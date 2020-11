Les marchés boursiers grimpent alors que les investisseurs essaient de donner un sens au «  chaos  » des résultats

Les marchés boursiers ont grimpé prudemment ce matin après que les investisseurs ont tenté de donner un sens au résultat des élections américaines, la course à la Maison Blanche étant trop proche pour l’appel. Dans un premier temps, l’ouverture de près de 1% en baisse.Donald Trump a remporté le triomphe dans la bataille électorale américaine tôt mercredi matin, malgré le décompte des votes dans de nombreux États. Il est à la traîne de Joe Biden dans les votes des collèges électoraux obtenus jusqu’à présent.Le bulletin i dernières nouvelles et analyses Les dernières mises à jour clés sur les résultats des élections américaines de 2020 Richard Berry, fondateur du site de comparaison goodmoneyguide.com, a déclaré: La fuite en avant des États-Unis vers l’impasse électorale, c’est la stabilité du marché. «Volatilité intense» «Alors que les avocats de la classe politique américaine se redressent, les investisseurs doivent se boucler pendant une période de forte volatilité qui pourrait durer des jours, voire des semaines. Nous devrions nous attendre à une période torride sur les marchés alors que des millions d’Américains se réveillent dans un cauchemar qui rappelle trop la paralysie Bush-Gore d’il y a deux décennies. »Trump a remporté le champ de bataille de la Floride, qui était largement considéré comme une victoire incontournable pour les 74- Après avoir chuté de 1,3%, l’indice paneuropéen Stoxx 600 a légèrement augmenté de 0,1% en milieu de matinée. Donald Trump déclarant la victoire sans que tous les votes aient été comptés a provoqué des turbulences sur les marchés (Photo: Frank Rumpenhorst / dpa via AP) Russ Mold, directeur de la plateforme d’investissement AJ Bell, a déclaré: «Trump déclarant qu’il a gagné sans que tous les votes soient compté a provoqué des turbulences sur les marchés. «Bien que cela soit peut-être caractéristique du comportement typique de Trump, ce n’était pas ce à quoi les marchés s’attendaient et nous connaissons donc de fortes fluctuations des prix des actifs. «Le chaos est la dernière chose que les gens veulent, en particulier lorsque le coronavirus cause tant de perturbations dans le monde. Nous sommes maintenant confrontés à la perspective de marchés volatils pendant des jours, voire des semaines, jusqu’à ce que les élections soient réglées. à la Maison Blanche. Il a déclaré: «Nous nous préparions pour une grande fête ce soir, nous gagnions tout et tout d’un coup cela a été juste annulé.» Stéphane Monier, CIO du gestionnaire de fortune Lombard Odier, a déclaré: «C’est beaucoup trop proche d’appeler, mais pour le moment, il est clair que le glissement de terrain démocrate suggéré par les sondages ne se concrétise tout simplement pas. En savoir plus Carte des résultats des élections américaines 2020 – en direct: Qui a remporté l’élection présidentielle dans tous les États jusqu’à présent Pour le moment, il semble bien que quiconque remporte la Maison Blanche, nous fassions face à un Congrès divisé. Cela a des implications considérables pour les marchés, principalement parce que cela signifie que tout type de programme de relèvement en cas de pandémie est encore difficile à approuver.

