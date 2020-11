Les meilleures bandes-annonces en streaming de la semaine: The Midnight Sky, The Crown, et plus

Bienvenue dans une autre semaine de nouvelles bandes-annonces de films et de teasers télévisés pour des titres destinés à des services de streaming populaires. Pendant que vous vous préparez à diffuser la saison 2 de The Mandalorian sur Disney Plus ce week-end, jetez un œil à tout le contenu formidable qui vous attend au cours des prochains mois.

Cette semaine, nous avons une nouvelle bande-annonce pour la saison 4 du drame royal britannique The Crown. Nous avons également eu notre premier regard sur un George Clooney barbu dans le prochain conte post-apocalyptique de Netflix The Midnight Sky, et une nouvelle bande-annonce pour une série télévisée basée sur la chanteuse américano-mexicaine Tejano Selena.

Les meilleures nouvelles bandes-annonces de films et teasers TV pour les services de streaming

The Crown (saison 4)

Les griffes sont dans ce nouveau trailer de la saison 4 de The Crown sur Netflix. Cette fois, nous voyons la reine Elizabeth d’Olivia Colman affronter Margaret Thatcher de Gillian Anderson dans un choc d’idéologies et une lutte pour le pouvoir. Pendant ce temps, Emma Corrin entre en tant que Diana, décrivant les difficultés de la princesse à s’intégrer à la famille royale.

De Staying Alive à Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé, les Bee Gees nous ont offert quelques-uns des plus grands succès de tous les temps. Cette nouvelle bande-annonce nous ramène aux jours de gloire des frères Barry, Maurice et Robin Gibb. Il se mêle également aux interviews de célébrités avec Justin Timberlake, Noah Gallagher et Nick Jonas. Le documentaire sera présenté en première sur HBO Max le 12 décembre.

Deux semaines à vivre

C’est la première apparition télé de Maisie Williams après Game Of Thrones. La nouvelle bande-annonce de la série limitée HBO Max montre Williams comme un début de 20 ans, quelque chose d’extraordinaire pour venger la mort de son père après avoir fui sa mère préparant la fin du monde. En chemin, elle intègre deux frères dans son plan et ce qui est censé suivre est une aventure comique.

Selena: la série

Vous vous souvenez du film de Jennifer Lopez de 1997, Selena? Netflix a développé l’histoire du chanteur américano-mexicain Tejano dans un drame biographique en neuf parties. La série télévisée met en vedette Christian Serratos (The Walking Dead) dans le rôle de Selena Quintanilla et explore le parcours de la chanteuse, d’une petite artiste à la plus réussie interprète latine de tous les temps.

Le ciel de minuit

Clooney dirige et joue dans cette adaptation du roman acclamé Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton. La nouvelle bande-annonce du film montre un Clooney barbu en tant que scientifique solitaire, courant pour avertir une paire d’astronautes de retourner une Terre détruite.

Fou, pas fou

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens tuent? Ou pourquoi vous n’êtes pas enclin au meurtre? Ce nouveau documentaire HBO Max plonge dans l’esprit des personnes violentes, y compris le tueur en série Ted Bundy. Il est dirigé par Alex Gibney, réalisateur primé aux Oscars, et suit les recherches du psychiatre Dr. Dorothy Otnow Lewis, une experte en psychologie des meurtres. Regardez la nouvelle bande-annonce du film ci-dessous.

Devenir toi

Ce prochain docu-série Apple TV Plus raconté par Olivia Colman est raconté à travers les yeux de plus de 100 enfants à travers le monde. Il explore comment nos 2000 premiers jours sur terre façonnent le reste de nos vies, y compris comment nous apprenons à parler, à penser et à bouger. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Le tigre blanc

Avec Priyanka Chopra Jonas, ce prochain original de Netflix raconte l’histoire d’un pauvre conducteur indien qui utilise son esprit et sa ruse pour se libérer des chaînes de la servitude. La nouvelle bande-annonce du film commence sur une note légère avec le protagoniste exprimant son amour pour le service. Cependant, cela prend rapidement une tournure sombre alors qu’il est vu se faire botter et gifler par ses employeurs, établissant les prémisses de sa vengeance.

