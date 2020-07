Les médecins et les dentistes du NHS se voient accorder une augmentation de salaire – mais les infirmières et le personnel des services sociaux ont été «  snobés  »

Les dentistes et médecins du NHS à travers le Royaume-Uni recevront une augmentation de salaire de 2,8%, antidatée à avril, a confirmé le secrétaire à la Santé Matt Hancock.Le gouvernement a accepté intégralement les recommandations salariales du dernier organe d’examen sur la rémunération des médecins et dentistes (DDRB ), qui prend en compte une série de preuves provenant du NHS et des syndicats. Cette indemnité vaut, en rémunération de base, entre 2200 £ et 3000 £ pour les consultants, entre 1100 £ et 2100 £ pour les médecins spécialisés, et entre 1500 £ et 2600 £ pour les spécialistes associés.Le bulletin d’information a coupé le bruit L’annonce ne couvre pas les infirmières et les assistants de santé, qui font partie des plus d’un million de travailleurs du NHS couverts par un accord salarial de trois ans conclu en 2018. L’Institut de recherche sur les politiques publiques pense tank a déclaré que ne pas inclure les infirmières et les soignants était « impardonnable » et un « camouflet injustifiable ». Le secrétaire à la Santé Matt Hancock fait une déclaration sur les actions du gouvernement sur le coronavirus à la Chambre des communes, à Londres (Ph oto: PA) Dame Donna Kinnair, directrice générale du Royal College of Nursing, a déclaré qu’il n’était pas acceptable de faire attendre les infirmières un an, ajoutant: «Cette année, de toutes les années, il est temps de valoriser ces professionnels et de commencer à combler les dizaines de milliers de postes vacants. »Des centaines de décès Plus de 300 membres du personnel soignant et du NHS, dont des médecins, des infirmières et des assistants de santé, sont décédés rien qu’en Angleterre après avoir contracté Covid-19, beaucoup le faisant alors qu’ils soignaient des patients. Les prestataires de services sociaux ont accusé le gouvernement de «contourner» le problème des bas salaires du personnel soignant. Les associations de soins ont appelé à agir pour remplacer le «discours du bout des lèvres», après quelques mois épuisants de coronavirus au cours desquels le personnel de soins de première ligne s’est «mis en danger». M. Hancock a déclaré: «Ces derniers mois ont été une période incroyablement difficile pour notre Le NHS, et la détermination, le professionnalisme et le dévouement du personnel ont été mis en évidence tout au long. »La secrétaire à la Santé de l’Écosse, Jeanne Freeman, a déclaré que l’augmentation de salaire supérieure à l’inflation garantira que le personnel médical supérieur en Écosse« continuera à être le mieux payé du Royaume-Uni ». BMA Scotland a déclaré que la hausse de salaire était une étape «sur la longue route pour restaurer le moral des médecins et améliorer la vie professionnelle des médecins». Safran Cordery, directeur général adjoint de NHS Providers, a salué l’augmentation de salaire, mais a déclaré: «Reconnaissance de la pression exercée par les soins sociaux le personnel continue d’être en difficulté en raison de la pandémie est également vitale grâce à l’augmentation du financement des autorités locales et à une solution urgente mais à long terme pour le secteur. «L’énorme valeur que le public détient pour le NHS et le personnel soignant et leurs efforts extraordinaires pour assurer notre sécurité n’a jamais été aussi clair et il est vital que tous les groupes soient reconnus pour leur travail.

