la vitesse d’attaque, vous souhaitez obtenir l’une des runes cruciales de l’arbre de domination ou de précision. Choisissez Hail of Blades de Domination pour gagner beaucoup de pression au début ou concentrez-vous sur l’obtention de Lethal Tempo pour plus de mise à l’échelle du milieu à la fin de la partie. Les autres runes illustrées ci-dessus se concentrent sur la résolution de vos problèmes de santé et de mana.

Articles

L’élément central de tous les ADC orientés vers la vitesse d’attaque est désormais Rageblade de Guinsoo. Vous n’êtes plus obligé de l’empiler au combat et vous obtenez un nouveau passif qui convertit votre chance de critique en dégâts sur coup, ce qui rend vos attaques plus mortelles à mesure que vous gagnez plus de chances de critique.

Grèves de Berserker: Celles-ci devraient être vos principales chaussures dans chaque jeu car vous avez besoin de la vitesse d’attaque qui leur est liée.

Rageblade de Guinsoo: Cet élément permet à tous les ADC sur coup d’être forts. C’est un excellent premier élément à se précipiter pour augmenter vos dégâts d’attaque automatique constants sans avoir à compter sur un coup critique. L’élément composant de Rageknife est également bon marché et il est agréable de se précipiter.

Arc de bouclier immortel: Vous allez être beaucoup concentré en tant qu’ADC, c’est donc une excellente idée d’obtenir des objets défensifs dès le début. Cet objet a reçu le bouclier passif de Phantom Dancer, c’est donc une priorité pour vous assurer que vous ne vous faites pas exploser dans les combats. C’est bien d’acquérir ceci comme deuxième objet au lieu de le précipiter, cependant.

Ouragan de Runaan: Cet objet reproduit vos attaques automatiques comme avant, faisant de vous une menace dans les combats d’équipe une fois que vous commencez à appliquer tous vos dégâts en cas de coup à quelques ennemis à la fois.

Sanguinaire: Le BT retravaillé avec une chance critique est toujours bon à acheter. Le bouclier est un sauveur de vie et peut vous aider à survivre à ces assassins embêtants qui ont infesté la méta avec leurs objets basés sur la létalité.

Cimeterre mercurien: C’est l’un des meilleurs objets défensifs du jeu, vous permettant de sortir de situations délicates et d’annuler complètement les capacités clés de l’équipe adverse. C’est un élément incontournable de la méta actuelle avec tellement de contrôle de foule dans différentes équipes.

Létalité AD

Runes

En tant qu’ADC orienté vers la létalité, la plupart de vos dégâts proviendront de vos objets. Cela signifie que choisir des runes pour le maintien ou la vitesse de déplacement est une priorité majeure. La précision est le meilleur arbre dans ce cas, vous donnant accès à Fleet Footwork pour le mouvement, Presence of Mind aux côtés de Legend: Bloodline pour le maintien et Coup de Grace pour un coup de grâce.

L’arbre de sorcellerie secondaire est principalement utilisé pour Nimbus Cloak, une rune qui a récemment été abusée par la plupart des champions du jeu en raison de sa force.

Articles

Grèves de Berserker: Bien qu’il y ait quelques exceptions, vous ne pouvez jamais vous tromper avec ces bottes dans cet archétype. Ils vous accorderont une vitesse d’attaque qui vous manquera par rapport à vos autres objets.

Éclipse: C’est l’objet de létalité mythique pain et beurre qui inflige des dégâts et vous accorde un bouclier d’absorption. Le pourcentage de pénétration d’armure Mythic passive est également excellent, vous permettant de tuer des chars aussi facilement que vous pouvez éliminer les porte de l’autre équipe.

Le collecteur: Il s’agit d’un objet intéressant, le premier du genre, en vous donnant à la fois une chance critique et une létalité, deux excellentes statistiques combinées. Bien que vous ayez besoin de 3000 pièces d’or pour acheter ces statistiques, vous aurez également accès à une exécution à faible santé contre les ennemis, ce qui est précieux.

Ghostblade de Youmuu: C’est un excellent objet de létalité pour vous aider à vous déplacer plus rapidement sur la carte. Cela vous permettra de passer d’un objectif à un autre en moins de temps, en réduisant les secondes cruciales au cours de la partie entière. Dans les combats d’équipe, vous pouvez utiliser son actif pour vous éloigner facilement des ennemis.

Bord de la nuit: C’est un excellent objet défensif avec un bel effet de bouclier anti-sort. Vous pouvez absorber des sorts cruciaux lors d’un combat d’équipe avec lui, alors assurez-vous de ne pas gaspiller son effet en dehors d’un combat d’équipe.

