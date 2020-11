Les lunettes AR d’Apple vont-elles remplacer nos smartphones? Un regard sur l’avenir potentiel

Cet article peut contenir des opinions personnelles et des opinions de l’auteur.

Alors que de plus en plus de rumeurs ont commencé à circuler à propos d’Apple Lunettes de réalité augmentée, j’ai réfléchi à ce que Le plan à long terme de la société Cupertino pourrait être pour un tel produit.En réalité, au départ, les lunettes AR seront simplement un accessoire qui s’associera avec votre smartphone, comme l’Apple Watch. Sauf que pour garder les lunettes AR fines et légères, la plupart des calculs nécessaires seront effectués sur votre iPhone, les lunettes réelles servant simplement d’écran pour afficher les résultats, qui pourraient être des navigations GPS, une lecture vidéo ou un e-mail entrant.

Mais ce n’est que la première étape de ce qui pourrait devenir la prochaine grande chose. Quelque chose qui peut éventuellement rendre les smartphones, les tablettes et même les téléviseurs obsolètes.

Les lunettes AR pourraient remplacer votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur

Concept des lunettes AR d’Apple

Si vous pouvez avoir toutes les informations que vous obtenez normalement de votre téléphone ou de votre montre intelligente, mais juste devant vos yeux, auriez-vous même besoin de votre téléphone? Probablement oui au début, car dans les premiers stades de la généralisation des lunettes AR, les téléphones seront le «cerveau» derrière les lunettes, comme nous l’avons mentionné, mais cela ne durera peut-être pas longtemps. Alors que la technologie devient de plus en plus petite, de puissants composants internes de smartphone s’intégreront un jour dans la monture des lunettes AR.

Donc, si les lunettes AR autonomes devenaient courantes dans notre avenir pas si lointain, cela signifierait-il que la technologie de pointe actuelle, comme les smartphones flexibles, n’est qu’un tremplin avant que quelque chose de plus pratique n’arrive? Et où une fois que nous nous sommes appuyés sur des claviers et des boutons, pour ensuite utiliser principalement des écrans tactiles, finirons-nous par ne rien toucher du tout, afin d’interagir avec le monde virtuel que nous avons actuellement dans notre poche?

L’anneau intelligent d’Apple pourrait être le prochain écran tactile

C’est là que je dois noter que ce n’est pas seulement Apple qui travaille sur les lunettes AR et les bagues intelligentes. Un autre géant de la technologie – Facebook se penche également sur cette technologie, et il n’est pas exagéré de supposer que Google, Samsung et d’autres sont trop engagés dans cette course silencieuse vers la prochaine grande technologie grand public.

Mais nous allons nous concentrer sur Apple et son utilisation pour un anneau intelligent potentiel, car quoi que fasse Apple, même si ce n’est pas la première entreprise à le faire, cela devient une tendance que d’autres suivent généralement. Donc, si Apple fait breveter un anneau intelligent, ce qu’Apple a fait il y a près de deux ans, ses concurrents y prêtent sûrement une grande attention.

Il s’agit de pure spéculation de mon côté, et vous êtes libre de partager votre point de vue sur ce sujet dans la section commentaires, mais j’oserais deviner que l’anneau intelligent d’Apple, s’il est publié, sera utilisé pour interagir avec les lunettes AR. . Il peut même être livré avec eux. Et je le crois, simplement parce que cela a le plus de sens. Nous n’avons pas besoin d’un anneau intelligent capable de détecter nos gestes de la main pour faire fonctionner nos téléphones, montres intelligentes ou ordinateurs, mais nous aurons besoin d’un nouveau moyen d’interaction de l’utilisateur avec les lunettes AR.

Apple comprend probablement que si les lunettes AR doivent devenir courantes, les utilisateurs ne seront pas satisfaits de se fier aux commandes vocales ou de devoir lever les bras et utiliser eux-mêmes des capteurs tactiles intégrés dans les lunettes pour les faire fonctionner. Un anneau intelligent capable de détecter les gestes de la main pourrait résoudre ce problème.

