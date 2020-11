Les magasins britanniques se préparant au «  cauchemar avant Noël  » craignent que le public les abandonne pour Amazon

Les détaillants de toute l’Angleterre se préparent à un «cauchemar avant Noël» avant le deuxième verrouillage national, certains craignant de ne pas survivre jusqu’à 2021. De nombreuses entreprises indépendantes, en particulier les librairies, craignent que les consommateurs se tournent vers Amazon pour acheter plus de Noël des cadeaux plus que jamais une fois que les détaillants non essentiels sont contraints de fermer leurs locaux physiques à partir de jeudi. Alors que la plupart des grands détaillants font également du commerce en ligne, de nombreux petits magasins et vendeurs indépendants n’ont pas la capacité de gérer un site Web ainsi qu’une boutique physique, et encore moins d’exécuter des commandes numériques. En réponse à l’annonce par Boris Johnson d’un nouveau lock-out national, celui-ci jusqu’au 2 décembre, le British Retail Consortium a averti que cette décision causerait des «dommages incalculables» dans la grande rue britannique. «Le commerce de détail fait face à un cauchemar avant Noël», a déclaré Helen Dickinson, directrice générale de l’association du commerce de détail. « [The lockdown] causera des dommages incalculables à la rue principale à l’approche de Noël, coûtera d’innombrables emplois et retardera de façon permanente la reprise de l’économie dans son ensemble, avec un effet minimal sur la transmission du virus », a-t-elle poursuivi. Étude de cas: Georgie Taylor, 23 ans, est une illustratrice de Hythe, Kent, qui vend son travail dans un magasin local et un marché couvert (Photo: Georgie Taylor) «Nous avons ouvert notre boutique au marché couvert vendredi – samedi il y avait déjà des rumeurs nous allions dans un deuxième verrouillage. Notre week-end d’ouverture était aussi notre week-end de clôture. «Même aujourd’hui, avant que le verrouillage n’ait commencé, cela décourageait les gens d’aller dans le magasin de la rue principale. Cela semble déjà sombre. «Boris Johnson a dit que nous n’entrerions pas dans un deuxième lock-out national, donc beaucoup d’entre nous n’y étaient vraiment pas préparés – c’était peut-être naïf. «Beaucoup de gens n’aiment pas laisser leurs achats de Noël avant décembre. Bien sûr, ils vont essayer de se préparer en lock-out. Comment les commerçants indépendants peuvent-ils se comparer? «Aux gens qui font leurs achats de Noël, je dirais, il suffit de regarder votre communauté locale et de voir comment vous pouvez aider. Si vous avez les moyens d’acheter un produit de remplissage dans un magasin indépendant, cela fait vraiment la différence. «Il est difficile d’être optimiste pour le moment. Ma principale préoccupation est que les gens ne voudront pas revenir après le verrouillage. Il a fallu un certain temps après le premier verrouillage pour que les gens reviennent par la porte. Et qui peut dire que celui-ci ne durera que quatre semaines? «Novembre et décembre sont généralement la meilleure période de l’année pour les détaillants. Nous réalisons les bénéfices qui nous permettent de traverser les mois calmes de janvier et février. Sans cela, comment pouvons-nous continuer? Conséquences «graves» Mme Dickinson a évoqué un article récent du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) qui déclarait que la fermeture de détaillants non essentiels lors du premier verrouillage national a un «impact très minime» sur les taux de transmission de Covid-19. «C’est grâce aux centaines de millions de livres que les détaillants ont dépensés pour rendre leurs magasins Covid sécurisés et sûrs pour leurs clients et collègues», a déclaré Mme Dickinson. «La fermeture annoncée aura un impact économique important sur la viabilité de milliers de magasins et de centaines de milliers d’emplois à travers le pays», a-t-elle ajouté. Les détaillants non essentiels ont perdu environ 1,6 milliard de livres sterling de ventes chaque semaine lors du précédent verrouillage. Un nouveau verrouillage à partir de la période très importante des achats de Noël entraînera presque certainement des pertes beaucoup plus importantes. Mme Dickinson a ajouté que les conséquences pour le commerce de détail local pourraient être «désastreuses» sans plus de soutien du gouvernement. Suite à l’annonce de samedi, de nombreux détaillants indépendants ont fait appel au public pour faire des achats en ligne localement si possible plutôt que de compter sur Amazon et les grandes chaînes de magasins. Mr Books, une librairie indépendante de Tonbridge, Kent, fait partie de ceux qui demandent au public de soutenir les entreprises locales. Bien que le magasin continuera à vendre des livres en ligne, le propriétaire Phil Holden a déclaré: « Je ne suis pas convaincu que nous réussirons une bonne partie de 2021. » Son fils, Jack Holden, a été tout aussi franc lorsqu’il a exhorté les membres de la communauté à faire du shopping local: «La librairie de mon père va être durement touchée par ce prochain verrouillage. S’il vous plaît, si vous voulez quelque chose à lire pendant que vous êtes à la maison – commandez par lui, pas par ce milliardaire ridicule [Amazon CEO Jeff] Bezos », dit-il. @kt_grant