La rancune de Serylda: Cet objet est indispensable contre les champions empileurs d’armures. Il vous accorde 30% de pénétration d’armure, 45 dégâts d’attaque et 20 capacités de hâte – trois statistiques précieuses. Lorsque cet objet est combiné avec le pourcentage de pénétration d’armure de votre passif mythique, vous ignorerez facilement plus de 50% de l’armure de l’ennemi.

Roulette ADs

Runes

Les roulettes AD planent toujours dans la méta de la voie du bas. Bien qu’ils ne soient pas aussi populaires que les champions orientés vers la létalité ou la vitesse d’attaque, ils ont toujours leur place avec la dernière refonte des objets.

Articles

La refonte de Tear of the Goddess vous permettra de commencer par elle, mais c’est un piège noob pour le moment car elle n’accorde aucune statistique offensive. Bien que vous puissiez l’acquérir au début du jeu, il est recommandé de l’obtenir comme premier objet de base à la place, car vous avez besoin de la santé, des dégâts d’attaque et du vol de vie de Doran’s Blade.

Bottes ioniennes de lucidité: Ceci est un choix de démarrage solide pour augmenter votre capacité et la célérité des sorts d’invocateur. Renoncez à cela si vous sentez que vous aurez besoin de plus de vitesse d’attaque en optant plutôt pour Berserker’s Greaves.

Manamune: Cet article a reçu une petite retouche. Il n’est plus empilable en lançant des sorts au hasard. Vous devez maintenant frapper les ennemis pour obtenir des piles, ce qui rend beaucoup plus difficile à empiler. Mais une fois qu’il est empilé, il devient plus fort et vous ne perdrez plus de mana en utilisant Muramana comme avant.

Force de la Trinité: C’est l’objet mythique que vous obtiendrez dans la plupart de vos jeux. Il a fondamentalement le même chemin de construction qu’avant, un passif légèrement plus fort et de bonnes statistiques tout autour. Le seul inconvénient est que vous manquerez d’autres objets mythiques ou passifs pour vous renforcer.

Danse de la mort: Cet objet est toujours cassé même après avoir perdu sa résistance magique. Il vous permet de devenir un mini-tank, ce qui vous rend faussement difficile à tuer.

Hydre vorace: Cet objet est une version légèrement plus faible que la précédente, mais il peut maintenant être activé par des sorts, ce qui en fait un énorme pick-up pour une large gamme de roulettes AD.

Ange gardien: Un objet défensif dans votre construction est une exigence. Bien que Death’s Dance résolve ce problème, obtenir Guardian Angel comme deuxième chance est encore mieux. Vous pourriez être attrapé par un ennemi et Death’s Dance ne pourra peut-être pas vous sauver, mais Guardian Angel peut acheter quelques secondes pour que votre équipe arrive.

AP

Runes

Certains mages se retrouvent à parcourir la voie du bas avec succès. Les champions notoires qui semblent être à égalité avec les ADC à l’heure actuelle incluent Swain, Karthus, Syndra et Ziggs.

Alors que Swain et Karthus ont une approche plus orientée vers la mêlée, Syndra et Ziggs peuvent détruire la voie du bot adverse à longue distance. La sorcellerie est la page principale des runes de ces champions, tandis que la deuxième option est à débattre. La précision aide beaucoup en vous donnant de la ténacité et du mana de Presence of Mind.

Articles

Angoisse de Liandry: C’est un excellent objet mythique à acquérir pour infliger un pourcentage maximum de dégâts de santé aux ennemis. La capacité hâte mythique passive est cruciale pour vous permettre de spammer vos capacités plus souvent. Essayez de l’obtenir le plus tôt possible.

Sablier de Zhonya: Zhonya est un excellent objet défensif que vous pouvez commencer à construire tôt. Le composant Garde-bras du chercheur a été amélioré pour coûter moins cher, il peut donc être précipité en tant que premier objet pour faire de vous un mage costaud.

Purificateur Chemtech: Il s’agit d’un élément anti-guérison solide si votre équipe a besoin de quelque chose pour tous les soins de l’équipe adverse. C’est moins cher que Morello et vous donne une hâte de capacité bien nécessaire.

Étreinte démoniaque: Cet article est solide, surtout lorsqu’il est combiné avec Liandry. Si vous achetez Demonic Embrance, vous fondrez dans des réservoirs en un rien de temps. Les résistances accordées vous rendent également un peu plus tankiste.

Casquette de mort de Rabadon: C’est le meilleur objet AP du jeu, augmentant vos dégâts dans tout votre kit et rendant vos objets bénéficiant d’AP encore plus forts. Acquérez-le une fois que vous avez déjà des AP.

