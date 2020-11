Les meilleures alternatives à Google Photos: gardez vos photos en sécurité

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le stockage illimité sur Google Photos arrive malheureusement à sa fin en juin 2021, toutes les photos téléchargées par la suite étant comptabilisées dans votre stockage gratuit de 15 Go sur Google Drive. Cela signifie qu’au mieux, il vous reste quelques années de stockage gratuit avant de devoir commencer à payer pour plus d’espace.

Pour ceux qui souhaitent quitter le navire tôt, la bonne nouvelle est qu’il existe déjà plusieurs alternatives Google Photos sur le marché. La mauvaise nouvelle est qu’aucun d’entre eux n’offre le même ensemble de fonctionnalités, et certains nécessitent beaucoup plus d’efforts pour être mis en place. Voici un aperçu de vos meilleures options!

Meilleures alternatives Google Photos

Devez-vous arrêter d’utiliser Google Photos?

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Avant d’entrer dans les alternatives de Google Photos, il vaut la peine de se poser la question: vaut-il mieux payer pour plus de stockage sur Google Photos?

La réponse est probablement oui. Le stockage illimité gratuit n’était qu’une partie de ce qui faisait de Google Photos la meilleure option. La possibilité de rechercher rapidement dans votre photothèque par date, lieu ou mot-clé est incroyablement utile, et aucun autre service ne peut y correspondre.

Une autre chose à considérer est qu’aucune de ces alternatives ne sera gratuite pour toujours. La plupart ont une capacité gratuite encore plus petite que Google Drive, et certains nécessitent également des frais d’abonnement matériel ou logiciel. Dans la plupart des cas, il vaut mieux mordre la balle et payer 2 $ par mois (ou 20 $ par an) pour 100 Go une fois que vous avez atteint la limite.

Il convient également de noter que les propriétaires de Pixel conservent un stockage Google Photo gratuit et illimité. Ce sont également d’excellents téléphones avec des options pour tous les budgets. Vous pouvez en savoir plus sur cette gamme ici.

Avec cela à l’écart, voici les meilleures alternatives Google Photos pour ceux qui veulent couper le service de leur vie pour de bon.

Photos chez Amazon

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Pour ceux qui se sont trop habitués à un stockage vraiment illimité, Amazon Photos est un excellent remplacement. Mieux encore, vous l’avez déjà si vous payez pour Amazon Prime.

Amazon Photos est essentiellement un stockage cloud illimité, mais uniquement pour les photos. Vous pouvez stocker 5 Go de vidéos et d’autres fichiers, mais vous devez payer plus que cela. Il dispose cependant de certaines fonctionnalités de recherche par mot-clé. Ils ne sont pas aussi bons que ceux de Google, mais c’est mieux que rien. Vous pouvez également enregistrer des photos en qualité d’origine.

Comme Google Photos, l’application synchronise automatiquement vos photos et vous pouvez également les partager avec les membres de votre famille. Le stockage illimité de photos peut être partagé avec jusqu’à six membres de la famille sur un seul abonnement. Cependant, si vous annulez votre abonnement Amazon Prime, vous perdrez l’accès à vos photos, et elles peuvent même être supprimées définitivement.

Dropbox

Crédit: Jon Fingas / Autorité Android

Dropbox est un service de stockage en nuage très populaire, et s’il est configuré correctement, il peut servir d’alternative décente à Google Photos. Vous pouvez synchroniser automatiquement toutes les photos de votre téléphone vers un emplacement sécurisé dans le cloud. Il possède également certaines des meilleures intégrations tierces de tous les fournisseurs de cloud.

Cependant, la version gratuite est limitée. Vous n’obtenez que 2 Go de stockage (contre 15 Go avec Google Photos et quelques autres), et les forfaits payants sont nettement plus chers que ses concurrents. Ce que vous obtenez en retour, ce sont des fonctionnalités de sécurité et de productivité supplémentaires, qui peuvent en valoir la peine si vous ne souhaitez stocker que des photos de vos enfants.

Flickr

Flickr existe depuis longtemps, mais tout le monde ne sait pas qu’il offre d’excellents plans de stockage de photos. Il est principalement destiné aux photographes professionnels et amateurs comme un moyen d’héberger et de partager des photos de haute qualité, mais il peut également être idéal pour les utilisateurs quotidiens.

L’application propose la synchronisation automatique de toutes vos photos ou des téléchargements individuels si vous souhaitez simplement enregistrer les meilleures photos. Les photos et les vidéos peuvent être définies comme privées pour garder les regards indiscrets hors de votre vie personnelle. Comme il est conçu pour les photos à partir de zéro, tout organiser dans des albums est également un jeu d’enfant.

Les plans gratuits offraient auparavant 1 To de stockage, mais ils sont désormais limités à 1000 photos. Si vous voulez un stockage illimité, vous devrez vous procurer Flickr Pro, qui coûte 7 $ par mois (ou 60 $ par an).

Apple iCloud

Si vous avez un iPhone, il y a de fortes chances que vous utilisiez déjà iCloud. C’est un outil de stockage dans le cloud tout aussi robuste que Google Drive, s’il ne le dépasse pas dans certains cas. Photos iCloud est la partie sur laquelle nous allons nous concentrer ici, et comme Google Photos, c’est un moyen facile de conserver toutes vos photos en toute sécurité dans le cloud. Il n’a pas les mêmes capacités de recherche, mais vous pouvez accéder à vos photos à partir de pratiquement n’importe quel appareil.

Les utilisateurs gratuits sont limités à 5 Go de stockage, mais Apple iCloud propose certains des plans d’expansion les moins chers. 50 Go fonctionnent à seulement 1 USD par mois, 200 Go à 3 USD par mois et 2 To à seulement 10 USD par mois. Vous pouvez également économiser de l’argent sur d’autres abonnements en les regroupant avec Apple One.

Cependant, si vous n’êtes pas un utilisateur d’iPhone, vous voudrez chercher ailleurs. Il n’y a actuellement pas de support officiel pour les téléphones Android, et il ne semble pas que cela arrive de si tôt. Vous pouvez accéder à certaines fonctions limitées via un navigateur mobile, mais il n’offre pas le même niveau de commodité.

OneDrive

La prochaine étape est la solution de stockage cloud de Microsoft. OneDrive est un choix populaire pour les utilisateurs professionnels en raison de son intégration avec les applications Office, mais c’est également un remplacement efficace de Google Photos. Vous pouvez télécharger l’application sur votre téléphone et la synchroniser automatiquement vos photos sur le cloud. La galerie permet de rechercher et de balise automatiquement les images en fonction de leur contenu (tout comme Google Photos).

La version gratuite est plus limitée à seulement 5 Go, mais vous pouvez l’augmenter jusqu’à 100 Go pour seulement 2 $ par mois. Les utilisateurs de Microsoft 365 bénéficient également de 1 To de stockage dans le cadre du plan de 7 USD par mois (ou 70 USD par an). Cela en fait un choix naturel pour toute personne qui utilise des applications Microsoft à des fins professionnelles ou personnelles.

Votre propre serveur

La dernière alternative à Google Photos est de loin la plus compliquée, mais la plus polyvalente. La configuration de votre propre serveur cloud vous donnera un contrôle total sur vos fichiers et vous libèrera des abonnements persistants à n’importe quel service.

Cependant, cela prendra beaucoup plus de temps et d’efforts que tout autre service sur le marché. Vous pouvez utiliser Plex, Synology, OwnCloud ou un certain nombre d’autres services pour ce faire, mais cela nécessitera un certain savoir-faire technique.

