Les maisons de soins en Angleterre peuvent autoriser les visiteurs après que le gouvernement a promis des tests Covid rapides et des EPI gratuits pour les proches

Les résidents des foyers de soins de tous les niveaux en Angleterre pourront voir leurs proches deux fois par semaine après que le gouvernement a promis des tests rapides et un EPI gratuit pour les proches.Un million de tests d’écoulement latéral à rotation rapide seront envoyés dans les établissements de soins pour dépister en toute sécurité les parents en visite. Le ministère de la Santé a déclaré qu’il y aurait suffisamment pour chaque résident de foyer de soins de voir deux êtres chers deux fois par semaine. Le programme sera déployé dans toute l’Angleterre à partir de mercredi et couvrira ce mois-ci, de sorte que la plupart des résidents pourront voir leur famille avant Noël.Le bulletin d’information sur la politique a coupé le bruitL’annonce fait suite aux préoccupations concernant le programme de tests de masse du gouvernement, avec son chef des opérations. , Le général Sir Gordon Messenger, avertissant lundi que cela prendrait jusqu’à «janvier et au-delà» avant que le programme ne soit entièrement déployé. Déploiement des tests de masse Matt Hancock a déclaré: « Je suis tellement heureux que nous soyons maintenant en mesure d’aider à réunir les familles » (Photo : Alberto Pezzali / PA Wire) Cependant, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les visiteurs des foyers de soins étaient désormais ciblés dans la première phase du déploiement des tests de masse. être séparé depuis si longtemps. La séparation a été douloureuse mais a protégé les résidents et le personnel de ce virus mortel. Je suis tellement heureux que nous puissions maintenant aider à réunir les familles et permettre aux gens d’avoir des contacts significatifs avec leurs proches d’ici Noël. » En savoir plus Travailler dans une maison de soins pendant la deuxième vague de Covid a été fatigant mais vraiment inspirant Le gouvernement autorise également les visites à domicile pour les résidents des maisons de soins de moins de 65 ans, à condition qu’ils aient un test négatif avant de retourner dans le milieu. Cependant, ils seront incapables de former une bulle de Noël avec leurs proches.Le ministère de la Santé a déclaré qu’il était toujours essentiel que les visiteurs portent des EPI et suivent d’autres mesures de contrôle des infections lors des visites à domicile. 46 millions d’articles supplémentaires d’EPI gratuits seront envoyés aux prestataires de soins de santé enregistrés auprès du chien de garde officiel, le CQC. Appels de soutien Le professeur Martin Green, directeur général de Care England, a salué le nouveau programme de test mais a ajouté: «En vue de ces plans prometteurs pour réussir son atterrissage, le secteur doit désormais bénéficier du soutien adéquat du gouvernement. «Nous apprécions les risques persistants associés aux visites, mais cela représente un pas en avant dans la bonne direction. Les relations les plus importantes dans la vie des gens sont avec les gens, où l’amour et la confiance sont partagés. »Plus tôt, Boris Johnson a exhorté les personnes visitant des parents âgés à Noël à passer un test de coronavirus.