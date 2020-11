Les médecins mettent en garde contre les défis de la vaccination contre le coronavirus pour les médecins généralistes déjà sous pression

Les médecins ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’énorme défi logistique que représente l’administration d’un vaccin potentiel Covid-19 à travers la population du Royaume-Uni après son émergence, le NHS pourrait être invité à commencer le processus dès le mois prochain.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a assuré aux députés que le NHS serait prêt à déployer le vaccin contre le coronavirus à partir de décembre une fois qu’il sera approuvé par les régulateurs de la sécurité.Il a annoncé plus tôt qu’il donnerait aux généralistes un financement supplémentaire de 150 millions de livres sterling pour les soutenir dans le déploiement du vaccin et a déclaré qu’il pensait que le personnel du NHS le ferait. «Relever ce défi». La newsletter i dernières nouvelles et analyses Soutien nécessaire pour les médecins généralistes Mais les organismes de santé ont averti que la pression accrue sur les services de soins communautaires en raison de la pandémie rendrait une tâche déjà ardue de vaccination de larges pans de la population plus difficile. le vaccin pourrait atteindre le Royaume-Uni dès le mois prochain, mais les généralistes seront-ils prêts? (Photo: Reuters) En outre, le vaccin Pfizer / BioNTech, qui a fourni lundi des résultats d’essais cliniques prometteurs, doit être stocké en dessous de -70 degrés Celsius, ce qui pourrait créer des problèmes de transport et de stockage pour les cabinets de médecins généralistes chargés de l’administrer. Les groupes médicaux ont exhorté les organes gouvernementaux à fournir plus de détails et de soutien aux chirurgies pour leur permettre de se préparer et ont averti que le Royaume-Uni était «loin de garantir que les vaccinations dans les chirurgies locales commenceront en décembre». Professeur Martin Marshall, président du Royal College des médecins généralistes (RCGP), a déclaré qu’il y avait des questions auxquelles il fallait répondre sur la façon dont les pratiques seraient capables de faire face à l’administration du vaccin en plus des programmes de vaccination antigrippale existants, ainsi que de la pression accrue sur les chirurgies en raison de la fermeture de certains services hospitaliers en lock-out. Le vaccin est une chance de reprendre la vie avant Covid pour de nombreuses personnes (Photo: AP) «Les médecins généralistes et nos équipes font plus de consultations qu’avant la pandémie, offrent le plus grand programme de vaccination contre la grippe jamais organisé et se préparent à pressions hivernales habituelles », a déclaré le professeur Marshall. «Nous devons comprendre quelles tâches doivent être hiérarchisées pour renforcer la capacité de toute implication dans le programme de vaccination Covid – et comment cela doit être associé au programme de vaccination contre la grippe.» Il y aura aussi probablement des défis logistiques à surmonter, par exemple en ce qui concerne l’approvisionnement et le stockage. du vaccin – ce qui peut nécessiter un équipement nouveau ou supplémentaire pour certaines pratiques. »Il a déclaré que la nouvelle du taux de succès du vaccin était« un pas dans la bonne direction »et a déclaré que le RCGP était« désireux de travailler avec les gouvernements du Royaume-Uni. , ainsi que des collègues du Comité des médecins généralistes de la BMA, pour s’assurer que tout programme de vaccination est déployé de manière sûre et efficace, tout en garantissant la continuité des soins de routine aux patients. »Le personnel du NHS« aux prises avec l’épuisement professionnel »Le BMA a averti que le personnel du NHS était déjà débordé ( Photo: Getty) Il a ajouté: «Les médecins généralistes et nos équipes à travers le Royaume-Uni sont très expérimentés dans la mise en œuvre de programmes de vaccination avec des taux de participation élevés. Tant que notre service dispose de ressources adéquates, il est logique que la médecine générale joue un rôle central dans l’administration du vaccin Covid-19. »Le Dr Richard Vautrey, président