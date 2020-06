Les Marseillais aux Caraïbes : Océane lâche tout, Eloïse a peur !

Pour les fans de l’émission de téléréalité diffusée par la chaîne W9, « Les Marseillais aux Caraïbes », toutes les étapes réalisées par chaque candidat sont à scruter de près. Ces derniers jours d’ailleurs, on a pu voir l’épisode 70 dans lequel Océane, l’une des fameuses participantes, fait de croustillantes révélations.

C’était dans le 70e épisode du programme préféré des téléspectateurs de W9 que l’une des figures emblématiques des Marseillais avait dévoilé les secrets au sujet de ce fameux bisou avec Benjamin Samat. Plus précisément, la jeune femme bordelaise de 26 ans y avait affirmé s’être rapprochée un peu plus de ce dernier. C’était en effet lors de la séance de shooting photo que l’action s’est déroulée. À ce moment, elle paraissait être pleinement dans l’ambiance. Faux ! La starlette de 31 ans, Manon Marsault, était parmi ceux qui croyaient qu’elle l’était.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oceane El himer (@oceanelhimer) le 4 Juin 2020 à 10 :20 PDT

Et pourtant, ce n’était pas le cas, puisque la très chère sœur jumelle de Marine El Himer l’avait évidemment démenti. La mannequin de profession a certes avoué ne pas être emballée par son fameux baiser avec Benjamin Samat. Dans l’épisode 70 des « Marseillais aux Caraïbes » autrement dit, elle précise clairement n’avoir rien ressenti au moment de l’action. Face à cette révélation fracassante d’Océane, le jeune homme est resté sans voix. Autant dire qu’il était évidemment persuadé que c’était un mensonge.

Sinon, il ne faut pas oublier que lors de l’épisode précédent, la jeune mannequin semblait accabler par la perte de son amitié avec ce dernier. Pour tous ceux qui ont vu le fameux bisou, ils avaient naturellement imaginé quelque chose. Ce serait entre autres un moyen pour Océane de renouer des liens avec le jeune homme.

Quand l’heure est quant à elle venue pour Nicolas Tanti de poser avec Manon Marsault, ce dernier ne se sentait pas du tout dans son assiette. En d’autres mots, on pouvait dire qu’il était gêné, étant donné qu’il s’agit de sa belle sœur. Quoi qu’il en soit, il avait décidé de se laisser aller. Alors que les flashs ne cessaient de les éblouir, le petit frère de Julien Tanti avait finalement fini par se détendre et apprécier l’ambiance.

Sauve qui peut Eloïse !

Alors qu’Océane semblait s’amuser avec les sentiments de Benji, c’était la mer à boire du côté d’Eloïse. Lorsque les autres candidats étaient en effet partis pour prendre une partie de plaisir en faisant du kayak dans une cénote, les garçons avaient eu l’idée de faire peur aux filles. Et c’était le cas pour la jeune marseillaise de 21 ans qui avait la frousse. D’ailleurs, elle était visiblement en panique, puisqu’elle a été prise pour principale cible pas ses camarades. Prise à l’assaut par les autres candidats, la jolie blonde avait ressenti une sensation de terreur extrême.

Il s’agissait probablement d’un calme après la tempête, car juste après cette scène, on retrouve la bombe aux côtés de Nacca. Autrement dit, ils sembleraient qu’ils aient décidé de faire la paix et de se donner une nouvelle chance. Une bonne chose pour Eloïse au final ! De leur côté, la journée s’était avérée bonne pour Greg et Maeva. Tous les deux semblaient vivre le parfait amour d’après ce qu’on avait constaté.

Cette dernière devrait en profiter plus que jamais, puisque demain est un autre jour. Par ailleurs, elle devrait aussi se méfier et s’attendre à une grosse surprise. Le lendemain en effet, dans l’épisode 71 de l’émission « Les Marseillais aux Caraïbes », les téléspectateurs assisteront à la rupture entre les deux tourtereaux. Ce sera également l’occasion pour Jessica Thivenin de faire son retour en France, en compagnie de Garcia et Maylone. Elle en profite pour raconter son séjour.