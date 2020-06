Les Marseillais : Carla Moreau avoue avoir perdu 15 kilos grâce à une liposuccion

Sur Snapchat, Carla Moreau atteste avec franchise qu’elle a perdu du poids récemment. La star des Marseillais de W9 avait admis qu’elle a eu recours à une liposuccion pour perdre ses kilos en trop.

Carla a vraiment pris du risque ! Cela fait plusieurs jours maintenant que la star des Marseillais, la télé-réalité de W9, dévoile une corpulence amincie sur les réseaux sociaux. Pour ses fans, cette perte de poids subite prouve qu’elle est passée par une chirurgie esthétique.

Pour réagir aux échos sur ses dernières publications sur les réseaux sociaux, Carla Moreau a décidé de ne plus faire de suspense à la fin du mois de mai sur Snapchat. En toute franchise, la maman de Ruby a admis qu’elle usait de la liposuccion pour éliminer les kilos qui la gênaient encore. « Plusieurs d’entre vous me demandaient si j’avais fait une liposuccion… J’ai attendu que tous mes bleus s’éclipsent avant de vous montrer mon nouveau corps, mais comme vous étiez trop intrigués à ce sujet, je l’avoue, oui, j’ai eu recours à une liposuccion » a-t-elle avoué. Elle a ainsi affirmé l’incertitude des internautes.

« Mon ventre s’est un peu déformé et je n’ai pas eu le courage pour faire du sport intensif »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carla Moreau (@carlamoreau_____) le 25 Avril 2020 à 8 :13 PDT

Après, Carla Moreau a expliqué qu’avant de faire cette liposuccion, elle a suivi un régime. « Je ne l’ai pas fait pour perdre mes kilos, car j’ai pu perdre 12 kilos et il me restait 3 kilos à éliminer. J’ai pu aller jusqu’à 53 kilos. Avant ma grossesse, je pesais 49 kilos, mais j’avais un petit souci au niveau du bassin, car celui a pris du volume. Malheureusement, ça n’a pas changé… et c’est vrai que mon ventre est devenu un peu aplati et je n’ai pas le courage de faire du sport intensif. J’avoue qu’au début, j’étais un peu déprimé après l’opération, comme j’avais accouché, a-t-elle déclaré. Je n’osais plus me mettre en maillot de bain, car j’étais vraiment complexée, telle est la raison de ma motivation, je me détestais, c’était une galère. Maintenant, je me sens mieux dans ma peau. J’ai fait des commandes de bikinis, et je vais vous montrer tout ça ! »

Pour son mariage, Carla Moreau s’est lancé un défi

Carla Moreau vient d’accoucher et elle est vraiment découragée à cause de ses kilos en trop qu’a laissés sa grossesse. Elle était en larmes sur Snapchat. La chérie de Kevin Guedj et maman de la petite Ruby était en larmes sur Snapchat et a pris la décision de se fixer un objectif vraiment spécial pour son mariage.

Tout le monde sait que le confinement crée des changements dans les couples. Il en est de même pour Carla Moreau et Kevin Guedj. Le mariage du couple star des Marseillais est prévu avant la fin de l’année, alors que leur projet est loin d’être prêt. Le papa de Ruby a expliqué sur les réseaux sociaux il y a quelques jours « on ne sait pas si on va devoir le repousser. Si on pourra l’organiser à temps ». Mais à part l’organisation du mariage, un autre problème préoccupe Carla Moreau : ses kilos de grossesse. Quand elle était enceinte de Ruby, la star s’est confié avoir pris 15 kilos. Ce poids, elle l’a déjà perdu, mais elle est encore complexée du fait de ne pas retrouver sa silhouette d’avant. En larmes sur Snapchat, elle rappelait la situation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Coulissesdelatéléréalité (@coulissestelerealite) le 28 Mai 2020 à 3 :12 PDT

« Mon corps d’avant me manque »

« À partir de demain, je vais essayer de faire un régime. Ce soir même, je vais commencer. Finis les desserts (…) Maintenant je fais attention à mon alimentation, car ça me pèse encore même si j’ai déjà perdu beaucoup de kilos depuis l’accouchement. Il m’était difficile de retrouver mon poids d’avant-grossesse et ça me gêne vraiment. D’ailleurs j’ai pleuré, j’ai vraiment du mal à le supporter », a évoqué la chérie de Kevin Guedj. Carla Moreau souhaite encore perdre dix kilos avant son mariage. Elle a donc pris une décision fondamentale avec l’homme de sa vie. « C’est vraiment ennuyeux de ne pas retrouver mon corps d’avant. Kevin va me soutenir et on va faire du sport une heure par jour. J’espère que ça va marcher et que je vais aller jusqu’au bout. Mon corps d’avant me manque. De plus, je me sens vraiment moche maintenant parce que je ne peux plus faire mes cheveux ou mes ongles. Ça me pèse vraiment. J’étais au bout de ma vie, mais là ça va mieux, fallait juste que ça sorte ». On espère tous que la maman de la petite Ruby atteindra son objectif quand le confinement sera terminé !