Les meilleures cartes microSD disponibles en ce moment (plus les ventes du Black Friday tardif)

Beaucoup d’entre nous manquent rapidement d’espace sur nos appareils photo, ordinateurs portables, téléphones ou consoles de jeux. Le stockage supplémentaire est disponible sous de nombreuses formes, des disques durs externes haute capacité aux lecteurs flash USB ultra-portables. Si vous souhaitez augmenter le stockage de votre smartphone ou de votre appareil photo, une carte microSD est la meilleure solution. Avec les bons adaptateurs, vous pouvez également utiliser ces cartes de stockage avec des ordinateurs portables et des consoles de jeu. Voici tout ce que vous devez savoir sur les cartes microSD et les meilleures cartes microSD que vous pouvez acheter.

Offres du Late Black Friday à ne pas manquer

Si vous avez acheté un nouvel appareil lors des soldes de vacances, n’oubliez pas que vous pourriez avoir besoin de stockage supplémentaire. Comme nous le soulignons plus loin dans cet article, Samsung et SanDisk sont les deux plus grands acteurs du monde de la microSD, et il y a des ventes sur les deux marques ce week-end de vacances que vous voudrez vérifier.

Nous avons choisi les cartes microSD Samsung EVO Select comme les meilleures options pour les appareils tels que les appareils photo en raison de leur aptitude à l’enregistrement vidéo 4K. Amazon vend aujourd’hui toutes les capacités de l’Evo Select. Voici les économies réalisées sur chaque taille de stockage:

Le SanDisk Ultra était notre microSD de choix pour les smartphones. Étant donné que la différence de prix entre les capacités de stockage sur un même modèle de téléphone peut être de plusieurs centaines d’euros, une microSD est souvent la meilleure solution.

Amazon couvre également les ventes de SanDisk Ultra. Voici vos options:

Vous recherchez encore plus d’accessoires pour téléphone? Nous avons un guide pour cela!

Ce qu’il faut chercher

Vous pouvez toujours acheter la carte compatible avec votre appareil et offrant le stockage le plus élevé et les vitesses de transfert de données les plus rapides. Cela peut cependant devenir très coûteux. Vous n’avez certainement pas besoin d’une carte capable de capturer des images de drone 8K pour enregistrer des mèmes sur votre smartphone. Voici ce qu’il faut rechercher lors de l’achat d’une carte microSD.

Compatibilité

La plupart des fabricants de smartphones ont abandonné la prise en charge du stockage extensible il y a quelques années, en particulier avec les produits phares. Bien que cette fonctionnalité très convoitée ait fait un retour important, certains téléphones ne sont pas dotés de capacités de stockage extensibles. Vérifiez les spécifications du téléphone que vous souhaitez acheter pour vous assurer qu’il est disponible. Vous pouvez également simplifier les choses et consulter notre tour d’horizon des meilleurs téléphones avec mémoire extensible!

Capacité de stockage

Vous devriez essayer de comprendre vos besoins en capacité. Il est tentant d’acheter une carte microSD de 1 To et de ne plus jamais avoir à se soucier du stockage. Cependant, cela vous coûtera des centaines de dollars, alors qu’une carte microSD de 25 $ avec 128 Go de stockage aurait fait l’affaire.

Vous devez également être conscient de la compatibilité des appareils. Il ne s’agit pas de savoir s’il prend en charge les cartes microSD, mais du type de carte que vous pouvez utiliser. Certains téléphones, en particulier ceux qui sont ultra-abordables, peuvent prendre en charge les cartes microSD d’une capacité maximale de 32 Go. Vous ne rencontrerez généralement pas le même problème avec les mid-rangers et les produits phares, mais il s’agit d’informations à connaître avant de faire un achat.

Explication des chiffres et des symboles sur une carte microSD

Vous remarquerez de nombreux chiffres, symboles et lettres sur une carte microSD. Il est important de savoir ce qu’ils signifient, car il est beaucoup plus facile de choisir la bonne option pour vous.

Classe de vitesse: 2, 4, 6, 10, U1, U3

Les classes de vitesse sont utilisées pour afficher les vitesses d’écriture d’une carte MicroSD. Vous verrez des nombres comme 2, 4, 6, 10, U1 et U3 (avec le numéro à l’intérieur du U). Cela vous indique la vitesse d’écriture minimale (10 = 10 Mbps), mais rappelez-vous que le maximum théorique peut varier d’une carte à l’autre. Bien sûr, plus vite c’est mieux mais c’est aussi plus cher.

