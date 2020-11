Les maisons de retraite et les Britanniques vulnérables reçoivent des doses gratuites de vitamine D pour améliorer leur santé et «  se protéger contre Covid-19  »

Des doses gratuites de vitamine D seront envoyées aux résidents des foyers de soins et à d’autres Britanniques vulnérables pour améliorer leur santé et potentiellement se protéger contre Covid-19.La vitamine est une hormone qui est généralement transmise par la lumière du soleil, ce qui signifie que de nombreuses personnes risquent une carence cette année parce qu’elles Depuis janvier, le ministère de la Santé envoie quatre mois de vitamine D à 2,7 millions de personnes à travers l’Angleterre. Les foyers de soins recevront automatiquement un approvisionnement tandis que ceux jugés «cliniquement extrêmement vulnérables» – les mêmes personnes qu’il a été conseillé de protéger plus tôt cette année – se verront offrir la possibilité de participer au programme. La vitamine D est connue pour favoriser la santé des os et des muscles, et Public Health England (PHE) conseille à chacun de prendre un supplément pendant les mois d’automne et d’hiver. Il y a des preuves qu’il peut également aider à se protéger contre Covid-19, mais c’est la première fois depuis le début de la pandémie que le gouvernement britannique encourage activement son utilisation. » Réduire la pression » Les niveaux de vitamine D sont augmentés par la lumière du soleil mais scientifique des études suggèrent que les suppléments peuvent aider à éloigner le coronavirus (Photo: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / Getty) Matt Hancock a déclaré: «En raison des incroyables sacrifices consentis par les Britanniques pour contrôler le virus, beaucoup d’entre nous ont passé plus de temps à l’intérieur. année et pourrait être carencé en vitamine D. Le gouvernement prend des mesures pour garantir que les personnes vulnérables puissent accéder à un approvisionnement gratuit pour durer pendant les mois d’hiver plus sombres. Cela soutiendra leur santé générale, maintiendra leurs os et leurs muscles en bonne santé et réduira de manière cruciale la pression sur notre NHS. «Un certain nombre d’études indiquent que la vitamine D pourrait avoir un impact positif sur la protection contre Covid-19. J’ai demandé à Nice et à PHE de réexaminer les preuves existantes sur le lien entre Covid-19 et la vitamine D pour nous assurer d’explorer toutes les opportunités potentielles de vaincre ce virus. »Alison Tedstone de PHE a ajouté:« La vitamine D est importante pour nos os et la santé musculaire. Nous conseillons à tout le monde, en particulier les personnes âgées, celles qui ne sortent pas et celles qui ont la peau foncée, de prendre un supplément de vitamine D contenant 10 microgrammes par jour. »Ceux qui sont éligibles à une livraison gratuite de la vitamine dans la nouvelle année sont encouragés à acheter leurs propres suppléments dans une pharmacie ou un supermarché dans l’intervalle.