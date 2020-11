Les médecins généralistes demandent des conseils sur les traitements à réduire pour mettre en œuvre le programme de vaccination Covid-19

Les médecins ont appelé à des conseils sur les services à réduire afin d’éliminer les programmes de vaccination contre la grippe et le coronavirus.Le Collège royal des médecins généralistes a déclaré qu’avoir deux programmes de vaccination de masse en cours simultanément était «sans précédent», et que les médecins doivent également être en mesure de le faire. Ses commentaires interviennent après que le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré que les personnes de plus de 50 ans auraient droit à un vaccin contre la grippe gratuit à partir du début du mois prochain. Le groupe d’âge peut être vacciné par son médecin généraliste ou son pharmacien en Angleterre à partir du 1er décembre Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a également déclaré que l’armée et le personnel du NHS étaient prêts à déployer un vaccin contre le coronavirus à travers le Royaume-Uni à partir de début décembre, et fonctionneront. sept jours sur sept »pour le faire. Il sera délivré par des maisons de soins, des médecins généralistes et des pharmaciens, ainsi que des centres de vaccination« incontournables »installés dans des lieux tels que des salles de sport. Sensible Professeur Martin M arshall, président du Collège royal des médecins généralistes, a déclaré que l’extension du programme de vaccination contre la grippe aux personnes âgées de 50 à 64 ans était raisonnable, mais il a averti que l’ampleur du défi auquel sont confrontés les médecins généralistes et leurs équipes pour dispenser le programme contre la grippe ne doit pas être sous-estimée. car il sera également central dans la fourniture d’un vaccin contre le coronavirus. Il a ajouté: «Avoir deux programmes de vaccination de masse en cours d’exécution simultanément est sans précédent – et nous devons également être en mesure de continuer à fournir les soins vitaux pour lesquels nos patients comptent sur nous.» Nous avons également appelé pour une assurance concernant l’approvisionnement du vaccin antigrippal pour le groupe élargi de personnes qui y ont désormais droit – ce que nous avons reçu. Les GP n’ont pas été avertis du droit étendu au vaccin contre la grippe (Photo: Kirsty O’Connor / PA Wire) également encouragé d’entendre que le travail est en cours pour augmenter la main-d’œuvre pour administrer le vaccin Covid-19. «Il est maintenant vital que les médecins généralistes et nos équipes reçoivent des détails sur la façon dont cela fonctionnera en conjonction avec le programme Covid-19, dès qu’ils sont disponibles lable – ainsi que la clarté sur les tâches qui peuvent être réduites en médecine générale pour créer la capacité de le faire tout en continuant à fournir les soins vitaux Les médecins généralistes et nos équipes le font au quotidien. »Pas d’avertissement Dr Richard Vautrey, président du comité des médecins généralistes chez la BMA, a déclaré que les pratiques n’avaient pas été prévenues avant l’annonce de la prolongation du programme de vaccination contre la grippe ni fournies aucune information afin de répondre aux demandes des patients. Il a ajouté: «Les patients ont naturellement essayé de prendre des rendez-vous après la annonce de l’extension du programme de vaccination contre la grippe à tous les 50-64 ans, mais bien que les pratiques savaient qu’une décision à ce sujet pourrait être prise ce mois-ci, elles n’ont pas reçu d’avertissement préalable ni reçu les informations nécessaires pour réagir de manière appropriée à leurs patients. «Les médecins généralistes et leurs équipes ont, ces dernières semaines, administré avec succès des millions de vaccins contre la grippe pour protéger leurs patients, et bien plus qu’à l’heure actuelle la «Ils vont désormais accéder au stock national pour s’assurer que ce nouveau groupe dans leurs communautés est également protégé.« Une fois qu’ils auront suffisamment de fournitures, les cabinets contacteront alors les patients pour proposer des rendez-vous soit à leur cabinet médical local, soit dans une clinique spécifique.

