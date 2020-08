Les loups voudraient un joueur qui «  gagne tout  » dans un accord de 20 millions de livres sterling – .

in

Selon The Birmingham Mail, Wolverhampton Wanderers souhaiterait recruter Weston McKennie de Schalke lors du mercato d’été.

Il a été rapporté que les Wolves ont rejoint les rivaux de la Premier League Leicester City dans la course de 20 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 21 ans.

Le rapport a ajouté que l’international américain – qui est « vraiment doué pour gagner des ballons » et « gagne tout », selon les propos de son compatriote Christian Pulisic sur Bundesliga.com en juin 2019 – souhaite passer en Premier League. .

Statistiques

Selon WhoScored, McKennie a fait 24 départs et quatre matches de remplacement en Bundesliga pour Schalke la saison dernière, marquant trois buts dans le processus.

Le milieu de terrain a fait 19 départs et cinq matches de remplaçant dans la ligue au cours de la campagne 2018-19, marquant un but et fournissant quatre passes décisives dans le processus, selon WhoScored.

Le jeune a également fait quatre départs et deux matches de remplacement en Ligue des champions pour la formation de Bundesliga en 2018-19, marquant un but et fournissant une passe décisive dans le processus, selon WhoScored.

Bonne signature pour les loups?

McKennie est un très bon milieu de terrain qui peut se défendre au milieu du parc, et il donnerait aux Wolves une présence physique et augmenterait leurs chances de gagner des matchs.

Pendant ce temps, A Bola a affirmé que l’attaquant de Braga Paulinho devrait rejoindre les Wolves cet été en tant que remplaçant potentiel de Raul Jimenez, qui pourrait déménager à Manchester United.