Tout ce qui est en dessous de la classe 10 ne vaut plus la peine d’être pris en compte. Une carte microSD pour votre téléphone portable doit idéalement être de classe 10 U1. Vous devrez obtenir quelque chose avec une classe de vitesse vidéo si vous prévoyez de filmer des vidéos de haute qualité.

Classe de vitesse vidéo: V6, V10, V30, V60, V90

AV, suivi d’un nombre, indique généralement la classe de vitesse vidéo d’une carte microSD. Ainsi, la carte V30 prendra en charge une vitesse d’écriture minimale de 30 Mbps. Vous trouverez les cotes de classe de vitesse vidéo des V6, V10, V30, V60 et V90. Les cartes avec des étiquettes de classe de vitesse vidéo sont également conçues pour prendre en charge des résolutions vidéo élevées telles que 4K, 8K, 3D, 360 degrés et la réalité virtuelle.

Vous pourriez en avoir besoin pour votre smartphone, selon ce dont il est capable. Cependant, une carte avec une classe de vitesse vidéo est un must pour la plupart des reflex numériques, des caméras d’action et des drones.

Classe de performance de l’application: A1, A2

La classe de performance de l’application indique les cartes MicroSD les mieux adaptées aux smartphones et tablettes. Les notes A1 et A2 signifient que la carte peut ouvrir des applications et les traiter rapidement. La cote A2 fait plus que doubler les vitesses minimales de lecture et d’écriture disponibles avec les cartes classées A1.

Vitesse de lecture

Les vitesses de lecture d’une carte microSD sont exprimées de différentes manières. Certains mettent simplement le maximum théorique, en Mbps, sur la carte. Vous pouvez voir un schéma XXXX sur certaines cartes à la place, comme 633x ou 1000x. Cela remonte à l’époque des lecteurs de CD-ROM, où 1x équivaut à 150 kbps. Ainsi, 633x signifie une vitesse de lecture théorique de 95 Mbps et 1000x signifie un maximum de 150 Mbps. Peu de gens utilisent ce schéma, mais c’est quelque chose que vous verrez sur les cartes microSD Lexar.

Capacité de stockage: 32 Go à 1 To

L’information la plus importante sur une carte microSD est la capacité de stockage. Les gros caractères avec un nombre sont difficiles à manquer et vous indiquent ce que vous devez savoir. Gardez à l’esprit qu’une carte de 256 Go ne vous offrira pas exactement cette quantité de stockage, car le système de fichiers prend de l’espace.

Type de carte: SDHC ou SDXC

Les cartes MicroSD se ressemblent toutes, mais il y a plusieurs types à connaître. Les cartes MicroSDHC (Secure Digital High Capacity) sont des options de faible capacité de 4 Go à 32 Go. D’autre part, les cartes MicroSDXC (Secure Digital Extra Capacity) offrent tout ce qui est au-dessus, dans une plage de 64 Go à 1 To. Un téléphone ultra-abordable ou un appareil beaucoup plus ancien peut ne prendre en charge que les cartes microSDHC, mais vous n’avez pas à vous soucier du type de carte pour la plupart.

UHS-I ou UHS-II

Une autre cote de vitesse est la vitesse du bus UHS. La plupart des cartes microSD porteront les chiffres romains I ou II. C’est quelque chose que vous verrez principalement sur les cartes U1 ou U3. UHS-II offre des vitesses théoriques beaucoup plus rapides et est livré avec une disposition de broches différente au dos de la carte. Il faut garder à l’esprit que la rétrocompatibilité n’est pas un problème. Si vous ajoutez une carte UHS-II à un appareil qui ne prend en charge que UHS-I, elle fonctionnera toujours sans les avantages de la vitesse.

Android Authority recommande

Sandisk Ultra: la meilleure carte microSD pour smartphones

Sandisk a été l’une des premières entreprises à introduire des cartes microSD avec la cote A1. Ces cartes microSD de classe 10 UHS 1 sont parmi les meilleures options si vous recherchez des performances d’application rapides. Les versions 16 Go et 32 ​​Go de leur gamme Ultra de cartes microSD offrent des vitesses de transfert maximales allant jusqu’à 98 Mbps, tandis que les versions de stockage plus élevées, allant jusqu’à 512 Go, augmentent cela jusqu’à 100 Mbps.

Samsung EVO Select: la meilleure carte microSD pour appareils photo

Les Samsung EVO Select sont des cartes microSD de classe 10 UHS 3 qui offrent des capacités de stockage allant de 32 Go à 512 Go. Ils offrent jusqu’à 100 Mbps en lecture et 95 Mbps en écriture. Ces cartes sont idéales pour ceux qui ont besoin d’enregistrer des séquences 4K, avec la plus grande option de stockage vous donnant de la place pour jusqu’à six heures de vidéo 4K.

Sandisk pour Nintendo Switch: la meilleure carte microSD pour Nintendo Switch La meilleure carte microSD à obtenir pour le Switch est celle qui obtient le cachet officiel d’approbation de Nintendo. Vous pouvez stocker les jeux téléchargés, les captures d’écran et les captures vidéo au même endroit et ne jamais avoir à vous soucier de manquer d’espace sur la console. La carte microSD Sandisk pour la Nintendo Switch offre des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 100 Mbps et 90 Mbps, respectivement. Lexar Professional: la meilleure carte microSD pour drones La Lexar Professional est la meilleure carte microSD pour quiconque possède un drone ou une caméra d’action capable de filmer des vidéos haute résolution. Cette carte utilise la technologie UHS-II pour offrir des vitesses de lecture incroyables allant jusqu’à 270 Mbps avec les appareils pris en charge. Sa classe de vitesse vidéo V90 assure une vitesse d’écriture minimale de 90 Mbps. Voir aussi Ce téléphone Redmi à 550 $ vient de battre les meilleurs produits phares sur DxOMark Cartes MicroSD avec le plus de stockage Sandisk Extreme Si vous souhaitez obtenir le plus de stockage possible, seules quelques options sont disponibles pour le moment. Le premier est la carte microSD de 1 To de Sandisk. Le Sandisk Extreme offre des vitesses de lecture fantastiques allant jusqu’à 160 Mbps, tandis que les vitesses d’écriture atteignent au maximum 90 Mbps. Il est également compatible 4K et classé A2 pour les performances des applications. Le Sandisk Extreme 1 To est le prix d’un smartphone de milieu de gamme, mais peut à lui seul couvrir tous vos besoins de stockage.

PNY Pro Elite

Le Pro Elite de PNY est la deuxième option fournie avec un stockage de 1 To. Il coche toutes les bonnes cases et constitue une excellente carte à obtenir pour l’enregistrement vidéo 4K et les performances des applications. Il est nettement moins cher que le Sandisk Extreme mais ne parvient pas à sa vitesse de lecture de 100 Mbps. Néanmoins, il est toujours très rapide pour les besoins de la plupart des gens.

Q: Puis-je utiliser une carte microSD avec un appareil qui ne prend en charge que les cartes SD?

R: Oui! La plupart des cartes microSD sont livrées avec un adaptateur qui vous permet de l’insérer facilement dans des appareils tels que les reflex numériques qui nécessitent des cartes SD pleine taille. De toute évidence, une carte pleine taille ne rentrera pas dans un emplacement pour carte microSD.

Q: Une carte microSD fonctionnera-t-elle avec mon PC?

R: cela dépend du modèle. Certains nouveaux ordinateurs portables sont livrés avec des emplacements pour cartes microSD ou SD intégrés, ce qui facilite grandement l’utilisation d’une carte avec le PC. Alternativement, vous pouvez vous procurer un lecteur de carte micro SD, comme ceux de Sandisk (microSD uniquement) et Anker (microSD et SD pleine taille).

Q: Ma carte microSD ne fonctionne pas avec la Nintendo Switch. Que puis-je faire?

R: Une carte microSDXC offre un stockage de 64 Go et plus, généralement le type de carte que vous achetez pour le commutateur. Cependant, la prise en charge de ce type de carte n’est pas disponible par défaut et vous devrez peut-être d’abord effectuer une mise à jour logicielle. Nintendo a un guide utile sur la façon de procéder.

Q: Puis-je utiliser la même carte avec différents appareils?

R: L’un des avantages d’une carte microSD est que vous pouvez facilement transférer des données d’un appareil à un autre, par exemple si vous souhaitez déplacer des images d’un appareil photo vers votre ordinateur portable pour les modifier. La compatibilité ne devrait pas être un problème pour la plupart, mais des problèmes de stockage des fichiers peuvent survenir.

Q: La carte sera-t-elle sûre?

R: De nombreux bons fabricants de cartes microSD s’assurent que leurs produits sont antichoc, résistants à la température, à l’eau et aux rayons X. En cas de problème, la plupart des OEM offrent une garantie à long terme, voire à vie. Cependant, toutes les données stockées seront probablement perdues en cas de dommage.