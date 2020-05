Les Marseillais sur W9 : la fin de la saison sera pour bientôt

La saison de « Les Marseillais aux Caraïbes » sera bientôt finie. Une annonce de la chaîne W9 a officialisé que Carla Moreau, Julien Tanti ou encore Manon Tanti quitteront bientôt la chaîne.

L’émission « Les Marseillais » faisait partie du quotidien de nombreux spectateurs français dans l’Hexagone, voire à travers le monde. Beaucoup de téléspectateurs se sont habitués à cette émission. D’autant plus que celle-ci les tient en haleine, notamment grâce à des anecdotes intéressantes sur le quotidien des candidats à cette téléréalité. Ce programme va bientôt se terminer au grand dam de ses fans inconditionnels.

La fin des Marseillais de W9 approche à grands pas. La saison aux Caraïbes, après avoir bercé les téléspectateurs pendant trois mois, va rendre l’antenne. Pour être plus précis, cette émission de téléréalité qui a su conquérir le cœur du public prendra fin au mois de juin. En effet, le dernier épisode de ce programme à succès va être diffusé sur la chaîne W9 le jeudi 11 juin vers 20 h. Ce sera pour les inconditionnels de cette série une dernière occasion de s’imprégner des aventures de Maeva Ghennam, Kevin Guedj ou encore Carla Moreau. Ces candidats profiteront de leur dernier moment à l’antenne de la chaîne de la TNT au Mexique, plus précisément à Tulum, et ce, avant leur grand retour à Marseille. La semaine qui suit cet ultime épisode, le programme sera remplacé par des rediffusions de « Un dîner presque parfait » une autre émission à succès de W9. Cependant, bien que très apprécié, ce programme sur la cuisine ne pourra pas atteindre les scores d’audience des « Marseillais ».

Les petits problèmes quotidiens des candidats de l’émission « Les Marseillais », dont Benjamin Samat, Greg ou encore Julien Tanti suscitent l’intérêt, voire l’émoi du public. Ce programme a ainsi battu des records d’audience.

Une saison qui a cartonné

En matière d’audience, cette émission de la chaîne de la TNT atteint des sommets. En effet, chaque soir, elle rassemble approximativement 1 million de téléspectateurs. Ce qui représente environ 3,6 % de l’audience.

Le succès fulgurant du programme ne s’explique pas uniquement par son concept ni les anecdotes sur les candidats. En effet, le confinement contribua également à ce record d’audience. Notez par ailleurs que l’épisode du 14 avril 2020 a réalisé une véritable prouesse en rassemblant près de 1,5 million de téléspectateurs.

Qu’en est-il de la prochaine saison ?

Les inconditionnels de cette téléréalité devront s’armer de patience, car dans ce contexte de crise, la prochaine saison ne sera pas pour bientôt. Il faut d’ailleurs noter que plus d’un programme a dû retarder leur tournage pour cause de confinement. La réalisation des « Apprentis Aventuriers » a, par exemple, été annulée en raison de cette pandémie. Par ailleurs, W9 n’a pas encore mentionné de date pour le tournage de « Les Marseillais vs Le Reste du Monde ».

Pour satisfaire les plus grands fans de cette téléréalité, la chaîne propose sur sa plateforme 6Play une rediffusion intégrale des saisons des « Marseillais » à partir de 2015.

Les Marseillais profitent d’un succès qui n’est pas prêt de s’essouffler

Pour information, le programme « Les Marseillais » a été diffusé pour la première fois le 19 novembre 2012. Il a mis en avant plusieurs personnalités, pour ne citer que Kevin Guedj, Shanna Kress et bien d’autres encore. Cette émission constituait un véritable coup de pouce pour ses célébrités, car elle leur a permis de faire décoller leur renommée. Désormais, ces personnalités sont très suivies sur les réseaux sociaux.

Retenez que la téléréalité « Les Marsellais » s’inspire du programme « Les Ch’tis ». D’ailleurs, Ces deux émissions présentement le même concept. L’émission « Les Marseillais » permet aux téléspectateurs de suivre l’aventure des candidats qui viennent principalement de la région de Marseille et dont le métier est axé sur l’univers nocturne. Le quotidien de ces participants lors de leur périple à travers le monde est mis en avant dans le programme.

Depuis les dernières saisons, le métier de ceux qui participent à ce programme n’est plus mis en avant. D’ailleurs, ces candidats doivent exercer leurs talents dans d’autres domaines professionnels et sont contraints d’exercer de petits boulots comme celui de concierge, femme de ménage ou toiletteur pour chiens.