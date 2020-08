Les MAD Lions obtiennent une place en séries éliminatoires au LEC Summer Split avec une victoire sur Origen

MAD Lions est devenu la première équipe à remporter une place en séries éliminatoires dans le 2020 LEC Summer Split aujourd’hui après avoir détruit Origen dans un match de 28 minutes.

Leurs premiers choix de Sona et Lux ont apparemment pris Origen au dépourvu et ont permis aux MAD Lions de porter le League of Legends jeu depuis le bas de la carte.

Kaiser, sur Lux, a remporté son deuxième prix de joueur du jeu de la scission. Mais il n’avait que 0,1% d’avance sur Humanoid, qui avait une performance remarquable sur Twisted Fate, lors du vote.

Le jeu a commencé par un jeu autour de la voie du haut d’où Origen est sorti en tête avec le premier sang sur le jungler de MAD, qui jouait Hecarim. En raison du fait qu’OG avait Quinn au sommet, ils ont canalisé beaucoup de ressources en elle pour essayer de lui permettre d’errer et de contrôler la carte.

Le plan d’OG a commencé à réussir et Quinn a pris le dessus sur les métiers, parcourant la carte pour permettre à son équipe de sécuriser facilement les dragons et les hérauts de la faille.

Mais MAD savait qu’ils avaient la meilleure composition d’échelle, en particulier avec le Sona dans la voie du bas. Ils ont donc continué à abandonner les premiers objectifs pour se donner du temps pour évoluer.

Au milieu de la partie, MAD a permis à OG de démarrer le dragon mais leur a tendu une embuscade en raison d’un meilleur contrôle de la vision et de l’ultime de TF, ce qui leur a permis de s’effondrer sur un joueur isolé en un clin d’œil.

Au fil du jeu, OG a conservé une avance en or grâce à une ferme supérieure dans la voie du bas. À la 21e minute, Upset avait 220 CS, tandis que Carrzy n’avait que 80 CS en raison de la difficulté de cultiver avec Sona.

Même si le jeu s’est stabilisé pendant un certain temps, MAD a décidé d’appuyer sur la pédale d’accélérateur après avoir pris le Baron. Avec le buff Baron et un engagement fou d’Hecarim et Twisted Fate, MAD a distingué l’ennemi Syndra et a terminé la partie.

Avec cette victoire, les MAD Lions (11-3) sont bloqués pour les éliminatoires. Quel que soit le résultat de leurs derniers matches de saison régulière, ils auront une chance de se qualifier pour le championnat du monde de cette année.

Les Lions MAD affronteront Team Vitality demain à 14h CT.