du comité des médecins généralistes de la British Medical Association (BMA), a déclaré le déploiement de le vaccin serait une «entreprise très difficile». En savoir plus L’accès aux vaccins Covid doit être un droit humain mondial – pas seulement pour les pays riches qui peuvent se le permettre Il a dit qu’il était «juste» que les chirurgies des médecins généralistes conduisent le processus de vaccination en raison de leur position dans les soins de santé communautaires. «étaient déjà aux prises avec des charges de travail toujours croissantes et un épuisement professionnel du personnel à la suite de la première vague de pandémie» et auraient besoin de «soutien […] patience et compréhension ».« Un long chemin à parcourir »Les organismes de santé ont averti qu’il y a d’énormes défis à relever avant que les médecins généralistes puissent administrer un programme de vaccination à grande échelle (Photo: Getty)« Avec un certain nombre de processus d’approbation encore à faire, nous sommes un long loin de garantir que les vaccinations lors des chirurgies locales commenceront en décembre – mais les pratiques, travaillant ensemble dans leurs régions, seront prêtes », a déclaré le Dr Vautrey. «Nous savons que ce sera une entreprise très difficile, d’autant plus que le personnel est déjà aux prises avec des charges de travail toujours croissantes et l’épuisement du personnel depuis la première vague de la pandémie. Par conséquent, les pratiques auront besoin d’un soutien à la fois national et local, ainsi que de la patience et de la compréhension du public alors qu’ils se lancent dans cette campagne sans précédent. «Comme ils le font souvent, les pratiques relèveront le défi, mais ont maintenant besoin d’être rassurées et de détails de la part du NHS. L’Angleterre aussitôt que possible autour du programme afin qu’ils aient suffisamment de temps pour se préparer à quelques mois intenses à venir. Lire la suite Les effets secondaires du vaccin contre la grippe expliqués: Pourquoi le NHS décrit le vaccin comme « sûr et efficace » pour les enfants et les adultes Hancock « confiant que le NHS livrera » Selon les documents du NHS England, des cliniques de généralistes dédiées seront mises en place pour administrer le vaccin de 8 h 20h sept jours sur sept, y compris les jours fériés si nécessaire. Ils devront disposer d’un espace frigo disponible au début du mois de décembre et «pouvoir administrer au moins 975 doses par semaine ou plus», indiquent les documents. Et les pratiques recevront un paiement de 12,58 £ pour chaque dose d’un vaccin contre le coronavirus. S’exprimant à la Chambre des communes mardi, le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il avait «confiance» que le NHS serait en mesure de fournir un vaccin Covid approuvé malgré qu’il s’agisse d’un «mammouth logistique ».Matt Hancock a déclaré mardi que le NHS était à la hauteur du défi de livrer tout vaccin approuvé (Photo: Getty) M. Hancock a déclaré que les travailleurs du NHS relèveraient le défi d’être prêts à« injecter de l’espoir dans des millions d’armes. Il a déclaré aux députés: «Je peux dire à la Chambre que la nuit dernière, nous avons écrit aux médecins généralistes pour leur fournir 150 millions de livres de soutien immédiat et leur expliquer ce dont nous avons besoin, en travaillant aux côtés des hôpitaux et des pharmacies pour préparer le déploiement. «Le déploiement du vaccin impliquera de travailler de longues journées et week-ends, et il s’ajoute à tout ce que le NHS a déjà fait pour nous cette année, et je tiens à remercier à l’avance mes collègues du NHS pour le travail que cela impliquera. Je sais que Ils relèveront ce défi d’être prêt lorsque la science sera bonne pour injecter de l’espoir dans des millions d’armes cet hiver. »Dans une interview précédente avec BBC Breakfast, il a reconnu que les exigences spécifiques de la chaîne du froid de ce vaccin« ajouteraient aux complications logistiques ». mais a déclaré que cela était connu et avait «fait partie de notre planification pendant un certain temps». Il a déclaré: «Cela va être un effort colossal pour déployer ce que le NHS dirige – nous y travaillons depuis des mois. l’anticipation de ce qui va bien.

