Les magasins peuvent-ils ouvrir au niveau 3? Qu’advient-il du commerce de détail non essentiel dans chaque niveau des nouvelles restrictions Covid

Le Premier ministre Boris Johnson a établi des plans sur le fonctionnement de l’Angleterre après la fin du verrouillage le 2 décembre.Le pays reviendra à une version renforcée du système à trois niveaux qui était en place avant le verrouillage. tiers, le Premier ministre a déclaré: «À partir de mercredi prochain, les gens pourront quitter leur domicile pour n’importe quel but et rencontrer d’autres personnes dans des espaces publics extérieurs, sous réserve de la règle des six, le culte collectif, les mariages et les sports de plein air pourront reprendre, et les magasins, Les soins personnels, les gymnases et le secteur des loisirs au sens large peuvent rouvrir. « Mais sans précautions raisonnables, nous risquerions que le virus dégénère en une vague hivernale ou nouvelle année. » Boris Johnson a déclaré que les nouveaux niveaux devaient être plus stricts (Photo: Jamie Lorriman / Daily Telegraph / PA Wire) Plus de 23 millions de personnes, dont les villes de Manchester, Birmingham, Newcastle, Sheffield et Bristol, font partie du troisième rang. Le reste de l’Angleterre – à l’exception d’environ 700 000 personnes à Cornwall et dans les îles de Wight et Scilly – est au niveau deux. Les magasins sont-ils ouverts au niveau 3? Le gouvernement a confirmé que tous les magasins non essentiels peuvent rouvrir à partir du 2 décembre dans tous les niveaux. Cela comprend les marchés intérieurs et extérieurs et les ventes de chaussures de voiture, ainsi que les centres commerciaux. L’obligation de porter des masques dans les magasins, à moins que vous ne soyez exempté, restera.La décision de garder les magasins ouverts apportera un soulagement pour beaucoup, avec les achats de Noël à l’approche des fêtes de fin d’année toujours un moment crucial pour le secteur de la vente au détail. Tous les magasins sont autorisés à ouvrir dans les zones de niveau trois (Photo: Andrew Matthews / PA Wire) Qu’est-ce qui doit fermer dans le niveau 3? Dans les zones de niveau 3, les éléments suivants seront obligés de fermer complètement: le sport et les cours organisés seront interdits à l’intérieur, avec certaines exemptions y compris pour les enfants, mais peut toujours aller de l’avant à l’extérieur. Dans les zones de niveau 3, vous ne devriez pas socialiser à l’intérieur avec quelqu’un en dehors de votre foyer.La socialisation sera également interdite dans la plupart des espaces extérieurs, autres que les lieux publics comme les parcs, où la règle de six s’appliquera. évitez de vous déplacer hors de la région, sauf pour des raisons essentielles, comme le travail, l’éducation et pour acheter de la nourriture ou des médicaments. Cependant, vous devriez travailler de chez vous si possible. Les mariages et les partenariats civils peuvent se dérouler avec un maximum de 15 invités, mais les réceptions ne sont pas autorisées. Les funérailles peuvent avoir un maximum de 30 invités, dont 15 à la veillée.Quelles zones sont dans chaque niveau? La carte ci-dessous montre quelles régions d’Angleterre sont placées dans chaque niveau lorsque le verrouillage prend fin: Afficher toutEt voici la liste complète des attributions de niveaux : Niveau 1: Alerte moyenne Sud-Est Sud-Ouest Niveau 2: Alerte haute North West CumbriaLiverpool City RegionWarrington et CheshireYorkshire West Midlands WorcestershireHerefordshireShropshire et Telford et WrekinEast Midlands Est de l’Angleterre SuffolkHertfordshireCambridgeshire, y compris PeterboroughNorfolkEssex boré, Thurrockford Keyshire et SouthBoughshire 32 la ville de LondresSouth East East SussexWest SussexBrighton et HoveSurreyReadingWokinghamBracknell ForestWindsor et MaidenheadWest BerkshireHampshire (sauf l’île de Wight), Portsmouth et SouthamptonBuckinghamshireOxfordshireSouth West South Somerset, Somerset West et Taunton-East leGloucestershireWiltshire et SwindonDevonTier 3: Très haute alerte North East Tees Valley Autorité combinée: HartlepoolMiddlesbroughStockton-on-TeesRedcar et ClevelandDarlingtonNorth East Combined Authority: SunderlandSouth TynesideGatesheadNewcastle upon TyneNorth TynesideCounty BlackshireBlancshire HumberlandWumberland-North-TynesideCounty-The-West York North YorkshireBlackshire et Newcastle-upon-TyneNorth Tyneside Stoke-on-TrentWarwickshire, Coventry et SolihullEast Midlands Derby et DerbyshireNottingham et NottinghamshireLeicester et LeicestershireLincolnshireSouth East Slough (le reste du Berkshire est niveau 2: alerte haute) Kent et MedwaySouth West BristolSouth GloucestershireNorth Somerset