Le capteur LiDAR d’Apple a plus de sens sur les lunettes AR que sur un téléphone

Capteur LiDAR d’Apple (en bas à droite) tel que vu sur l’iPhone 12

En 2013, Google a publié Google Glass, qui étaient essentiellement des lunettes intelligentes avec un appareil photo intégré et un seul écran. Le produit peut afficher des informations de base de type smartwatch à l’utilisateur dans le coin de l’œil droit. Malgré le battage médiatique autour de Google Glass, ce n’est pas un succès majeur qui a retenu l’attention, et en partie la raison en était précisément son appareil photo.

Si tout le monde se promenait en public avec une caméra attachée à son visage, un certain nombre de problèmes de confidentialité se poseraient rapidement, et ils l’ont fait à l’époque de Google Glass. Mais si Apple choisit d’ajouter un capteur LiDAR à ses lunettes AR au lieu d’un appareil photo standard, la société accepterait probablement mieux l’idée. Comme le capteur LiDAR peut cartographier votre environnement et ainsi contribuer à des expériences de réalité augmentée, il constituerait un bon ajout (sinon crucial) à de telles lunettes, sans être envahissant pour les personnes autour de vous.

Alors, que se passe-t-il si Apple a préparé sa technologie LiDAR pour ce résultat? La société a essayé de l’ajouter à l’iPad et à l’iPhone, et pourtant la plupart d’entre nous n’en ont jamais vu une bonne utilisation sur ces appareils. Cela aurait-il pu être un essai pour quelque chose de plus grand? Très probablement, mais nous ne pouvons que spéculer.

Contrairement à un casque VR (illustré ici), les lunettes AR n’obstrueront pas votre vue dans le monde réel et ressembleront à des lunettes normales

Contrairement aux lunettes VR (réalité virtuelle), qui bloquent complètement votre vue et ne vous montrent qu’un monde virtuel, vous verrez toujours à travers des lunettes AR comme vous pouvez le faire avec une paire de lunettes normale. Et comme une superposition à votre vue, les lunettes AR peuvent afficher des objets virtuels et des informations par-dessus.

Ainsi, les lunettes AR sont quelque chose qui pourrait facilement être porté à la fois en public et à la maison. Une bonne paire de lunettes AR pourra vous montrer toutes les informations que votre smartphone fait normalement, mais juste en face de vous. Pas besoin de soulever un objet physique et de pointer son écran vers votre visage. Un capteur LiDAR soutenu par des algorithmes avancés pourrait vous donner l’impression que les objets virtuels et les informations font partie du monde réel, donc idéalement, l’expérience sera naturelle.

Imaginez que vous regardez une table vide ou un mur ordinaire, mais d’un simple geste, vous pouvez ouvrir une télévision virtuelle qui se fixera sur ladite table ou sur ledit mur, en lisant votre chaîne YouTube préférée. À côté de cette télévision virtuelle, vous pouvez ouvrir un navigateur Web et surfer sur PhoneArena sur un autre écran fixé au même mur. Vous pouvez également faire en sorte que ces objets virtuels vous suivent partout où vous allez. Cela sonne vraiment bien dans le concept, et les lunettes AR de première génération que nos fabricants de smartphones préférés ne sont peut-être pas encore aussi perfectionnées ni aussi performantes, mais dans quelques années, nous y arriverons sûrement.

La question est de savoir qui tentera d’introduire les lunettes AR dans le monde en premier et quel sera le succès de cette tentative? Si Apple sort bientôt une paire de lunettes AR polie, même si elles ne sont pas aussi avancées que nous venons de parler, cela déclenchera une tendance qui pourrait conduire à cet avenir d’écrans virtuels et à aucune interaction physique.

Alors, que pensez-vous de cet avenir potentiel? Est-ce plausible? Ou pensez-vous que les lunettes AR ne seront pas la prochaine grande chose, mais à la place pliage ou smartphones enroulables? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires.